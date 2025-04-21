II Всероссийский форум «Управление продуктом 2025»: три дня практики, кейсов и профессионального общения

С 28 по 30 мая 2025 года в Москве состоится II Всероссийский форум «Управление продуктом 2025» — масштабное событие для специалистов в области product management. Форум пройдёт в пространстве Suschevsky by Safmar и соберёт более 160 участников из крупнейших компаний страны. В программе — живые дискуссии, интенсивные мастер-классы, выступления ведущих экспертов и реальные кейсы, охватывающие ключевые темы продуктового управления.

О чём форум

Мероприятие охватывает весь цикл product management — от формирования идеи до масштабирования и монетизации. В течение трёх дней участники получат доступ к практическим мастер-классам, докладам по актуальным трендам, инструментам аналитики и стратегического развития, а также разбору ошибок и успехов на примерах реальных кейсов.

Отдельное внимание уделено таким темам, как:

адаптация продуктовых стратегий к новым экономическим условиям;

персонализация решений для различных сегментов;

внедрение ИИ в продуктовые команды и процессы;

анализ и интерпретация данных;

построение высокоэффективных команд.

Все участники получат доступ к видеозаписям выступлений, что позволит вернуться к материалам в удобное время.

Формат и структура форума

Форум длится три дня, каждый из которых имеет свою специфику:

Workshop Day (28 мая): Интенсивный день практики, где участники разбирают прикладные кейсы, работают с шаблонами и получают рекомендации от наставников. Программа включает:

мастер-классы по работе с ИИ в продакт-менеджменте;

настройку инструментария для команд;

решение кейсов по перезапуску продукта и адаптации под рынок;

интерактив «Секретный код клиента».

2–3 день (29–30 мая): Формат — сессии, кейсы и панельные дискуссии. Обсуждаются продуктовые тренды, метрики, монетизация, риски, командная эффективность и стандарты компетенций в профессии.

Программа охватывает такие направления, как:

управление продуктами в условиях нестабильности;

международная экспансия;

оптимизация разработки в эпоху дорогих инвестиций;

метрики и тестирование без бюджета;

привлечение и удержание специалистов.

Основные темы форума:

Разработка и запуск MVP: когда «достаточно хорошо» — лучше, чем «идеально».

Использование ИИ: от генерации идей до автоматизации процессов.

Метрики и аналитика: как принимать решения, опираясь на данные.

Командная работа: ключ к устойчивому успеху продукта.

Монетизация: freemium, подписка, лицензирование и другие модели.

Формат участия

Форум проходит в очном формате. Участникам предоставляется:

участие в мастер-классах и сессиях;

доступ к записям всех выступлений после мероприятия;

материалы спикеров и шаблоны;

возможность задать вопросы экспертам;

участие в нетворкинге и розыгрышах от партнёров.

Обучение проходит с непосредственным участием спикеров и модераторов. Поддерживается диалоговая форма — предусмотрены сессии вопросов и ответов, а также кулуарные дискуссии. По завершении мероприятия участники получают подтверждение об участии.

Для кого подходит форум

«Управление продуктом 2025» — это платформа для обмена опытом между:

менеджерами продуктов и проектов;

CPO и владельцами цифровых решений;

аналитиками и маркетологами;

специалистами по развитию и монетизации;

теми, кто хочет углубить экспертизу или сменить карьерный фокус в сторону product management.

Форум будет полезен как опытным продакт-менеджерам, так и тем, кто только начинает свой путь в профессии или стремится структурировать уже имеющиеся знания.

Ключевые особенности:

160+ участников со всей России;

30+ спикеров — представители ведущих компаний;

25+ кейсов — практические примеры и сценарии;

3 дня обучения — от мастер-классов до стратегических сессий;

Доступ к видеоматериалам — все записи доступны участникам после мероприятия.

Форум проводится организаторами InterForum. Регистрация доступна на официальном сайте, по телефону +7 (495) 126-02-17 или по почте info@interforums.ru. Количество мест ограничено, действует система скидок и клубные предложения.

Место проведения:

Москва, Suschevsky by Safmar, ул. Сущёвский Вал, 74

Даты: 28–30 мая 2025 года

Это событие — шанс обновить знания, найти единомышленников и получить практические инструменты, которые можно применять в работе уже на следующий день.

Для тех, кто хочет подготовиться к форуму или углубить свои знания в области product management уже сейчас, рекомендуем ознакомиться с подборкой лучших курсов для продакт-менеджеров. Эти образовательные программы помогут вам освоить ключевые инструменты и методологии, которые будут обсуждаться на мероприятии, и позволят извлечь максимальную пользу из форума