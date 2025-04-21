II Всероссийский форум «Управление продуктом 2025»: три дня практики, кейсов и профессионального общения
С 28 по 30 мая 2025 года в Москве состоится II Всероссийский форум «Управление продуктом 2025» — масштабное событие для специалистов в области product management. Форум пройдёт в пространстве Suschevsky by Safmar и соберёт более 160 участников из крупнейших компаний страны. В программе — живые дискуссии, интенсивные мастер-классы, выступления ведущих экспертов и реальные кейсы, охватывающие ключевые темы продуктового управления.
О чём форум
Мероприятие охватывает весь цикл product management — от формирования идеи до масштабирования и монетизации. В течение трёх дней участники получат доступ к практическим мастер-классам, докладам по актуальным трендам, инструментам аналитики и стратегического развития, а также разбору ошибок и успехов на примерах реальных кейсов.
Отдельное внимание уделено таким темам, как:
- адаптация продуктовых стратегий к новым экономическим условиям;
- персонализация решений для различных сегментов;
- внедрение ИИ в продуктовые команды и процессы;
- анализ и интерпретация данных;
построение высокоэффективных команд.
Все участники получат доступ к видеозаписям выступлений, что позволит вернуться к материалам в удобное время.
Формат и структура форума
Форум длится три дня, каждый из которых имеет свою специфику:
- Workshop Day (28 мая): Интенсивный день практики, где участники разбирают прикладные кейсы, работают с шаблонами и получают рекомендации от наставников. Программа включает:
- мастер-классы по работе с ИИ в продакт-менеджменте;
- настройку инструментария для команд;
- решение кейсов по перезапуску продукта и адаптации под рынок;
- интерактив «Секретный код клиента».
2–3 день (29–30 мая): Формат — сессии, кейсы и панельные дискуссии. Обсуждаются продуктовые тренды, метрики, монетизация, риски, командная эффективность и стандарты компетенций в профессии.
Программа охватывает такие направления, как:
- управление продуктами в условиях нестабильности;
- международная экспансия;
- оптимизация разработки в эпоху дорогих инвестиций;
- метрики и тестирование без бюджета;
- привлечение и удержание специалистов.
Основные темы форума:
- Разработка и запуск MVP: когда «достаточно хорошо» — лучше, чем «идеально».
- Использование ИИ: от генерации идей до автоматизации процессов.
- Метрики и аналитика: как принимать решения, опираясь на данные.
- Командная работа: ключ к устойчивому успеху продукта.
- Монетизация: freemium, подписка, лицензирование и другие модели.
Формат участия
Форум проходит в очном формате. Участникам предоставляется:
- участие в мастер-классах и сессиях;
- доступ к записям всех выступлений после мероприятия;
- материалы спикеров и шаблоны;
- возможность задать вопросы экспертам;
- участие в нетворкинге и розыгрышах от партнёров.
Обучение проходит с непосредственным участием спикеров и модераторов. Поддерживается диалоговая форма — предусмотрены сессии вопросов и ответов, а также кулуарные дискуссии. По завершении мероприятия участники получают подтверждение об участии.
Для кого подходит форум
«Управление продуктом 2025» — это платформа для обмена опытом между:
- менеджерами продуктов и проектов;
- CPO и владельцами цифровых решений;
- аналитиками и маркетологами;
- специалистами по развитию и монетизации;
- теми, кто хочет углубить экспертизу или сменить карьерный фокус в сторону product management.
Форум будет полезен как опытным продакт-менеджерам, так и тем, кто только начинает свой путь в профессии или стремится структурировать уже имеющиеся знания.
Ключевые особенности:
- 160+ участников со всей России;
- 30+ спикеров — представители ведущих компаний;
- 25+ кейсов — практические примеры и сценарии;
- 3 дня обучения — от мастер-классов до стратегических сессий;
- Доступ к видеоматериалам — все записи доступны участникам после мероприятия.
Форум проводится организаторами InterForum. Регистрация доступна на официальном сайте, по телефону +7 (495) 126-02-17 или по почте info@interforums.ru. Количество мест ограничено, действует система скидок и клубные предложения.
Место проведения:
- Москва, Suschevsky by Safmar, ул. Сущёвский Вал, 74
- Даты: 28–30 мая 2025 года
Это событие — шанс обновить знания, найти единомышленников и получить практические инструменты, которые можно применять в работе уже на следующий день.
Для тех, кто хочет подготовиться к форуму или углубить свои знания в области product management уже сейчас, рекомендуем ознакомиться с подборкой лучших курсов для продакт-менеджеров. Эти образовательные программы помогут вам освоить ключевые инструменты и методологии, которые будут обсуждаться на мероприятии, и позволят извлечь максимальную пользу из форума
Пациент с нейрочипом изучает несколько языков сразу
Ноланд Арбо, обладатель нейрочипа, поделился своим опытом спустя семь месяцев после операции. Он активно изучает французский и японский языки, занимается саморазвитием и планирует продолжить обучение.
Опубликованы данные о заработной плате системных администраторов Windows в 2025 году
Сервис поиска работы SuperJob провел исследование рынка вакансий в IT-компаниях России и проанализировал размеры заработных плат системных администраторов Windows в разных регионах.
РУДН внедряет виртуального студента на базе ИИ
РУДН интегрировал ИИ в учебный процесс, запустив проект с виртуальным помощником Гришей на базе GigaChat от Сбербанка, что может радикально изменить образование.