Вход в IT становится сложнее: работодатели чаще ждут от начинающих специалистов навыков, которые раньше связывали с более опытными кандидатами. CNews разобрал данные глобального исследования PwC о влиянии ИИ на рынок труда. Для взрослых, которые выбирают обучение ради перехода в IT или усиления карьеры, это важный сигнал: одного сертификата и базового набора инструментов уже недостаточно.

По данным 2026 Global AI Jobs Barometer, junior-роли в наиболее подверженных влиянию ИИ направлениях стали заметно требовательнее. PwC пишет, что такие позиции в семь раз чаще требуют навыков, которые традиционно относили к senior-уровню: лидерства, стратегического мышления, самостоятельных решений и умения работать с неопределенностью.

Еще один показатель особенно важен для тех, кто только входит в профессию: с 2019 года число «seniorised» entry-level вакансий выросло на 35%. То есть рынок не просто просит начинающего кандидата знать новый инструмент. Он чаще ожидает, что человек сможет быстрее включаться в сложные задачи, объяснять решения и брать ответственность за результат.

Почему это связано с ИИ

Раньше часть стартовых IT-задач была учебной площадкой: разобрать простой баг, подготовить черновой код, собрать отчет, проверить типовой сценарий, помочь с документацией. Теперь значительную часть такой рутины ускоряют нейросети. Для бизнеса это выгодно, но для начинающих специалистов исчезает часть мягкого входа в профессию.

В PwC формулируют проблему жестко: «Организациям необходимо переосмыслить подход к развитию талантов». Эта мысль важна не только для компаний. Самим кандидатам тоже приходится переосмысливать обучение: вместо ожидания, что курс автоматически даст профессию, нужно заранее собирать доказательства навыков.

При этом ИИ не отменяет спрос на людей. PwC отмечает, что компании в наиболее AI-exposed секторах быстрее росли по производительности и численности персонала, чем компании с низкой вовлеченностью ИИ. В отчете также говорится о зарплатной премии за AI-навыки: в среднем она достигла 62%, хотя размер сильно зависит от отрасли и роли.

Что это значит для взрослых кандидатов

Для аудитории Kurshub главный вывод простой: взрослому человеку, который переходит в IT из другой сферы, нужно выбирать обучение не по обещанию «быстрого входа», а по тому, насколько оно помогает показать работодателю реальный результат. Работодателю важны не только знания языка программирования или инструмента, но и способность применять их в рабочей задаче.

Если цель — разработка, стоит не просто сравнить курсы по Python, а проверить, какие проекты останутся после обучения: API, автоматизация таблиц, парсер, Telegram-бот, мини-сервис, работа с базой данных. Проект должен быть понятен человеку, который смотрит резюме: какая была задача, что сделано, чем измеряется результат.

Если интерес ближе к данным и бизнес-задачам, можно смотреть в сторону Data Science, бизнес-аналитики или системной аналитики. Здесь особенно ценится прошлый опыт взрослых специалистов: финансы, продажи, логистика, маркетинг, поддержка, управление проектами. Но этот опыт нужно перевести на язык вакансии и показать через кейсы.

Отдельный слой — AI-грамотность. Даже если человек не идет в ML, ему полезно понимать, как использовать нейросети для рабочих задач: разбор требований, черновики кода, проверка гипотез, подготовка резюме, анализ вакансий, автоматизация повторяющихся действий. Для старта подойдут курсы по нейросетям и искусственному интеллекту, но выбирать их стоит по практике, а не по громким обещаниям.

Как проверять курс до покупки

Перед оплатой обучения стоит открыть 20-30 свежих вакансий по выбранному направлению и выписать повторяющиеся требования. Затем сравнить их с программой курса. Если в вакансиях постоянно встречаются SQL, API, Git, аналитика данных, портфолио или опыт с AI-инструментами, а в программе это проходит вскользь, риск промаха высокий.

Второй фильтр — формат практики. Хороший маршрут должен помогать собрать несколько работ, которые можно объяснить на собеседовании без заученных формулировок. Взрослому кандидату особенно важно связать новый навык с прошлым опытом: автоматизировал отчетность, ускорил обработку заявок, собрал аналитику продаж, сделал прототип для отдела, описал требования к продукту.

Третий фильтр — карьерная поддержка. Рынок стал требовательнее к резюме и портфолио, поэтому полезны разбор вакансий, подготовка к интервью, ревью проектов и помощь с упаковкой опыта. Это не заменяет навыки, но помогает не потеряться между обучением и реальным наймом.

Новость PwC не означает, что взрослым поздно идти в IT. Скорее наоборот: прошлый профессиональный опыт становится сильнее, если к нему добавить понятные технические и AI-навыки. Но вход в профессию теперь требует более осознанного маршрута: выбрать направление, сверить его с вакансиями, собрать проекты и научиться показывать работодателю не намерение, а результат.