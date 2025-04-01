Как бесплатно проверить знания школьников по информатике: диагностика от Яндекс Учебника

Яндекс Учебник запустил бесплатный инструмент для оценки знаний по информатике учащихся 5–11 классов и студентов СПО. Сервис помогает выявить пробелы в знаниях и скорректировать учебный процесс.

Что проверяют тесты: особенности для каждого класса

Диагностика включает шесть сюжетных заданий, разработанных с учетом возрастных особенностей:

5–7 и 10 классы: цифровая грамотность, теоретические основы информатики, алгоритмизация, программирование и информационные технологии

8 и 11 классы: акцент на цифровой грамотности, теоретических основах и информационных технологиях

9 класс: цифровая грамотность, теоретические основы, алгоритмизация и программирование

Все задания проверяют ключевые компетенции, соответствующие образовательным стандартам для каждого уровня обучения.

От диагностики до рекомендаций: как это работает

Педагоги могут проводить тестирование как в классе, так и давать в качестве домашнего задания. На выполнение отводится 40–45 минут — стандартное время школьного урока.

После завершения работы учителя получают:

Детальную статистику по каждому ученику и классу в целом

Анализ проблемных тем

Методические рекомендации по устранению выявленных пробелов

Такой подход позволяет оперативно скорректировать программу обучения и уделить больше внимания сложным темам.

Как начать использовать: простые шаги для учителей

Подключиться к системе диагностики просто:

Зарегистрироваться на платформе Яндекс Учебник

Создать класс и добавить учеников

Назначить предмет «Информатика»

Выдать ученикам индивидуальные логины и пароли

На сайте сервиса доступна подробная PDF-инструкция по регистрации и использованию.

Почему стоит попробовать: преимущества для школ

Современность: задания соответствуют актуальным требованиям образования

Гибкость: проводите диагностику когда удобно — в школе или дистанционно

Аналитика: получайте готовые отчеты вместо ручной проверки и анализа

Доступность: все функции предоставляются бесплатно для любых учебных заведений

Яндекс Учебник продолжает расширять свои образовательные возможности, делая изучение информатики более эффективным как для учеников, так и для преподавателей.

Для тех, кто хочет углубить знания по информатике или нуждается в дополнительной подготовке после диагностики, существуют специализированные образовательные программы. На КурсХаб собрана актуальная подборка курсов информатики для учащихся 11 классов от ведущих онлайн-школ. Здесь можно найти как базовые курсы для общего развития, так и углубленные программы для подготовки к ЕГЭ и поступлению в технические вузы.