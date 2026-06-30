Исследование: ИИ меняет требования к навыкам на рынке труда

Обучение все чаще оценивают по практическому результату: навыкам, портфолио, стажировкам и связи с работодателями. Об этом сообщает manpowergroup.com.

Что известно сейчас

Today’s workforce training tends to overemphasize hard skills that are job-specific and have a short half-life. And combined with an education system set up so learning may be obsolete by the time.

Upskilling, or teaching employees new skills relevant to their existing jobs, has become mandatory for all frontline and office workers who interface with digital and AI-based systems. Organizations have outgrown the traditional.

In the 2030s, many human workers will be broadly upskilled, capable of managing a variety of roles within an organization. As learning agility moves into first place as the most valuable human.

The AI literacy skill will be a great democratizer, because learning it doesn’t require an advanced degree, and everyone has access to free online training. The challenge lies in ensuring AI workforce.

Почему это важно взрослым

Когда обучение начинают связывать с конкретными работодателями, вакансиями и практикой, меняется сама логика выбора курса. Взрослому человеку становится важнее смотреть не на красивое название программы, а на то, какой навык можно применить на работе и как этот навык подтвердить.

Для тех, кто уже работает, такие новости полезны как ориентир. Взрослым кандидатам нужно сильнее упаковывать свой опыт: показывать проекты, результаты, цифровые инструменты и готовность быстро доучиваться.

Какие навыки проверить

Первый слой — базовая цифровая грамотность: таблицы, документы, презентации, работа с данными и онлайн-сервисами. Второй — прикладные инструменты профессии: аналитика, CRM, управление проектами, маркетинг, финансы, автоматизация или клиентский сервис. Третий — умение показать результат работодателю через кейс, портфолио или понятное резюме.

Если цель — перейти в более цифровую роль, полезно сравнить направления, где прошлый опыт не обнуляется: бизнес-аналитику, Data Science, Python и нейросети. Здесь выигрывают не те, кто просто получает сертификат, а те, кто может объяснить, какую задачу теперь решает быстрее или лучше.

Как оценить обучение

Перед покупкой курса стоит открыть свежие вакансии по своему региону и выписать повторяющиеся требования. Если в них постоянно встречаются конкретные инструменты, стажировка, портфолио или опыт с данными, программа обучения должна закрывать именно эти пункты.

Хороший маршрут для взрослого специалиста должен давать не только теорию, но и практический результат: проект, автоматизированный отчет, прототип, бизнес-план, аналитическую записку, улучшенный процесс или другой артефакт, который можно показать работодателю.

Взрослому специалисту лучше выбирать обучение через проверку вакансий, требований и будущего портфолио: так меньше риск получить сертификат, который ничего не меняет на рынке труда.