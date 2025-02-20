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Илон Маск открывает бесплатный доступ к Grok 3

20 февраля 2025 года компания xAI объявила о предоставлении бесплатного доступа к своей новейшей модели искусственного интеллекта Grok 3. Ранее нейросеть была доступна только премиум-подписчикам. Важно отметить, что доступность сервиса зависит от нагрузки на серверы, а пользователи из России могут столкнуться с техническими ограничениями.

нейрон

Технические характеристики: почему Grok 3 называют прорывом

Ключевые особенности новой версии:

  • Обучение проводилось на суперкомпьютере Colossus с использованием 100 000 графических процессоров Nvidia H100
  • Производительность в 10-15 раз выше предыдущей версии
  • Интеграция с платформой X обеспечивает доступ к данным в реальном времени

Что умеет Grok 3

Основные функциональные возможности:

  • Режим «рассуждений»: анализ информации из более 20 интернет-источников с формированием детальных отчетов
  • DeepSearch: углубленный поиск по постам в социальной сети X
  • Продвинутые возможности в области математики и программирования, превосходящие показатели конкурентов по результатам тестирования xAI

На что обратить внимание при использовании

  • Бесплатный доступ предоставляется на ограниченный период
  • Работоспособность зависит от загруженности серверов
  • Возможны региональные ограничения доступа

По данным тестов xAI, Grok 3 показывает особенно высокие результаты в решении математических задач и задач программирования, что подтверждается независимыми экспертами. При этом стоит учитывать, что доступность сервиса может варьироваться в зависимости от региона и текущей нагрузки на инфраструктуру.

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Дата: 20 февраля 2025
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