Фестиваль нового дизайна «СРЕДА 2025»: конкурс, который формирует будущее визуальной культуры

Фестиваль нового дизайна «СРЕДА» — одно из ключевых событий в индустрии дизайна, брендинга и рекламы в России. С момента своего основания в 2017 году он зарекомендовал себя как независимая и авторитетная платформа для выявления лучших проектов и создания новых профессиональных ориентиров. В 2025 году мероприятие вновь собирает профессионалов и начинающих дизайнеров, предоставляя всем участникам равные условия для оценки и признания.

Что представляет собой фестиваль

Главная цель фестиваля — улучшение визуальной среды и поддержка высоких стандартов профессионального дизайна. Проекты, представленные на конкурс, оцениваются по широкому спектру критериев: от оригинальности идеи до технической реализации. В конкурсную программу включены десятки номинаций, охватывающих брендинг, цифровой и средовой дизайн, шрифт, печатную продукцию, рекламу, концептуальные проекты и использование ИИ в дизайне.

Жюри «СРЕДЫ 2025» формируется из ведущих российских и зарубежных экспертов. Среди них — дизайнеры, арт-директоры, преподаватели и представители креативных агентств. Наряду с основным составом судей работает Открытое жюри — независимый общественный формат оценки, в рамках которого вручаются дополнительные награды.

Формат участия и структура подачи

Фестиваль проводится в онлайн-формате. Участники подают заявки через сайт sredagolden.ru. Принять участие могут как физические лица, так и компании. Доступны различные способы оплаты, включая онлайн и безналичный расчёт. Заявки можно редактировать до окончания срока подачи, сохраняя их в черновике или публикуя в открытом доступе.

Допускается участие с реализованными проектами 2024–2025 годов, а также с концептами (в специальных номинациях). Каждый проект может содержать до 10 изображений, описание, ссылки на видео, сайт и данные об участниках. Работы оцениваются исключительно на русском языке.

Кому подойдёт участие

Фестиваль открыт для:

профессиональных дизайнеров, желающих заявить о себе на отраслевом уровне;

студентов профильных вузов и начинающих специалистов;

агентств и компаний, заинтересованных в оценке своих проектов;

авторов, работающих на стыке искусства, технологий и дизайна.

Участие будет особенно полезно тем, кто хочет получить независимую оценку, укрепить портфолио и наладить контакты в профессиональной среде. В числе бонусов — возможность попасть в рейтинг лидеров отрасли и получить билет на церемонию награждения.

Ключевые даты и график «СРЕДЫ 2025»

Организаторы фестиваля подчёркивают строгость соблюдения сроков. График не подлежит изменению — все дедлайны фиксированы:

30 апреля — старт приёма заявок

25 июня / 27 августа / 1 октября — три этапа повышения стоимости

8 октября — завершение приёма

5 ноября — публикация шорт-листов

12 ноября — итоги Открытого жюри

23 ноября — церемония награждения

Номинации и стоимость участия

Фестиваль охватывает более 40 номинаций, сгруппированных по направлениям. Среди них — брендинг, цифровой дизайн, реклама, шрифты, принт-дизайн и концепции. В 2025 году выделены новые категории: «Логотип», «Дизайн лендингов», «Контент для цифровых продуктов» и другие.

Стоимость участия зависит от даты подачи. Например, базовая цена в номинациях «Брендинг» и «Реклама» стартует с 13 700 рублей и достигает 19 700 рублей ближе к финальному дедлайну. Специальные цены предусмотрены для номинации «Логотип», «Шрифты», а также для категории «Pro Bono», средства от которой направляются в фонд «Онкологика».

Система скидок:

для новых участников;

студентам профильных вузов;

при подаче нескольких заявок (от 5 до 20 и более).

Признание, которое имеет значение

Награды фестиваля ценятся в профессиональной среде и подтверждают уровень мастерства. Помимо стандартных премий, вручается особая награда «Золотой вклад» за развитие отрасли. Среди её лауреатов — преподаватели, кураторы, директора брендинговых школ и известные дизайнеры.

Итоги и возможности

Фестиваль «СРЕДА 2025» остаётся важной точкой сборки для креативной индустрии. Он объединяет дизайнеров, агентства, студентов и экспертов на основе честного отбора и открытого диалога. Участие в нём — это не только шанс на победу, но и возможность быть услышанным, увидеть лучшие работы коллег и задать вектор развития собственной практики.

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