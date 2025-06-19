FinProfit 2025: форум в области финансового маркетинга и PR
27 июня в Центре международной торговли в Москве состоится форум FinProfit 2025. Это одно из ключевых событий в сфере финансового маркетинга, клиентского опыта и рекламных коммуникаций. Форум объединит экспертов, аналитиков и топ-менеджеров, чтобы обсудить изменения в потребительском поведении, развитие MarTech-решений и новые форматы взаимодействия с клиентами.
О чём пойдёт речь
Программа форума охватывает наиболее актуальные направления маркетинга в финансовом секторе. Участников ждут аналитические доклады, панельные дискуссии и практические кейсы. В центре внимания окажутся технологии искусственного интеллекта, автоматизация коммуникаций, управление лояльностью клиентов и стратегические подходы к брендингу.
Ключевые темы программы:
Тренды и аналитика
- Макротренды в финансовом секторе
- Новые паттерны поведения клиентов
- Структура медиапотребления и распределение спроса
- Динамика рекламных каналов и инвестиции в маркетинг
MarTech и технологии
- Применение AI и генеративных моделей
- Персонализированные рекомендации
- Чат-боты и голосовые ассистенты
- Омниканальные стратегии и экосистемы
Клиентский опыт и брендинг
- Построение доверия к бренду
- Эмоциональный маркетинг и искренность в коммуникациях
- UGC-контент и работа с инфлюенсерами
- Антикризисный PR и управление репутацией
Отдельным блоком станет стратегическая дискуссия с участием лидеров индустрии. Представители банков, инвестиционных и страховых компаний расскажут, как трансформируют свои подходы к маркетингу в условиях нестабильной экономики и информационного шума.
Для кого организован форум
Мероприятие будет полезно как для опытных специалистов, так и для тех, кто планирует развиваться в сфере маркетинга финансовых услуг. Среди участников — представители маркетинговых департаментов, отделов клиентского сервиса, продуктовых команд, коммуникационных и PR-агентств, а также исследовательских и аналитических подразделений.
Список целевых отраслей:
- Банки и страховые компании
- Платёжные и микрофинансовые сервисы
- Лизинговые и факторинговые организации
- Рейтинговые агентства и БКИ
- Интернет-компании и digital-агентства
Форум подойдёт тем, кто хочет не только следить за трендами, но и применять знания на практике — в продвижении сложных продуктов, внедрении инновационных решений и создании целостного клиентского опыта.
Формат и условия участия
FinProfit 2025 проводится в гибридном формате — участники могут выбрать очное присутствие или онлайн-подключение. Независимо от выбранного способа участия, каждый получит доступ к презентациям спикеров и материалам форума.
Форматы участия:
Очное участие
- Место в зале
- Доступ к чату участников
- Презентации и фотоотчёты
- Кофе-брейки и обед
Стоимость: 35 000 рублей
Онлайн-трансляция
- Прямой эфир сессий
- Чат участников
- Доступ к материалам форума
Стоимость: 25 000 рублей
Для команд от трёх человек предусмотрены специальные корпоративные условия при очном формате.
Где и когда
Форум пройдёт 27 июня 2025 года в Центре международной торговли по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.
Организатор мероприятия — компания Conglomerat, специализирующаяся на профессиональных конференциях в сфере маркетинга и финансов.
FinProfit 2025 — это возможность услышать мнения лидеров, узнать о технологиях завтрашнего дня и получить практические инструменты для решения реальных задач.
Если вас заинтересовали темы, поднятые на форуме, и вы хотите глубже разобраться в управлении денежными потоками, инвестиционным анализом или стратегическом планировании, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по корпоративным финансам. Там собраны актуальные программы для специалистов, стремящихся развиваться в финансовом направлении.
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