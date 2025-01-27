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Meta выпустила единую платформу для AI-разработки

Meta* представила новую платформу Llama-Stack 0.1.0, которая упрощает создание приложений с искусственным интеллектом. Главная особенность платформы — возможность работать как с облачными сервисами, так и локально.

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Ключевые возможности для разработчиков

  • Гибкая система плагинов с поддержкой популярных API-провайдеров (Fireworks, AWS Bedrock)
  • Инструменты разработки для всех основных платформ: Python, Node, iOS и Android
  • Унифицированный API для работы с моделями Llama из разных источников
  • Готовые примеры приложений для быстрого старта
  • Возможность автономной работы без подключения к облаку

Что ждать в будущих обновлениях

Meta планирует существенно расширить функциональность платформы, добавив:

  • API для пакетной обработки данных
  • Инструменты тонкой настройки моделей
  • Функции генерации синтетических данных

Значение для отрасли

Llama-Stack решает одну из главных проблем AI-разработки — необходимость интегрировать множество разрозненных инструментов и API. Теперь разработчики получают единое решение для типовых сценариев развертывания AI-приложений.

Благодаря низкому порогу входа и обширной документации, платформа будет полезна как опытным разработчикам, так и тем, кто только начинает работать с AI-технологиями.

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*Meta и ее продукты (Facebook, Instagram) запрещены на территории Российской Федерации

Дата: 27 января 2025
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