Если вы поступаете в вуз в 2026 году, помогаете с выбором ребёнку или думаете о смене профессии — реформа высшего образования касается вас напрямую. Привычная связка «бакалавриат плюс магистратура» уходит. Вместо неё — новая модель, где базовое высшее образование должно давать готовую к работе квалификацию. И переход уже начался.

23 июня министр науки Валерий Фальков доложил президенту: активный переход на обновлённую систему стартует с 2027 года, а крайний срок завершения — 2030 год. Днём ранее правительство утвердило постановление №755, которое закрепило правила пилотного проекта на ближайшие четыре учебных года. Это не декларация о намерениях — это работающий механизм.

Кого это касается уже сейчас

17 университетов уже перестраивают программы по новой логике. В списке — МГТУ имени Баумана, МФТИ, ДВФУ, Уральский федеральный, Южный федеральный, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта и другие. Не только московские флагманы — инженерные, медицинские, педагогические и региональные вузы тоже внутри пилота.

По новой модели уже разработана 581 образовательная программа. На них учатся более 70 тысяч студентов.

Если вы планируете поступление в 2026 году — проверяйте не только название направления, но и уровень программы: базовое высшее, специализированное высшее или магистратура. Подать заявление на программы пилотных вузов можно через «Госуслуги». Разъяснения о приёмной кампании 2026/27 собраны на сайте Минобрнауки.

Что именно меняется в структуре

Вместо бакалавриата — базовое высшее образование: программа, рассчитанная на завершённую профессиональную подготовку, а не на переход в магистратуру как обязательный следующий шаг. Вместо магистратуры в прежнем понимании — специализированное высшее (включая ординатуру для медиков). Аспирантура выделяется в отдельный блок профессионального образования.

Пилотные вузы разрабатывают собственные стандарты. Это снижает унификацию дипломов, но повышает гибкость программ. Для работодателей это означает одно: придётся внимательнее смотреть на реальные компетенции, а не на строчку в дипломе. Для соискателей — уметь объяснять, чему именно они научились.

Почему реформа — не только про вузы

67% россиян в 2026 году планируют сменить специальность — такие данные приводит исследование hh.ru. Среди молодых людей 18–24 лет таких уже 51%. При этом 58% респондентов «Нетологии» собираются учиться онлайн в ближайшие 12 месяцев, а 47% видят в этом главный способ быстро перейти в новую сферу.

Реформа высшего образования и рост интереса к курсам — это части одной тенденции: образование разворачивается к рынку труда, становится длиннее и прикладнее на уровне вузов, и одновременно короче и конкретнее на уровне дополнительного обучения.

Ректор Томского политеха Леонид Сухих прямо говорит: «Ключевой вопрос — не в названии диплома, а в связи программы с реальными задачами профессии. Именно это сейчас решают и вузы, и платформы онлайн-образования.»

Пока вузовская система перестраивается, абитуриентам важно не потерять время на подготовку. Требования к ЕГЭ никуда не делись — новая модель меняет структуру программ, но не отменяет вступительные испытания. На KursHub собраны курсы подготовки к ЕГЭ по разным предметам: удобно сравнить школы, форматы и цены в одном месте, не обходя сайты каждой по отдельности.

Итог

Реформа до 2030 года — попытка заново договориться о том, что считать профессиональной подготовкой. Для абитуриентов главный совет: изучать структуру программы и карьерные треки, а не только бренд вуза. Для тех, кто меняет профессию: навыки, портфолио и осознанно выбранные курсы уже сейчас весомее, чем ожидание новых дипломных стандартов.