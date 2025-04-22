Главная IT-конференция Урала: в Екатеринбурге пройдёт DUMP 2025

25 апреля в конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится DUMP 2025 — крупнейшая IT-конференция региона, объединяющая 11 профессиональных секций и серию круглых столов. В этом году организаторы ожидают более 2200 участников, включая разработчиков, аналитиков, тимлидов, продактов и технических директоров.

О чём конференция

DUMP охватывает широкий спектр тем — от глубокой инженерной разработки до управления командами и продуктовыми стратегиями. Программа разделена на 11 тематических потоков, каждый из которых ориентирован на конкретную аудиторию:

Backend: современные практики архитектуры, надежность, алерты и инфраструктурные вызовы;

Frontend: дизайн систем, подходы к архитектуре, типизация и UI/UX;

Design: взаимодействие команд, практики проектирования интерфейсов;

Testing & QA: инструменты тестирования, автоматизация, культура качества;

Platform Engineering: DevOps, CI/CD, инфраструктура и безопасность;

Product и Team Management: управление командами и продуктами, найм, онбординг;

Science и ML & DS: научные подходы, машинное обучение, прикладные исследования;

SA & BA: системный и бизнес-анализ, практика и кейсы;

TechLead — новая секция, ориентированная на техническое лидерство и взаимодействие с бизнесом.

Помимо докладов, в расписании значительное внимание уделено круглым столам, где участники смогут обсудить сложные кейсы и получить обратную связь от лидеров индустрии.

Для кого подходит DUMP 2025

Конференция ориентирована на специалистов с опытом уровня middle и выше. Она будет полезна:

разработчикам, ищущим современные подходы к архитектуре и инфраструктуре;

тестировщикам и QA-инженерам, заинтересованным в обмене опытом;

менеджерам и тимлидам, стремящимся совершенствовать процессы управления;

продакт-менеджерам, аналитикам и дизайнерам, вовлечённым в создание цифровых продуктов;

техническим лидерам и СТО, ответственным за стратегию и рост команды.

Также DUMP будет интересен тем, кто рассматривает смену специализации внутри IT, благодаря разностороннему содержанию и живому общению с практиками.

Формат и особенности участия

DUMP 2025 проходит офлайн в Екатеринбурге — на одной из самых технологичных площадок региона. Конгресс-центр оборудован большим экраном, качественным звуком, зонами отдыха и питания.

В стоимость билета (15 000 ₽) входят:

доступ ко всем докладам;

участие в круглых столах и нетворкинге;

обед и кофе-брейки;

развлечения и подарки от партнёров;

трансфер из центра Екатеринбурга до площадки и обратно.

После конференции участников ждёт афтепати с награждением лучших спикеров, неформальным общением и музыкальной программой.

Что получают участники

Актуальные знания

Все выступления проходят предварительную оценку программного комитета. Основной фокус — практические кейсы, решения задач, применимые в работе.

Все выступления проходят предварительную оценку программного комитета. Основной фокус — практические кейсы, решения задач, применимые в работе. Контакты и живое общение

DUMP — это не только доклады, но и возможность встретиться с коллегами, задать вопросы экспертам, обсудить проблемы индустрии.

DUMP — это не только доклады, но и возможность встретиться с коллегами, задать вопросы экспертам, обсудить проблемы индустрии. Инфраструктура и комфорт

Организаторы делают ставку на удобство: залы, техническое оснащение, зоны отдыха и еда соответствуют уровню международных конференций.

Участие возможно для физических и юридических лиц — доступны как прямые покупки билета, так и выставление счёта. Предусмотрены специальные условия для компаний, приобретающих несколько билетов для команды.

Дополнительно участники могут подписаться на Telegram-канал конференции, чтобы быть в курсе обновлений программы, анонсов спикеров и организационных деталей.

DUMP 2025 — это возможность за один день получить концентрированный опыт, погрузиться в профессиональное сообщество и укрепить свои позиции в индустрии.