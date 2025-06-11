Фестиваль Yandex Ecom Open Air 2025: главные идеи, формат и для кого он

8 августа 2025 года в Москве состоится второй сезон фестиваля Yandex Ecom Open Air — масштабного события для всех, кто связан с электронной коммерцией. Организаторы обещают насыщенную программу с участием экспертов, технологичные демонстрации и атмосферу летнего праздника под открытым небом. Мероприятие пройдет на площадке «Хлебозавод №9» и будет доступно в двух форматах — офлайн и онлайн, что делает его удобным для широкой аудитории по всей стране.

О чём фестиваль: знания, технологии, идеи

Yandex Ecom Open Air — это прежде всего площадка обмена опытом и инструментами роста в сфере электронной торговли. Участники смогут услышать визионеров индустрии, узнать о ключевых трендах и новинках, а также протестировать актуальные сервисы, которые помогают бизнесу масштабироваться.

Фестиваль охватывает такие направления, как:

развитие интернет-магазинов;

торговля на маркетплейсах;

привлечение и удержание клиентов;

аналитика, автоматизация, логистика;

технологии продвижения и управления ecom-бизнесом.

На двух сценах выступят практики и стратеги — представители Яндекса и других компаний, чьи решения определяют развитие рынка. В программе предусмотрены как лекционные модули, так и интерактивные активности: участники смогут не только слушать, но и задавать вопросы, делиться кейсами и получать обратную связь.

Что даёт участие: навыки и знакомства

Фестиваль ориентирован на обмен практическими знаниями и разбор конкретных решений, которые можно внедрить в свой проект. Это не обучающий курс в классическом виде, но участники получат доступ к полезным материалам, смогут протестировать инструменты Яндекса и партнёрских сервисов, а также обсудить свои кейсы с экспертами.

Ключевые возможности:

участие в сессиях о росте продаж и технологий;

знакомство с новыми ecom-сервисами;

обсуждение реальных бизнес-примеров;

неформальные встречи и нетворкинг с коллегами.

Особый интерес вызовут зоны с представителями ключевых сервисов: Яндекс Доставка, Яндекс Пэй для бизнеса, Яндекс Директ, Яндекс Маркет, Yandex Метрика и других. Здесь можно будет задать вопросы напрямую и обсудить индивидуальные задачи.

Для кого будет полезен Yandex Ecom Open Air

Фестиваль открыт для широкой профессиональной аудитории. Он подойдёт:

владельцам и сотрудникам интернет-магазинов;

представителям брендов, развивающих свои онлайн-продажи;

маркетологам и SMM-специалистам;

тем, кто торгует на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.);

предпринимателям, планирующим выход в e-commerce;

менеджерам, отвечающим за digital-рост в компаниях.

Важно, что участие возможно как для представителей малого бизнеса, так и для крупных компаний. Темы и инструменты подбираются с учётом разных уровней вовлечённости и задач.

Формат и организация

Фестиваль пройдёт 8 августа 2025 года в Москве, на территории арт-пространства «Хлебозавод №9». Также предусмотрена онлайн-трансляция для удалённых участников. Это позволяет выбрать формат, удобный лично вам.

Особенности формата:

2 сцены с тематическими выступлениями;

живое общение с экспертами и представителями сервисов;

открытые зоны для тестирования технологий;

вечерняя музыкальная программа с секретным хедлайнером;

возможность участия онлайн из любой точки мира;

свободная регистрация для всех заинтересованных в развитии e-commerce.

Доступ к фестивалю предоставляется бесплатно по предварительной регистрации. Об окончательном составе спикеров и расписании будет сообщено ближе к дате проведения.

Почему стоит присоединиться

Yandex Ecom Open Air — это возможность провести день в профессиональной среде, получить полезные знания, наладить деловые контакты и зарядиться идеями для дальнейшего развития бизнеса в электронной коммерции. Учитывая популярность прошлого сезона, организаторы ожидают широкий интерес и в 2025 году.

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