Фестиваль Yandex Ecom Open Air 2025: главные идеи, формат и для кого он
8 августа 2025 года в Москве состоится второй сезон фестиваля Yandex Ecom Open Air — масштабного события для всех, кто связан с электронной коммерцией. Организаторы обещают насыщенную программу с участием экспертов, технологичные демонстрации и атмосферу летнего праздника под открытым небом. Мероприятие пройдет на площадке «Хлебозавод №9» и будет доступно в двух форматах — офлайн и онлайн, что делает его удобным для широкой аудитории по всей стране.
О чём фестиваль: знания, технологии, идеи
Yandex Ecom Open Air — это прежде всего площадка обмена опытом и инструментами роста в сфере электронной торговли. Участники смогут услышать визионеров индустрии, узнать о ключевых трендах и новинках, а также протестировать актуальные сервисы, которые помогают бизнесу масштабироваться.
Фестиваль охватывает такие направления, как:
- развитие интернет-магазинов;
- торговля на маркетплейсах;
- привлечение и удержание клиентов;
- аналитика, автоматизация, логистика;
- технологии продвижения и управления ecom-бизнесом.
На двух сценах выступят практики и стратеги — представители Яндекса и других компаний, чьи решения определяют развитие рынка. В программе предусмотрены как лекционные модули, так и интерактивные активности: участники смогут не только слушать, но и задавать вопросы, делиться кейсами и получать обратную связь.
Что даёт участие: навыки и знакомства
Фестиваль ориентирован на обмен практическими знаниями и разбор конкретных решений, которые можно внедрить в свой проект. Это не обучающий курс в классическом виде, но участники получат доступ к полезным материалам, смогут протестировать инструменты Яндекса и партнёрских сервисов, а также обсудить свои кейсы с экспертами.
Ключевые возможности:
- участие в сессиях о росте продаж и технологий;
- знакомство с новыми ecom-сервисами;
- обсуждение реальных бизнес-примеров;
- неформальные встречи и нетворкинг с коллегами.
Особый интерес вызовут зоны с представителями ключевых сервисов: Яндекс Доставка, Яндекс Пэй для бизнеса, Яндекс Директ, Яндекс Маркет, Yandex Метрика и других. Здесь можно будет задать вопросы напрямую и обсудить индивидуальные задачи.
Для кого будет полезен Yandex Ecom Open Air
Фестиваль открыт для широкой профессиональной аудитории. Он подойдёт:
- владельцам и сотрудникам интернет-магазинов;
- представителям брендов, развивающих свои онлайн-продажи;
- маркетологам и SMM-специалистам;
- тем, кто торгует на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.);
- предпринимателям, планирующим выход в e-commerce;
- менеджерам, отвечающим за digital-рост в компаниях.
Важно, что участие возможно как для представителей малого бизнеса, так и для крупных компаний. Темы и инструменты подбираются с учётом разных уровней вовлечённости и задач.
Формат и организация
Фестиваль пройдёт 8 августа 2025 года в Москве, на территории арт-пространства «Хлебозавод №9». Также предусмотрена онлайн-трансляция для удалённых участников. Это позволяет выбрать формат, удобный лично вам.
Особенности формата:
- 2 сцены с тематическими выступлениями;
- живое общение с экспертами и представителями сервисов;
- открытые зоны для тестирования технологий;
- вечерняя музыкальная программа с секретным хедлайнером;
- возможность участия онлайн из любой точки мира;
- свободная регистрация для всех заинтересованных в развитии e-commerce.
Доступ к фестивалю предоставляется бесплатно по предварительной регистрации. Об окончательном составе спикеров и расписании будет сообщено ближе к дате проведения.
Почему стоит присоединиться
Yandex Ecom Open Air — это возможность провести день в профессиональной среде, получить полезные знания, наладить деловые контакты и зарядиться идеями для дальнейшего развития бизнеса в электронной коммерции. Учитывая популярность прошлого сезона, организаторы ожидают широкий интерес и в 2025 году.
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