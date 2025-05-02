Форум Project Management Forum 2025 пройдет для проектных менеджеров

С 25 по 27 июня 2025 года в Москве пройдёт V Всероссийский форум по проектному управлению Project Management Forum 2025. Мероприятие соберёт более 180 профессионалов со всей России, чтобы обсудить главные вызовы отрасли, обменяться опытом и найти практические решения для эффективной работы в условиях неопределённости.

Практика и решение реальных задач — в центре программы

Форум — это не просто череда докладов, а насыщенная образовательная и практическая платформа. В течение трёх дней участники смогут:

ознакомиться с более чем 40 кейсами из разных отраслей;

пройти интенсивное обучение в формате воркшопов;

задать вопросы ведущим экспертам и обсудить острые профессиональные темы.

Программа форума охватывает ключевые направления современной проектной деятельности:

использование искусственного интеллекта в управлении проектами;

внедрение гибридных методологий (Agile + классика);

оценка эффективности проектов и работа с метриками;

риски, управление изменениями и командные взаимодействия;

автоматизация процессов и отечественные цифровые решения.

Особое внимание уделено практическим аспектам: каждый день включает реальные кейсы, сессии мозговых штурмов и дискуссии по сложным ситуациям в разных отраслях — от промышленности и фармацевтики до строительства и IT.

Обучение через вовлечение: форматы и особенности

Project Management Forum 2025 включает в себя три полных дня:

25 июня — Workshop Day. Участники под руководством опытных тренеров разберут неудачные проекты, научатся фасилитировать встречи и использовать нейросети в управлении. Формат — интерактивный, с упором на отработку конкретных прикладных ситуаций.

26–27 июня — основные дни форума. Здесь проходят тематические сессии, интервью на сцене, доклады и групповые обсуждения. На повестке — рынок труда, автоматизация, проектная бюрократия, ресурсное планирование и культура команд.

Все участники получают:

доступ к материалам форума;

возможность задать вопросы спикерам;

участие в профессиональном сообществе;

сертификат об участии.

Для кого предназначено мероприятие?

Форум подойдёт:

руководителям проектных офисов и департаментов;

проектным менеджерам из бизнеса и госсектора;

директорам по цифровой трансформации и стратегии;

специалистам, внедряющим гибкие и гибридные методологии;

тем, кто только выходит на рынок project management и хочет освоить практические инструменты работы.

Также участие будет полезно тем, кто ищет пути адаптации процессов в условиях сокращения бюджетов, высокой турбулентности и технологических ограничений.

Что получает участник

Ключевые навыки и знания, которые получат участники:

понимание трендов и прогнозов развития отрасли;

техники фасилитации, трекинга, оценки проектной «температуры»;

способы оптимизации проектной документации;

методы внедрения ИИ в управление и автоматизации процессов;

стратегии по выстраиванию командной устойчивости и снижению стресса.

Примеры тем сессий и воркшопов:

Как культура компании влияет на применение проектных практик?

Внедрение MVP с применением отечественных ИТ-решений

Переход к продуктовому подходу: риски и ошибки

Приоритезация портфеля проектов в условиях ограниченных ресурсов

Project AI: возможности и ограничения

Спикеры и деловая среда

На сцене форума — более 40 докладчиков, среди которых представители таких компаний, как РОСГЕОЛОГИЯ, СИБУР, Озон, АФК Система, Ростелеком, ВАЛЕНТА ФАРМ и др. Ведущие эксперты не только делятся опытом, но и включаются в дискуссии, помогая участникам переосмыслить свои подходы к управлению.

Условия участия

Форум проходит в Москве, в пространстве Lesnaya by Safmar (ул. Лесная, 15). Форматы участия:

однодневный (Workshop Day) — от 31 410 ₽;

двухдневный (основная программа) — от 52 110 ₽;

полный пакет (все три дня) — от 78 880 ₽.

Скидки действуют до 23 мая, также доступна постоплата. Организатор — компания InterForum, проводящая деловые мероприятия по всей России.

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