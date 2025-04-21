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II Всероссийский форум «Управление продуктом 2025»: три дня практики, кейсов и профессионального общения

#Новости

С 28 по 30 мая 2025 года в Москве состоится II Всероссийский форум «Управление продуктом 2025» — масштабное событие для специалистов в области product management. Форум пройдёт в пространстве Suschevsky by Safmar и соберёт более 160 участников из крупнейших компаний страны. В программе — живые дискуссии, интенсивные мастер-классы, выступления ведущих экспертов и реальные кейсы, охватывающие ключевые темы продуктового управления.

О чём форум

Мероприятие охватывает весь цикл product management — от формирования идеи до масштабирования и монетизации. В течение трёх дней участники получат доступ к практическим мастер-классам, докладам по актуальным трендам, инструментам аналитики и стратегического развития, а также разбору ошибок и успехов на примерах реальных кейсов.

Отдельное внимание уделено таким темам, как:

  • адаптация продуктовых стратегий к новым экономическим условиям;
  • персонализация решений для различных сегментов;
  • внедрение ИИ в продуктовые команды и процессы;
  • анализ и интерпретация данных;
    построение высокоэффективных команд.

Все участники получат доступ к видеозаписям выступлений, что позволит вернуться к материалам в удобное время.

Формат и структура форума

Форум длится три дня, каждый из которых имеет свою специфику:

  1. Workshop Day (28 мая): Интенсивный день практики, где участники разбирают прикладные кейсы, работают с шаблонами и получают рекомендации от наставников. Программа включает:
  • мастер-классы по работе с ИИ в продакт-менеджменте;
  • настройку инструментария для команд;
  • решение кейсов по перезапуску продукта и адаптации под рынок;
  • интерактив «Секретный код клиента».

2–3 день (29–30 мая): Формат — сессии, кейсы и панельные дискуссии. Обсуждаются продуктовые тренды, метрики, монетизация, риски, командная эффективность и стандарты компетенций в профессии.

Программа охватывает такие направления, как:

  • управление продуктами в условиях нестабильности;
  • международная экспансия;
  • оптимизация разработки в эпоху дорогих инвестиций;
  • метрики и тестирование без бюджета;
  • привлечение и удержание специалистов.

Основные темы форума:

  • Разработка и запуск MVP: когда «достаточно хорошо» — лучше, чем «идеально».
  • Использование ИИ: от генерации идей до автоматизации процессов.
  • Метрики и аналитика: как принимать решения, опираясь на данные.
  • Командная работа: ключ к устойчивому успеху продукта.
  • Монетизация: freemium, подписка, лицензирование и другие модели.

Формат участия

Форум проходит в очном формате. Участникам предоставляется:

  • участие в мастер-классах и сессиях;
  • доступ к записям всех выступлений после мероприятия;
  • материалы спикеров и шаблоны;
  • возможность задать вопросы экспертам;
  • участие в нетворкинге и розыгрышах от партнёров.

Обучение проходит с непосредственным участием спикеров и модераторов. Поддерживается диалоговая форма — предусмотрены сессии вопросов и ответов, а также кулуарные дискуссии. По завершении мероприятия участники получают подтверждение об участии.

Для кого подходит форум

«Управление продуктом 2025» — это платформа для обмена опытом между:

  • менеджерами продуктов и проектов;
  • CPO и владельцами цифровых решений;
  • аналитиками и маркетологами;
  • специалистами по развитию и монетизации;
  • теми, кто хочет углубить экспертизу или сменить карьерный фокус в сторону product management.

Форум будет полезен как опытным продакт-менеджерам, так и тем, кто только начинает свой путь в профессии или стремится структурировать уже имеющиеся знания.

Ключевые особенности:

  • 160+ участников со всей России;
  • 30+ спикеров — представители ведущих компаний;
  • 25+ кейсов — практические примеры и сценарии;
  • 3 дня обучения — от мастер-классов до стратегических сессий;
  • Доступ к видеоматериалам — все записи доступны участникам после мероприятия.

Форум проводится организаторами InterForum. Регистрация доступна на официальном сайте, по телефону +7 (495) 126-02-17 или по почте info@interforums.ru. Количество мест ограничено, действует система скидок и клубные предложения.

Место проведения:

  • Москва, Suschevsky by Safmar, ул. Сущёвский Вал, 74
  • Даты: 28–30 мая 2025 года

Это событие — шанс обновить знания, найти единомышленников и получить практические инструменты, которые можно применять в работе уже на следующий день.

Для тех, кто хочет подготовиться к форуму или углубить свои знания в области product management уже сейчас, рекомендуем ознакомиться с подборкой лучших курсов для продакт-менеджеров. Эти образовательные программы помогут вам освоить ключевые инструменты и методологии, которые будут обсуждаться на мероприятии, и позволят извлечь максимальную пользу из форума

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