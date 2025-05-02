Форум Project Management Forum 2025 пройдет для проектных менеджеров
С 25 по 27 июня 2025 года в Москве пройдёт V Всероссийский форум по проектному управлению Project Management Forum 2025. Мероприятие соберёт более 180 профессионалов со всей России, чтобы обсудить главные вызовы отрасли, обменяться опытом и найти практические решения для эффективной работы в условиях неопределённости.
Практика и решение реальных задач — в центре программы
Форум — это не просто череда докладов, а насыщенная образовательная и практическая платформа. В течение трёх дней участники смогут:
- ознакомиться с более чем 40 кейсами из разных отраслей;
- пройти интенсивное обучение в формате воркшопов;
- задать вопросы ведущим экспертам и обсудить острые профессиональные темы.
Программа форума охватывает ключевые направления современной проектной деятельности:
- использование искусственного интеллекта в управлении проектами;
- внедрение гибридных методологий (Agile + классика);
- оценка эффективности проектов и работа с метриками;
- риски, управление изменениями и командные взаимодействия;
- автоматизация процессов и отечественные цифровые решения.
Особое внимание уделено практическим аспектам: каждый день включает реальные кейсы, сессии мозговых штурмов и дискуссии по сложным ситуациям в разных отраслях — от промышленности и фармацевтики до строительства и IT.
Обучение через вовлечение: форматы и особенности
Project Management Forum 2025 включает в себя три полных дня:
- 25 июня — Workshop Day. Участники под руководством опытных тренеров разберут неудачные проекты, научатся фасилитировать встречи и использовать нейросети в управлении. Формат — интерактивный, с упором на отработку конкретных прикладных ситуаций.
- 26–27 июня — основные дни форума. Здесь проходят тематические сессии, интервью на сцене, доклады и групповые обсуждения. На повестке — рынок труда, автоматизация, проектная бюрократия, ресурсное планирование и культура команд.
Все участники получают:
- доступ к материалам форума;
- возможность задать вопросы спикерам;
- участие в профессиональном сообществе;
- сертификат об участии.
Для кого предназначено мероприятие?
Форум подойдёт:
- руководителям проектных офисов и департаментов;
- проектным менеджерам из бизнеса и госсектора;
- директорам по цифровой трансформации и стратегии;
- специалистам, внедряющим гибкие и гибридные методологии;
- тем, кто только выходит на рынок project management и хочет освоить практические инструменты работы.
Также участие будет полезно тем, кто ищет пути адаптации процессов в условиях сокращения бюджетов, высокой турбулентности и технологических ограничений.
Что получает участник
Ключевые навыки и знания, которые получат участники:
- понимание трендов и прогнозов развития отрасли;
- техники фасилитации, трекинга, оценки проектной «температуры»;
- способы оптимизации проектной документации;
- методы внедрения ИИ в управление и автоматизации процессов;
- стратегии по выстраиванию командной устойчивости и снижению стресса.
Примеры тем сессий и воркшопов:
- Как культура компании влияет на применение проектных практик?
- Внедрение MVP с применением отечественных ИТ-решений
- Переход к продуктовому подходу: риски и ошибки
- Приоритезация портфеля проектов в условиях ограниченных ресурсов
- Project AI: возможности и ограничения
Спикеры и деловая среда
На сцене форума — более 40 докладчиков, среди которых представители таких компаний, как РОСГЕОЛОГИЯ, СИБУР, Озон, АФК Система, Ростелеком, ВАЛЕНТА ФАРМ и др. Ведущие эксперты не только делятся опытом, но и включаются в дискуссии, помогая участникам переосмыслить свои подходы к управлению.
Условия участия
Форум проходит в Москве, в пространстве Lesnaya by Safmar (ул. Лесная, 15). Форматы участия:
- однодневный (Workshop Day) — от 31 410 ₽;
- двухдневный (основная программа) — от 52 110 ₽;
- полный пакет (все три дня) — от 78 880 ₽.
Скидки действуют до 23 мая, также доступна постоплата. Организатор — компания InterForum, проводящая деловые мероприятия по всей России.
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