Исследование ВШЭ: женщины выбирают удаленку, мужчины – платформы

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, как распределяются gender-роли в современных форматах работы. Исследование, опубликованное 10 февраля 2025 года, показало четкое разделение между теми, кто выбирает классическую удаленку, и теми, кто предпочитает работу через платформы.

Женское лицо удаленки

Портрет типичного удаленного работника в России оказался неожиданно конкретным. Это замужняя женщина 30-39 лет с высшим образованием, живущая в крупном городе. А вот на платформах (таких как агрегаторы такси или биржи фриланса) чаще работают мужчины того же возраста, причем их образование может быть самым разным.

Чем отличается платформенная работа от удаленной

Платформенная занятость – это работа через онлайн-сервисы, где специалисты находят клиентов напрямую. Сюда относятся:

Водители такси

Курьеры

Психологи

Репетиторы

Копирайтеры

Дизайнеры

Удаленная работа – это просто выполнение обычных рабочих задач вне офиса, с использованием цифровых технологий или без них.

Что думают исследователи

«Технологии открывают новые карьерные возможности, но поднимают вопросы о социальной защите цифровых работников», – отмечает Ростислав Капелюшников, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.

Дарья Зинченко, старший преподаватель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ, подчеркивает необходимость адаптации законодательства: «Цифровые форматы занятости набирают популярность у определенных демографических групп. Это требует пересмотра трудового права».

Как использовать эти данные

Если вы планируете карьерный переход и вам от 18 до 40 лет, эта информация особенно актуальна. Цифровая занятость открывает новые возможности для профессионального развития. На нашем сайте вы найдете курсы по самым востребованным направлениям:

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Другим digital-профессиям

Правильный выбор формата работы и своевременное обучение нужным навыкам значительно повышают шансы на успешную карьеру в цифровую эпоху.

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