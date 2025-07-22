Как ChatGPT Agent может заменить вашего помощника и стоит ли ему доверять покупки
17 июля 2025 года OpenAI запустила ChatGPT Agent — первого ИИ-помощника, который самостоятельно выполняет сложные задачи от начала до конца. Забудьте про копирование ответов из чата: агент сам управляет браузером, пишет код, анализирует данные и даже совершает покупки (с вашего разрешения).
Новый агент объединил лучшее от двух предыдущих разработок OpenAI — Operator (январь 2025) и Deep Research — и получил собственную виртуальную машину для выполнения логических цепочек.
Что умеет делать без вашего участия
Виртуальный компьютер внутри ChatGPT: переключается между графическим и текстовым браузером, терминалом и API в зависимости от задачи.
Прямые интеграции с вашими сервисами: подключается к Gmail, Google Calendar, GitHub и другим платформам.
Реальные примеры работы:
- Составляет бриф по предстоящим встречам с учетом последних новостей.
- Планирует меню и заказывает продукты для японского завтрака на четверых.
- Анализирует конкурентов и создает готовую презентацию.
Как начать пользоваться уже сегодня
Агент доступен прямо сейчас всем подписчикам Pro, Plus и Team — просто включите «Agent Mode» в меню инструментов ChatGPT.
Алгоритм работы:
- Выбираете Agent Mode.
- Ставите задачу: «Подготовь презентацию по трем конкурентам на основе последних новостей и создай её в Google Слайдах».
- Агент самостоятельно заходит в Gmail и Calendar (с вашего согласия), собирает данные, создает слайды.
Планы расширения: поддержка Enterprise и Education появится этим летом. Для европейских пользователей сроки пока не объявлены.
Цифры, которые впечатляют
Объединение технологий: OpenAI слила веб-автоматизацию Operator и аналитические способности Deep Research в одного агента.
Результаты тестирований:
- FrontierMath: 27,4% против 19,3% у o4-mini и 10,3% у версии o3.
- SpreadsheetBench: на 25% лучше Microsoft Copilot.
- «Последний экзамен человечества»: 41% — в два раза выше моделей o3/o4-mini.
Безопасность: агент запрашивает разрешение перед покупками и отправкой писем, защищен от вредоносного кода и prompt injection.
Что говорят создатели и критики
Brad Lightcap, COO OpenAI: «Настоящий ИИ-агент должен самостоятельно справляться с незнакомыми задачами, показывая способность мыслить». При этом люди остаются «командирами» таких агентов.
Sam Altman, CEO (интервью PC Gamer): «Не стоит полностью доверять агенту критически важные задачи — контролируйте процесс». Особенно это касается финансовых операций.
Meredith Whittaker (Signal) выразила обеспокоенность: «Глубокая интеграция ИИ в личные данные создает риски — приватность должна оставаться приоритетом».
Влияние на профессии и обучение
Если вы планируете смену карьеры в 18–40 лет, особенно в data-анализе, цифровом маркетинге или ИТ-разработке — ChatGPT Agent способен в разы ускорить вашу работу: от сбора данных до создания презентаций.
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Почему это важно прямо сейчас
Пока конкуренты (Claude, Google агенты) только набирают обороты, OpenAI уже показывает лидерство по производительности и безопасности. Внутренние тесты показывают: в половине экономически значимых задач агент работает не хуже человека.
Мы переходим от чат-ботов-помощников к автономным цифровым сотрудникам. Вместе с профессиональными навыками аналитики и презентаций они кардинально меняют подход к работе и обучению.
Итог: ChatGPT Agent — прорыв OpenAI в создании ИИ-помощников нового поколения. Он автономен и мощен, но требует контроля. Для тех, кто осваивает востребованные профессии — отличный шанс начать обучение с готовыми практическими инструментами.