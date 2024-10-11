Google открыл доступ к ИИ-генератору изображений Imagen 3 для всех пользователей

Google сделала большой шаг вперед в демократизации технологий искусственного интеллекта. Компания открыла доступ к своему передовому генератору изображений Imagen 3 для всех пользователей Gemini по всему миру, включая бесплатные аккаунты. Теперь каждый может создавать высококачественные изображения на основе текстовых запросов, используя технологию, которая ранее была доступна только избранным.

Как начать работу с Imagen 3

Использовать Imagen 3 просто:

Запустите чат-бот Gemini на мобильном устройстве или компьютере.

Введите команду «создай» или «нарисуй».

Добавьте описание желаемого изображения.

Укажите стиль, например, «гиперреалистичное фото» или «анимация».

Для расширенных возможностей, включая генерацию изображений с людьми, потребуется подписка на Gemini Advanced.

Технологический прорыв в цифрах

Imagen 3, представленный в мае 2024 года на конференции Google I/O, значительно превосходит своих предшественников:

Разрешение изображений: до 2048×2048 пикселей

Улучшенная точность работы с текстовыми инструкциями

Усовершенствованный рендеринг текста на изображениях

Эти улучшения выводят генерацию изображений на новый уровень, делая доступными инструменты, которые ранее были прерогативой профессиональных дизайнеров.

Безопасность и прозрачность на первом месте

Google ответственно подходит к внедрению новых технологий. Компания ввела систему маркировки SynthID для всех сгенерированных изображений. Это важный шаг, направленный на:

Предотвращение распространения дезинформации

Обеспечение прозрачности использования ИИ-контента

Создание безопасной среды для пользователей

Мнение разработчиков: новые горизонты творчества

Представители Google с энтузиазмом отзываются о потенциале Imagen 3. По словам одного из разработчиков проекта: «Imagen 3 значительно расширяет возможности как для профессиональных, так и для обычных пользователей, позволяя создавать детализированные и уникальные изображения с минимальными усилиями».

Что это значит для вас?

Если вы интересуетесь ИИ или цифровым дизайном, Imagen 3 открывает перед вами новые возможности:

Экспериментируйте с созданием уникальных изображений

Используйте технологию в своих проектах

Расширяйте профессиональные навыки

Imagen 3 от Google – это не просто новый инструмент, а шаг к будущему, где передовые технологии доступны каждому. Пробуйте, экспериментируйте и создавайте – теперь возможности ограничены только вашим воображением.

Открытие доступа к Imagen 3 – отличный повод начать или углубить свое изучение искусственного интеллекта и генерации изображений. Если вы хотите максимально эффективно использовать эту технологию в своих проектах или просто расширить профессиональные горизонты, стоит задуматься о целенаправленном обучении. На нашем сайте собрана подборка лучших курсов по искусственному интеллекту, где вы найдете программы обучения различного уровня сложности – от основ до продвинутых техник работы с ИИ.