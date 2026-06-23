Новый инфоповод показывает, что образование все теснее связывается с практикой и рынком труда. Об этом сообщает companies.rbc.ru.

Для аудитории Kurshub это не только новость об образовании. Это сигнал о том, как меняются требования к навыкам, карьерным маршрутам и практическому обучению взрослых специалистов в России.

Как это связано с рынком труда в России

Между тем ИИ-компетенции все чаще выходят за пределы отраслей и профессий, традиционно связанных с цифровыми технологиями. Высокий уровень владения ИИ-навыками фиксируется в юриспруденции, гуманитарных областях, культуре и государственном управлении. Например, навыками работы.

Навыками работы с ИИ так или иначе уже владеют более трети (37,5%) занятого населения в России, при этом мужчины (40%) лишь незначительно опережают женщин (36%) по уровню владения ИИ-компетенциями.

Каждый пятый работник (22,7%опрошенных) знаком с технологиями ИИ на базовом уровне, достаточном для работы с чат-ботами, генераторами изображений и другими массовыми ИИ-сервисами через готовые пользовательские интерфейсы. Средний и продвинутый уровни освоены значительно.

Освоение ИИ-компетенций тесно связано и с уровнем формального образования. Среди работников с высшим образованием доля владеющих ИИ-инструментами достигает 47%, среди обладателей среднего профессионального образования она составляет 33% и опускается до 27–28% среди.

Что меняется для работающих людей

Когда обучение начинают связывать с конкретными работодателями, вакансиями и практикой, меняется сама логика выбора курса. Взрослому человеку становится важнее смотреть не на красивое название программы, а на то, какой навык можно применить на работе и как этот навык подтвердить.

Для тех, кто уже работает, такие новости полезны как ориентир. Взрослым кандидатам нужно сильнее упаковывать свой опыт: показывать проекты, результаты, цифровые инструменты и готовность быстро доучиваться.

Какие требования искать в вакансиях

Первый слой — базовая цифровая грамотность: таблицы, документы, презентации, работа с данными и онлайн-сервисами. Второй — прикладные инструменты профессии: аналитика, CRM, управление проектами, маркетинг, финансы, автоматизация или клиентский сервис. Третий — умение показать результат работодателю через кейс, портфолио или понятное резюме.

Если цель — перейти в более цифровую роль, полезно сравнить направления, где прошлый опыт не обнуляется: бизнес-аналитику, Data Science, Python и нейросети. Здесь выигрывают не те, кто просто получает сертификат, а те, кто может объяснить, какую задачу теперь решает быстрее или лучше.

Как не ошибиться с курсом

Перед покупкой курса стоит открыть свежие вакансии по своему региону и выписать повторяющиеся требования. Если в них постоянно встречаются конкретные инструменты, стажировка, портфолио или опыт с данными, программа обучения должна закрывать именно эти пункты.

Хороший маршрут для взрослого специалиста должен давать не только теорию, но и практический результат: проект, автоматизированный отчет, прототип, бизнес-план, аналитическую записку, улучшенный процесс или другой артефакт, который можно показать работодателю.

Взрослому специалисту лучше выбирать обучение через проверку вакансий, требований и будущего портфолио: так меньше риск получить сертификат, который ничего не меняет на рынке труда.