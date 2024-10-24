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ЕГЭ и ОГЭ-2025: полное расписание экзаменов и важные изменения

Минпросвещения России и Рособрнадзор представили проект расписания государственных экзаменов на 2025 год. Документ проходит общественное обсуждение до 1 ноября 2024 года. Рассказываем о ключевых датах и что нужно учесть при подготовке.

экзамены

Когда пройдут экзамены: основные даты

ЕГЭ (11 класс)

  • Досрочный период: с 21 марта
  • Основной период: с 23 мая по 4 июля
  • Первые экзамены основного периода (23 мая): история, литература, химия
  • Резервные дни для пересдачи: 3 и 4 июля

ОГЭ (9 класс)

  • Основной период: с 21 мая по 2 июля
  • Дополнительный период: сентябрь 2025
  • Резервные дни предусмотрены в конце каждого периода

Что важно знать будущим выпускникам

  1. Проект расписания может корректироваться по итогам общественного обсуждения
  2. Окончательное утверждение дат произойдет после 1 ноября 2024 года
  3. За актуальными изменениями следует следить на официальных сайтах:
  • Рособрнадзора
  • Минпросвещения

Мнение эксперта

  • Андрей Бражников, эксперт в сфере образования, отмечает: «Резервные дни и возможность пересдачи создают дополнительный комфорт для учеников, но это не должно расслаблять их — подготовка должна начинаться как можно раньше.»

На что обратить внимание при подготовке

  • Несмотря на наличие резервных дней, эксперты рекомендуют готовиться к сдаче экзаменов в основные даты
  • Высокая конкуренция среди поступающих требует тщательной подготовки
  • Важно заранее составить план подготовки с учетом всех предметов
  • Стоит учитывать время на отдых между экзаменами при планировании

Для тех, кто интересуется сферой образования

Если вы планируете работать в образовательной сфере или получить дополнительное педагогическое образование, понимание системы государственных экзаменов будет полезным профессиональным навыком. Это особенно актуально для:

  • Будущих преподавателей
  • Репетиторов
  • Специалистов в области образовательных технологий
  • Методистов

Общественное обсуждение проекта расписания продолжается, и окончательная версия будет утверждена после рассмотрения всех поступивших предложений.

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Дата: 24 октября 2024
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