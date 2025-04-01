Как бесплатно проверить знания школьников по информатике: диагностика от Яндекс Учебника
Яндекс Учебник запустил бесплатный инструмент для оценки знаний по информатике учащихся 5–11 классов и студентов СПО. Сервис помогает выявить пробелы в знаниях и скорректировать учебный процесс.
Что проверяют тесты: особенности для каждого класса
Диагностика включает шесть сюжетных заданий, разработанных с учетом возрастных особенностей:
- 5–7 и 10 классы: цифровая грамотность, теоретические основы информатики, алгоритмизация, программирование и информационные технологии
- 8 и 11 классы: акцент на цифровой грамотности, теоретических основах и информационных технологиях
- 9 класс: цифровая грамотность, теоретические основы, алгоритмизация и программирование
Все задания проверяют ключевые компетенции, соответствующие образовательным стандартам для каждого уровня обучения.
От диагностики до рекомендаций: как это работает
Педагоги могут проводить тестирование как в классе, так и давать в качестве домашнего задания. На выполнение отводится 40–45 минут — стандартное время школьного урока.
После завершения работы учителя получают:
- Детальную статистику по каждому ученику и классу в целом
- Анализ проблемных тем
- Методические рекомендации по устранению выявленных пробелов
Такой подход позволяет оперативно скорректировать программу обучения и уделить больше внимания сложным темам.
Как начать использовать: простые шаги для учителей
Подключиться к системе диагностики просто:
- Зарегистрироваться на платформе Яндекс Учебник
- Создать класс и добавить учеников
- Назначить предмет «Информатика»
- Выдать ученикам индивидуальные логины и пароли
На сайте сервиса доступна подробная PDF-инструкция по регистрации и использованию.
Почему стоит попробовать: преимущества для школ
- Современность: задания соответствуют актуальным требованиям образования
- Гибкость: проводите диагностику когда удобно — в школе или дистанционно
- Аналитика: получайте готовые отчеты вместо ручной проверки и анализа
- Доступность: все функции предоставляются бесплатно для любых учебных заведений
Яндекс Учебник продолжает расширять свои образовательные возможности, делая изучение информатики более эффективным как для учеников, так и для преподавателей.
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