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ИИ ускоряет диагностику и поиск лекарств в современной медицине

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет медицину, открывая новые горизонты в диагностике и фармацевтике. Разработки компаний GE Healthcare и Atomwise позволяют врачам быстрее ставить диагнозы, а фармацевтам — эффективнее создавать лекарства. Рассмотрим ключевые области применения ИИ в медицине и впечатляющие результаты этих инноваций.

Искусственный интеллект в медицине

Точность и скорость: ИИ в ультразвуковой диагностике

GE Healthcare произвела революцию в ультразвуковых исследованиях сердца с помощью системы Verisound AI:

  • Программа Caption AI автоматически оценивает качество изображений, помогая операторам точно позиционировать датчик.
  • Алгоритм AutoEF рассчитывает важнейшие параметры, такие как фракция выброса, что критично для раннего выявления сердечных патологий.

Результат: повышение точности диагностики и сокращение времени обследования.

ИИ ускоряет поиск новых лекарств в десятки раз

Atomwise использует ИИ для революционного подхода к разработке лекарств:

  • Платформа AtomNet применяет свёрточные нейронные сети для моделирования связывания молекул.
  • В апреле 2024 года компания обнаружила потенциальные лекарства для 235 из 318 исследованных целей.

Эффект: значительное сокращение времени и затрат на клинические испытания.

71% экономии времени: ИИ в рентгенологии

Технология «красной точки» от Behold.ai трансформирует работу рентгенологов:

  • ИИ помогает быстрее и точнее выявлять отклонения на рентгеновских снимках.
  • В исследовании с NHS зафиксировано сокращение времени ожидания диагноза на 71%.

Мнение экспертов: ИИ делает медицину доступнее

Представитель GE Healthcare подчеркивает: «Verisound AI не только ускоряет диагностику, но и повышает её точность. Система позволяет проводить сложные исследования операторам без специальной подготовки, делая медицинскую помощь доступнее во всем мире».

Эксперты World Economic Forum отмечают: «ИИ радикально меняет подходы к лечению, особенно в условиях нехватки медицинских кадров. Он помогает уменьшить нагрузку на врачей, обеспечивая эффективное использование медицинских данных и ресурсов».

Ваш шаг в будущее медицины

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Дата: 30 сентября 2024
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