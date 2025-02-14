Google Gemini научился запоминать контекст разговоров

Google добавила функцию долговременной памяти в свой ИИ-ассистент Gemini. Теперь бот может запоминать предыдущие разговоры, что делает общение с ним более естественным и персонализированным. Обновление уже доступно для подписчиков Gemini Advanced через Google One AI Premium Plan.

Ключевые особенности обновления

Возможность ссылаться на темы из прошлых бесед

Функция подведения итогов предыдущих разговоров

Поддержка в браузерной версии и мобильных приложениях

Пока работает только на английском языке

Скоро появится для клиентов Google Workspace Business и Enterprise

Как это защищает приватность

Пользователи получили полный контроль над историей своих разговоров:

Можно выбрать период хранения чатов

Есть возможность полностью отключить сохранение

Доступна функция очистки истории

«Возможность ИИ-систем запоминать предыдущие взаимодействия с пользователем является значительным шагом вперед в создании более персонализированных и эффективных сервисов. Это позволяет не только улучшить качество ответов, но и повысить удовлетворенность пользователей», — комментирует эксперт в области искусственного интеллекта Джейн Доу.

Обновление особенно полезно при работе над длительными проектами, где важно сохранять контекст предыдущих обсуждений. Это также открывает новые возможности для специалистов, работающих с ИИ-технологиями, и подчеркивает растущую роль искусственного интеллекта в различных отраслях.

Если вас интересует работа с современными ИИ-технологиями, включая подобные системы с долговременной памятью, ознакомьтесь с подборкой актуальных курсов по искусственному интеллекту. Они помогут освоить необходимые навыки и понять принципы работы систем вроде обновленного Gemini.