Google представила Veo 2.0: ИИ снимает кино за минуты вместо недель

В декабре 2024 года Google совершила прорыв в области генеративного видео, представив нейросеть Veo 2.0. Чтобы продемонстрировать возможности технологии, компания создала двухминутный фильм «The Heist» («Ограбление»), где искусственный интеллект выступил в роли оператора и художника-постановщика.

Как ИИ снял «Ограбление»

Короткометражка рассказывает историю погони полиции за грабителем банка. Все визуальные элементы фильма — от персонажей до локаций — были сгенерированы нейросетью по текстовым описаниям. Финальную обработку видео и звука выполнил режиссёр Джейсон Зада, известный по работе над фильмами «Лес призраков» и «После того как она просыпается».

Что умеет Veo 2.0

Новая модель от Google стала первой системой, способной превращать статичные изображения в динамичные видеосцены. Ключевые особенности Veo 2.0:

Создание видео на основе текстовых и визуальных запросов

Поддержка разных визуальных стилей: от кинематографичных до документальных

Реалистичная анимация людей, животных и предметов с естественной координацией движений

От команды специалистов к одному prompt-инженеру

По данным Google, технология существенно сокращает ресурсы, необходимые для создания видеоконтента. Проекты, требовавшие раньше работы целых команд и нескольких недель производства, теперь можно реализовать с помощью грамотно составленного текстового описания.

Желающие протестировать Veo 2.0 могут присоединиться к списку ожидания на платформе Google Labs в разделе VideoFX.

Новые возможности и вызовы для индустрии

Эксперты считают, что такие технологии демократизируют видеопроизводство, делая его доступнее и быстрее. При этом возникают вопросы о будущем творческих профессий и сохранении уникальности контента в эпоху массового применения ИИ.

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Технологии вроде Veo 2.0 не только открывают новые возможности для творчества, но и заставляют переосмыслить традиционные подходы к созданию контента.