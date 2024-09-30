Сервис Работа.ру проанализировал рынок вакансий за первое полугодие 2024 года и выявил лидеров по росту предложений. Мы расскажем, кто оказался в лидерах, какие отрасли демонстрируют наибольший рост и как изменились зарплаты.
ИИ ускоряет диагностику и поиск лекарств в современной медицине
Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет медицину, открывая новые горизонты в диагностике и фармацевтике. Разработки компаний GE Healthcare и Atomwise позволяют врачам быстрее ставить диагнозы, а фармацевтам — эффективнее создавать лекарства. Рассмотрим ключевые области применения ИИ в медицине и впечатляющие результаты этих инноваций.
Точность и скорость: ИИ в ультразвуковой диагностике
GE Healthcare произвела революцию в ультразвуковых исследованиях сердца с помощью системы Verisound AI:
- Программа Caption AI автоматически оценивает качество изображений, помогая операторам точно позиционировать датчик.
- Алгоритм AutoEF рассчитывает важнейшие параметры, такие как фракция выброса, что критично для раннего выявления сердечных патологий.
Результат: повышение точности диагностики и сокращение времени обследования.
ИИ ускоряет поиск новых лекарств в десятки раз
Atomwise использует ИИ для революционного подхода к разработке лекарств:
- Платформа AtomNet применяет свёрточные нейронные сети для моделирования связывания молекул.
- В апреле 2024 года компания обнаружила потенциальные лекарства для 235 из 318 исследованных целей.
Эффект: значительное сокращение времени и затрат на клинические испытания.
71% экономии времени: ИИ в рентгенологии
Технология «красной точки» от Behold.ai трансформирует работу рентгенологов:
- ИИ помогает быстрее и точнее выявлять отклонения на рентгеновских снимках.
- В исследовании с NHS зафиксировано сокращение времени ожидания диагноза на 71%.
Мнение экспертов: ИИ делает медицину доступнее
Представитель GE Healthcare подчеркивает: «Verisound AI не только ускоряет диагностику, но и повышает её точность. Система позволяет проводить сложные исследования операторам без специальной подготовки, делая медицинскую помощь доступнее во всем мире».
Эксперты World Economic Forum отмечают: «ИИ радикально меняет подходы к лечению, особенно в условиях нехватки медицинских кадров. Он помогает уменьшить нагрузку на врачей, обеспечивая эффективное использование медицинских данных и ресурсов».
Ваш шаг в будущее медицины
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