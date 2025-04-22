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Главная IT-конференция Урала: в Екатеринбурге пройдёт DUMP 2025

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25 апреля в конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится DUMP 2025 — крупнейшая IT-конференция региона, объединяющая 11 профессиональных секций и серию круглых столов. В этом году организаторы ожидают более 2200 участников, включая разработчиков, аналитиков, тимлидов, продактов и технических директоров.

О чём конференция

DUMP охватывает широкий спектр тем — от глубокой инженерной разработки до управления командами и продуктовыми стратегиями. Программа разделена на 11 тематических потоков, каждый из которых ориентирован на конкретную аудиторию:

  • Backend: современные практики архитектуры, надежность, алерты и инфраструктурные вызовы;
  • Frontend: дизайн систем, подходы к архитектуре, типизация и UI/UX;
  • Design: взаимодействие команд, практики проектирования интерфейсов;
  • Testing & QA: инструменты тестирования, автоматизация, культура качества;
  • Platform Engineering: DevOps, CI/CD, инфраструктура и безопасность;
  • Product и Team Management: управление командами и продуктами, найм, онбординг;
  • Science и ML & DS: научные подходы, машинное обучение, прикладные исследования;
  • SA & BA: системный и бизнес-анализ, практика и кейсы;
  • TechLead — новая секция, ориентированная на техническое лидерство и взаимодействие с бизнесом.

Помимо докладов, в расписании значительное внимание уделено круглым столам, где участники смогут обсудить сложные кейсы и получить обратную связь от лидеров индустрии.

Для кого подходит DUMP 2025

Конференция ориентирована на специалистов с опытом уровня middle и выше. Она будет полезна:

  • разработчикам, ищущим современные подходы к архитектуре и инфраструктуре;
  • тестировщикам и QA-инженерам, заинтересованным в обмене опытом;
  • менеджерам и тимлидам, стремящимся совершенствовать процессы управления;
  • продакт-менеджерам, аналитикам и дизайнерам, вовлечённым в создание цифровых продуктов;
  • техническим лидерам и СТО, ответственным за стратегию и рост команды.

Также DUMP будет интересен тем, кто рассматривает смену специализации внутри IT, благодаря разностороннему содержанию и живому общению с практиками.

Формат и особенности участия

DUMP 2025 проходит офлайн в Екатеринбурге — на одной из самых технологичных площадок региона. Конгресс-центр оборудован большим экраном, качественным звуком, зонами отдыха и питания.

В стоимость билета (15 000 ₽) входят:

  • доступ ко всем докладам;
  • участие в круглых столах и нетворкинге;
  • обед и кофе-брейки;
  • развлечения и подарки от партнёров;
  • трансфер из центра Екатеринбурга до площадки и обратно.

После конференции участников ждёт афтепати с награждением лучших спикеров, неформальным общением и музыкальной программой.

Что получают участники

  • Актуальные знания
    Все выступления проходят предварительную оценку программного комитета. Основной фокус — практические кейсы, решения задач, применимые в работе.
  • Контакты и живое общение
    DUMP — это не только доклады, но и возможность встретиться с коллегами, задать вопросы экспертам, обсудить проблемы индустрии.
  • Инфраструктура и комфорт
    Организаторы делают ставку на удобство: залы, техническое оснащение, зоны отдыха и еда соответствуют уровню международных конференций.

Участие возможно для физических и юридических лиц — доступны как прямые покупки билета, так и выставление счёта. Предусмотрены специальные условия для компаний, приобретающих несколько билетов для команды.

Дополнительно участники могут подписаться на Telegram-канал конференции, чтобы быть в курсе обновлений программы, анонсов спикеров и организационных деталей.

DUMP 2025 — это возможность за один день получить концентрированный опыт, погрузиться в профессиональное сообщество и укрепить свои позиции в индустрии.

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