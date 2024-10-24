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ЕГЭ и ОГЭ-2025: полное расписание экзаменов и важные изменения
Минпросвещения России и Рособрнадзор представили проект расписания государственных экзаменов на 2025 год. Документ проходит общественное обсуждение до 1 ноября 2024 года. Рассказываем о ключевых датах и что нужно учесть при подготовке.
Когда пройдут экзамены: основные даты
ЕГЭ (11 класс)
- Досрочный период: с 21 марта
- Основной период: с 23 мая по 4 июля
- Первые экзамены основного периода (23 мая): история, литература, химия
- Резервные дни для пересдачи: 3 и 4 июля
ОГЭ (9 класс)
- Основной период: с 21 мая по 2 июля
- Дополнительный период: сентябрь 2025
- Резервные дни предусмотрены в конце каждого периода
Что важно знать будущим выпускникам
- Проект расписания может корректироваться по итогам общественного обсуждения
- Окончательное утверждение дат произойдет после 1 ноября 2024 года
- За актуальными изменениями следует следить на официальных сайтах:
- Рособрнадзора
- Минпросвещения
Мнение эксперта
- Андрей Бражников, эксперт в сфере образования, отмечает: «Резервные дни и возможность пересдачи создают дополнительный комфорт для учеников, но это не должно расслаблять их — подготовка должна начинаться как можно раньше.»
На что обратить внимание при подготовке
- Несмотря на наличие резервных дней, эксперты рекомендуют готовиться к сдаче экзаменов в основные даты
- Высокая конкуренция среди поступающих требует тщательной подготовки
- Важно заранее составить план подготовки с учетом всех предметов
- Стоит учитывать время на отдых между экзаменами при планировании
Для тех, кто интересуется сферой образования
Если вы планируете работать в образовательной сфере или получить дополнительное педагогическое образование, понимание системы государственных экзаменов будет полезным профессиональным навыком. Это особенно актуально для:
- Будущих преподавателей
- Репетиторов
- Специалистов в области образовательных технологий
- Методистов
Общественное обсуждение проекта расписания продолжается, и окончательная версия будет утверждена после рассмотрения всех поступивших предложений.
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