Илон Маск открывает бесплатный доступ к Grok 3

20 февраля 2025 года компания xAI объявила о предоставлении бесплатного доступа к своей новейшей модели искусственного интеллекта Grok 3. Ранее нейросеть была доступна только премиум-подписчикам. Важно отметить, что доступность сервиса зависит от нагрузки на серверы, а пользователи из России могут столкнуться с техническими ограничениями.

Технические характеристики: почему Grok 3 называют прорывом

Ключевые особенности новой версии:

Обучение проводилось на суперкомпьютере Colossus с использованием 100 000 графических процессоров Nvidia H100

Производительность в 10-15 раз выше предыдущей версии

Интеграция с платформой X обеспечивает доступ к данным в реальном времени

Что умеет Grok 3

Основные функциональные возможности:

Режим «рассуждений»: анализ информации из более 20 интернет-источников с формированием детальных отчетов

DeepSearch: углубленный поиск по постам в социальной сети X

Продвинутые возможности в области математики и программирования, превосходящие показатели конкурентов по результатам тестирования xAI

На что обратить внимание при использовании

Бесплатный доступ предоставляется на ограниченный период

Работоспособность зависит от загруженности серверов

Возможны региональные ограничения доступа

По данным тестов xAI, Grok 3 показывает особенно высокие результаты в решении математических задач и задач программирования, что подтверждается независимыми экспертами. При этом стоит учитывать, что доступность сервиса может варьироваться в зависимости от региона и текущей нагрузки на инфраструктуру.

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