Как бизнесу стать заметнее в Яндекс Картах: бесплатный вебинар от экспертов Яндекса
11 июня в 12:00 по московскому времени состоится практикоориентированный вебинар «Как бизнесу стать заметнее в Яндекс Картах». Организатор — команда Яндекс Карт и Яндекс Рекламы. Участникам расскажут, как превратить карточку организации в эффективный инструмент для привлечения клиентов, повысить узнаваемость компании и грамотно использовать возможности сервиса.
Темы вебинара: от оформления до платных инструментов
Программа вебинара охватывает весь путь — от создания карточки бизнеса до получения знака качества «Хорошее место» и использования рекламных опций. Спикеры подробно разберут:
- как правильно заполнить карточку организации, чтобы повысить её видимость на фоне конкурентов
- почему награда «Хорошее место» усиливает доверие клиентов и как её получить
- как работать с отзывами через личный кабинет и влиять на рейтинг компании
- какие платные возможности доступны для роста продаж через Яндекс Карты
Слушатели получат конкретные инструкции и примеры, а также узнают о новых механиках продвижения бизнеса в сервисе.
Спикеры: эксперты изнутри Яндекса
Вебинар проведут представители команды Яндекса:
- Михаил Павлов — руководитель личного кабинета Яндекс Карт, расскажет о технических возможностях платформы и эффективных настройках карточки.
- Игорь Шевцов — евангелист Яндекс Рекламы, поделится примерами успешного продвижения и стратегиями привлечения внимания пользователей.
Это уникальная возможность услышать рекомендации от разработчиков сервиса и задать интересующие вопросы напрямую.
Для кого подойдёт мероприятие
Вебинар ориентирован на широкую аудиторию — от начинающих предпринимателей до опытных специалистов.
Владельцы малого и среднего бизнеса узнают, как без привлечения подрядчиков самостоятельно оформить карточку и привлечь клиентов.
Руководители компаний поймут, какие инструменты доступны для повышения узнаваемости и доверия.
Маркетологи и специалисты по продвижению получат рекомендации по улучшению визуального и текстового контента карточки.
Агентства и фрилансеры смогут использовать знания в работе с клиентами из разных отраслей.
Знание интерфейса или маркетинговый опыт не требуются — вебинар подойдёт даже тем, кто только начинает работать с сервисами Яндекса.
Формат: онлайн, доступно и бесплатно
Вебинар пройдет в онлайн-формате. Чтобы принять участие, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте Яндекса. Участие — бесплатное. Трансляция начнется 11 июня в 12:00 по МСК (UTC+3).
Особенности формата:
- доступ из любой точки России — нужен только интернет и устройство с экраном
- прямая связь со спикерами — будет возможность задать вопросы
- практический фокус — примеры, инструкции, рекомендации
- материалы вебинара — возможно, будут доступны участникам после окончания эфира
Обучающий контент не имеет статуса формального образовательного курса, однако может быть полезен как часть повышения квалификации специалистов.
Что получат участники
В результате вебинара слушатели смогут:
- сформировать эффективную карточку компании в Яндекс Картах
- понять, как на рейтинг влияет оформление, отзывы и активность
- использовать платные инструменты Яндекса для локального продвижения
- оценить значимость пользовательского доверия и знаков качества
Регистрация на вебинар уже открыта на сайте Яндекса. Участие бесплатное, количество мест может быть ограничено.
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