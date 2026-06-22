Можно стать призёром «Высшей пробы», получить заветный диплом — и всё равно подавать документы на общих основаниях. В 2026 году олимпиадная льгота превратилась из «золотого билета» в инструмент, который работает по правилам каждого конкретного вуза. И эти правила теперь разные даже у соседних университетов.

Главное, что нужно понять родителям и абитуриентам прямо сейчас: один и тот же диплом может дать поступление без экзаменов в одном вузе, 100 баллов за профильный предмет — в другом и почти ничего — в третьем.

Кого это касается прямо сейчас

В первую очередь — школьников 9–11 классов и их родителей. Но не только. Логика «сначала цель — потом обучение» стала универсальной: так теперь устроены и поступление в вуз, и переход в новую профессию во взрослом возрасте.

Если ребёнок участвует в олимпиадах или только планирует, важно понимать: дипломы сами по себе ничего не гарантируют. Гарантирует — соответствие диплома правилам конкретного вуза и конкретной программы.

Какие олимпиады реально открывают двери

Заключительный этап Всеросса и международные предметные олимпиады — самый сильный уровень. Победители и призёры получают право на зачисление без вступительных испытаний, и эта льгота действует четыре года. Но работает она только на направлениях, соответствующих профилю олимпиады. Диплом по литературе не откроет инженерную программу, а диплом по физике — не всегда экономику.

Олимпиады из перечня Минобрнауки — второй ключевой блок. На 2025/26 учебный год в официальный список вошли 83 соревнования. Перечень утверждён приказом Минобрнауки России от 30 августа 2025 года № 669 и зарегистрирован 2 октября 2025 года.

Среди самых востребованных — «Высшая проба», Московская олимпиада школьников, «Ломоносов», «Покори Воробьёвы горы!», «Физтех», Национальная технологическая олимпиада. Но даже их уровень и репутация — не главный критерий. Главный — что написано в правилах приёма выбранного вуза.

Почему диплом не отменяет ЕГЭ

Самый распространённый миф: победил в перечневой олимпиаде — экзамены сдавать не нужно. На практике всё иначе.

Для большинства олимпиад из перечня вуз вправе требовать подтверждение диплома баллами ЕГЭ или результатом внутреннего испытания. Федеральный минимум — 65 баллов, но сильные университеты ставят планку выше.

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: для льгот победителям и призёрам перечневых олимпиад — не ниже 75 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Полные условия — на сайте вуза.

МФТИ: особые права предоставляются только при наличии результата ЕГЭ или внутреннего испытания МФТИ не ниже установленного уровня. Учитываются результаты олимпиад с 2022 года, а для некоторых — только за 11 класс. Перечень — на сайте приёмной комиссии.

Иначе говоря, олимпиадная подготовка не отменяет подготовку к ЕГЭ — она её дополняет. Стратегия, при которой подросток весь год «гонится» только за дипломом, рискованна: без подтверждающего балла льгота просто не сработает.

Что нужно сделать абитуриенту уже сейчас

Шаг, который семьи часто откладывают на последний момент, — открыть правила приёма выбранного вуза и найти раздел «Особые права», «Олимпиады» или «Засчитываемые олимпиады». Там обычно указано:

какие именно олимпиады принимаются;

какую льготу даёт каждый диплом (БВИ, 100 баллов за предмет, 100 баллов за ДВИ);

какой минимальный балл ЕГЭ нужен для подтверждения;

до какого срока подаются документы;

за какие классы засчитывается результат.

Дальше — диплом нужно подтвердить через сайт Российского совета олимпиад школьников и приложить к основному пакету документов.

Почему расписание финалов — отдельная головная боль

Заключительные туры перечневых олимпиад иногда проходят в близкие даты или накладываются друг на друга. Поэтому уже в 9–10 классе имеет смысл спокойно выбрать профиль, оценить сильные предметы и составить короткий список олимпиад под конкретную цель. Не пять «на всякий случай», а две-три, которые реально работают на выбранной программе.

Олеся Маерова отдельно подчёркивает: «Ценность олимпиады определяется не брендом соревнования, а тем, как она прописана в правилах приёма конкретного вуза.»

Что делать, если ребёнок выбирает направление сейчас

Олимпиадные задачи и задания ЕГЭ — это два разных формата мышления. Олимпиада требует глубины, нестандартного подхода и умения оформлять решение. ЕГЭ — стабильного результата на формализованных заданиях. Чтобы у выпускника были и льгота, и подтверждающий балл, готовиться нужно по обоим направлениям.

На практике это означает: одна программа для углублённой работы с предметом (олимпиадная математика, физика, информатика, обществознание, академическое письмо) — и параллельная подготовка к экзамену по тому же предмету. Особенно это важно для направлений, где конкуренция самая высокая: ИТ, аналитика, инженерия, экономика. Курсы для подготовки к ЕГЭ — с разбором сложных задач и подготовкой к экзамену одновременно — обычно строят под конкретный профиль, и выбирать их имеет смысл уже к концу 10 класса, чтобы оставался запас времени.

Главный вывод

Олимпиадные льготы — это пример того, как заранее выбранная стратегия даёт реальное преимущество. Но получают его не те, кто просто собрал дипломы, а те, кто понимает, где и как эти дипломы работают. Поэтому план на 2026 год для семей выпускников звучит так: сначала — правила приёма, потом — таблицы соответствия, и только после — выбор олимпиад и подготовки под конкретную цель.