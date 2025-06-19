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FinProfit 2025: форум в области финансового маркетинга и PR

#Новости

27 июня в Центре международной торговли в Москве состоится форум FinProfit 2025. Это одно из ключевых событий в сфере финансового маркетинга, клиентского опыта и рекламных коммуникаций. Форум объединит экспертов, аналитиков и топ-менеджеров, чтобы обсудить изменения в потребительском поведении, развитие MarTech-решений и новые форматы взаимодействия с клиентами.

О чём пойдёт речь

Программа форума охватывает наиболее актуальные направления маркетинга в финансовом секторе. Участников ждут аналитические доклады, панельные дискуссии и практические кейсы. В центре внимания окажутся технологии искусственного интеллекта, автоматизация коммуникаций, управление лояльностью клиентов и стратегические подходы к брендингу.

Ключевые темы программы:

Тренды и аналитика

  • Макротренды в финансовом секторе
  • Новые паттерны поведения клиентов
  • Структура медиапотребления и распределение спроса
  • Динамика рекламных каналов и инвестиции в маркетинг

MarTech и технологии

  • Применение AI и генеративных моделей
  • Персонализированные рекомендации
  • Чат-боты и голосовые ассистенты
  • Омниканальные стратегии и экосистемы

Клиентский опыт и брендинг

  • Построение доверия к бренду
  • Эмоциональный маркетинг и искренность в коммуникациях
  • UGC-контент и работа с инфлюенсерами
  • Антикризисный PR и управление репутацией

Отдельным блоком станет стратегическая дискуссия с участием лидеров индустрии. Представители банков, инвестиционных и страховых компаний расскажут, как трансформируют свои подходы к маркетингу в условиях нестабильной экономики и информационного шума.

Для кого организован форум

Мероприятие будет полезно как для опытных специалистов, так и для тех, кто планирует развиваться в сфере маркетинга финансовых услуг. Среди участников — представители маркетинговых департаментов, отделов клиентского сервиса, продуктовых команд, коммуникационных и PR-агентств, а также исследовательских и аналитических подразделений.

Список целевых отраслей:

  • Банки и страховые компании
  • Платёжные и микрофинансовые сервисы
  • Лизинговые и факторинговые организации
  • Рейтинговые агентства и БКИ
  • Интернет-компании и digital-агентства

Форум подойдёт тем, кто хочет не только следить за трендами, но и применять знания на практике — в продвижении сложных продуктов, внедрении инновационных решений и создании целостного клиентского опыта.

Формат и условия участия

FinProfit 2025 проводится в гибридном формате — участники могут выбрать очное присутствие или онлайн-подключение. Независимо от выбранного способа участия, каждый получит доступ к презентациям спикеров и материалам форума.

Форматы участия:

Очное участие

  • Место в зале
  • Доступ к чату участников
  • Презентации и фотоотчёты
  • Кофе-брейки и обед
    Стоимость: 35 000 рублей

Онлайн-трансляция

  • Прямой эфир сессий
  • Чат участников
  • Доступ к материалам форума
    Стоимость: 25 000 рублей

Для команд от трёх человек предусмотрены специальные корпоративные условия при очном формате.

Где и когда

Форум пройдёт 27 июня 2025 года в Центре международной торговли по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Организатор мероприятия — компания Conglomerat, специализирующаяся на профессиональных конференциях в сфере маркетинга и финансов.

FinProfit 2025 — это возможность услышать мнения лидеров, узнать о технологиях завтрашнего дня и получить практические инструменты для решения реальных задач.

Если вас заинтересовали темы, поднятые на форуме, и вы хотите глубже разобраться в управлении денежными потоками, инвестиционным анализом или стратегическом планировании, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по корпоративным финансам. Там собраны актуальные программы для специалистов, стремящихся развиваться в финансовом направлении.

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