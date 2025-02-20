Илон Маск открывает бесплатный доступ к Grok 3
20 февраля 2025 года компания xAI объявила о предоставлении бесплатного доступа к своей новейшей модели искусственного интеллекта Grok 3. Ранее нейросеть была доступна только премиум-подписчикам. Важно отметить, что доступность сервиса зависит от нагрузки на серверы, а пользователи из России могут столкнуться с техническими ограничениями.
Технические характеристики: почему Grok 3 называют прорывом
Ключевые особенности новой версии:
- Обучение проводилось на суперкомпьютере Colossus с использованием 100 000 графических процессоров Nvidia H100
- Производительность в 10-15 раз выше предыдущей версии
- Интеграция с платформой X обеспечивает доступ к данным в реальном времени
Что умеет Grok 3
Основные функциональные возможности:
- Режим «рассуждений»: анализ информации из более 20 интернет-источников с формированием детальных отчетов
- DeepSearch: углубленный поиск по постам в социальной сети X
- Продвинутые возможности в области математики и программирования, превосходящие показатели конкурентов по результатам тестирования xAI
На что обратить внимание при использовании
- Бесплатный доступ предоставляется на ограниченный период
- Работоспособность зависит от загруженности серверов
- Возможны региональные ограничения доступа
По данным тестов xAI, Grok 3 показывает особенно высокие результаты в решении математических задач и задач программирования, что подтверждается независимыми экспертами. При этом стоит учитывать, что доступность сервиса может варьироваться в зависимости от региона и текущей нагрузки на инфраструктуру.
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