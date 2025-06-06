Как бизнесу стать заметнее в Яндекс Картах: бесплатный вебинар от экспертов Яндекса

11 июня в 12:00 по московскому времени состоится практикоориентированный вебинар «Как бизнесу стать заметнее в Яндекс Картах». Организатор — команда Яндекс Карт и Яндекс Рекламы. Участникам расскажут, как превратить карточку организации в эффективный инструмент для привлечения клиентов, повысить узнаваемость компании и грамотно использовать возможности сервиса.

Темы вебинара: от оформления до платных инструментов

Программа вебинара охватывает весь путь — от создания карточки бизнеса до получения знака качества «Хорошее место» и использования рекламных опций. Спикеры подробно разберут:

как правильно заполнить карточку организации, чтобы повысить её видимость на фоне конкурентов

почему награда «Хорошее место» усиливает доверие клиентов и как её получить

как работать с отзывами через личный кабинет и влиять на рейтинг компании

какие платные возможности доступны для роста продаж через Яндекс Карты

Слушатели получат конкретные инструкции и примеры, а также узнают о новых механиках продвижения бизнеса в сервисе.

Спикеры: эксперты изнутри Яндекса

Вебинар проведут представители команды Яндекса:

Михаил Павлов — руководитель личного кабинета Яндекс Карт, расскажет о технических возможностях платформы и эффективных настройках карточки.

Игорь Шевцов — евангелист Яндекс Рекламы, поделится примерами успешного продвижения и стратегиями привлечения внимания пользователей.

Это уникальная возможность услышать рекомендации от разработчиков сервиса и задать интересующие вопросы напрямую.

Для кого подойдёт мероприятие

Вебинар ориентирован на широкую аудиторию — от начинающих предпринимателей до опытных специалистов.

Владельцы малого и среднего бизнеса узнают, как без привлечения подрядчиков самостоятельно оформить карточку и привлечь клиентов.

Руководители компаний поймут, какие инструменты доступны для повышения узнаваемости и доверия.

Маркетологи и специалисты по продвижению получат рекомендации по улучшению визуального и текстового контента карточки.

Агентства и фрилансеры смогут использовать знания в работе с клиентами из разных отраслей.

Знание интерфейса или маркетинговый опыт не требуются — вебинар подойдёт даже тем, кто только начинает работать с сервисами Яндекса.

Формат: онлайн, доступно и бесплатно

Вебинар пройдет в онлайн-формате. Чтобы принять участие, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте Яндекса. Участие — бесплатное. Трансляция начнется 11 июня в 12:00 по МСК (UTC+3).

Особенности формата:

доступ из любой точки России — нужен только интернет и устройство с экраном

прямая связь со спикерами — будет возможность задать вопросы

практический фокус — примеры, инструкции, рекомендации

материалы вебинара — возможно, будут доступны участникам после окончания эфира

Обучающий контент не имеет статуса формального образовательного курса, однако может быть полезен как часть повышения квалификации специалистов.

Что получат участники

В результате вебинара слушатели смогут:

сформировать эффективную карточку компании в Яндекс Картах

понять, как на рейтинг влияет оформление, отзывы и активность

использовать платные инструменты Яндекса для локального продвижения

оценить значимость пользовательского доверия и знаков качества

Регистрация на вебинар уже открыта на сайте Яндекса. Участие бесплатное, количество мест может быть ограничено.

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