С 20 июня 2026 года поступление в вуз начинается не с похода в приёмную комиссию, а с личного кабинета на «Госуслугах». Портал обновил сервис «Поступление в вуз онлайн» — и теперь абитуриент видит своё место в конкурсном списке, все свои достижения и данные по целевым квотам в одном окне. Это меняет не только удобство, но и логику принятия решений: стратегию поступления теперь нужно выстраивать раньше, точнее и на цифрах, а не на ощущениях.

Что конкретно появилось в сервисе

Главное обновление — поиск себя в конкурсных списках по индивидуальному номеру. Раньше абитуриент либо раскрывал фамилию в открытом рейтинге, либо сверял позиции вручную. Теперь достаточно номера — быстро и без лишней публичности. Особенно удобно, когда заявления поданы сразу в несколько вузов и ситуацию нужно отслеживать ежедневно.

Второе изменение: индивидуальные достижения теперь отображаются автоматически. Олимпиады, значок ГТО, волонтёрский опыт — всё это может дать дополнительные баллы, и сервис сам подтягивает данные, не давая случайно забыть важный документ.

Третье — информация о целевых квотах: сколько мест выделено, сколько заявлений уже подано, сколько мест остаётся. Это позволяет оценить реальную конкуренцию до финального этапа и вовремя скорректировать стратегию.

Сервис охватывает более 1,8 тысячи вузов и 1,1 тысячи специальностей.

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ, комментарий к нововведениям приемной кампании 2026: «День выхода приказа превращался в день хаоса: ребята вбегали за минуту до закрытия, чтобы забрать документы, а вузы мучительно переделывали приказы, в спешке допуская ошибки и нагнетая панику. Введение „дня тишины“ — это не ужесточение, а долгожданная передышка».

Даты, которые нельзя пропустить

20 июня — начало приёма документов

27 июля — публикация конкурсных списков на бюджетные места

3 и 7 августа — «дни тишины»: в эти дни нельзя отзывать заявления, согласия или отказываться от зачисления

Последний пункт — принципиальный. Минобрнауки ввело «дни тишины», чтобы стабилизировать конкурсную ситуацию. На практике это означает: перекладывать ключевые решения на последний момент больше не получится.

Почему масштаб важен

В 2026 году в российских вузах доступно более 620 тысяч бюджетных мест, в колледжах и техникумах — около 880 тысяч. Для целевого приёма предусмотрено более 83 тысяч мест. По словам министра Валерия Фалькова, 73% всех бюджетных мест распределяется университетам в регионах — это важно для тех, кто рассматривает переезд или учёбу в другом городе.

Сервисом «Поступление в вуз онлайн» с 2024 года воспользовались уже более 13 млн человек.

Тем, кто пока не чувствует уверенности в выбранном направлении или хочет улучшить результаты ЕГЭ перед подачей документов, стоит заранее поработать с репетитором. Онлайн-занятия позволяют подтянуть математику, русский язык, профильные предметы — в удобном темпе и без привязки к городу. Найти подходящего специалиста для подготовки к ЕГЭ можно на KursHub.

Если что-то пошло не так

Работает единый контакт-центр Минобрнауки: 8 800 444 51 15, круглосуточно с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Там отвечают на вопросы о подаче документов, целевом обучении и работе сервиса.

Подать документы

Зайти в сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», выбрать вуз, направление и форму обучения — и отправить заявление. Там же работает «Подбор вуза»: можно сравнить программы по ЕГЭ, бюджетным местам и проходным баллам прошлых лет.