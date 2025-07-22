Как ChatGPT Agent может заменить вашего помощника и стоит ли ему доверять покупки

17 июля 2025 года OpenAI запустила ChatGPT Agent — первого ИИ-помощника, который самостоятельно выполняет сложные задачи от начала до конца. Забудьте про копирование ответов из чата: агент сам управляет браузером, пишет код, анализирует данные и даже совершает покупки (с вашего разрешения).

Новый агент объединил лучшее от двух предыдущих разработок OpenAI — Operator (январь 2025) и Deep Research — и получил собственную виртуальную машину для выполнения логических цепочек.

Что умеет делать без вашего участия

Виртуальный компьютер внутри ChatGPT: переключается между графическим и текстовым браузером, терминалом и API в зависимости от задачи.

Прямые интеграции с вашими сервисами: подключается к Gmail, Google Calendar, GitHub и другим платформам.

Реальные примеры работы:

Составляет бриф по предстоящим встречам с учетом последних новостей.

Планирует меню и заказывает продукты для японского завтрака на четверых.

Анализирует конкурентов и создает готовую презентацию.

Как начать пользоваться уже сегодня

Агент доступен прямо сейчас всем подписчикам Pro, Plus и Team — просто включите «Agent Mode» в меню инструментов ChatGPT.

Алгоритм работы:

Выбираете Agent Mode. Ставите задачу: «Подготовь презентацию по трем конкурентам на основе последних новостей и создай её в Google Слайдах». Агент самостоятельно заходит в Gmail и Calendar (с вашего согласия), собирает данные, создает слайды.

Планы расширения: поддержка Enterprise и Education появится этим летом. Для европейских пользователей сроки пока не объявлены.

Цифры, которые впечатляют

Объединение технологий: OpenAI слила веб-автоматизацию Operator и аналитические способности Deep Research в одного агента.

Результаты тестирований:

FrontierMath: 27,4% против 19,3% у o4-mini и 10,3% у версии o3.

SpreadsheetBench: на 25% лучше Microsoft Copilot.

«Последний экзамен человечества»: 41% — в два раза выше моделей o3/o4-mini.

Безопасность: агент запрашивает разрешение перед покупками и отправкой писем, защищен от вредоносного кода и prompt injection.

Что говорят создатели и критики

Brad Lightcap, COO OpenAI: «Настоящий ИИ-агент должен самостоятельно справляться с незнакомыми задачами, показывая способность мыслить». При этом люди остаются «командирами» таких агентов.

Sam Altman, CEO (интервью PC Gamer): «Не стоит полностью доверять агенту критически важные задачи — контролируйте процесс». Особенно это касается финансовых операций.

Meredith Whittaker (Signal) выразила обеспокоенность: «Глубокая интеграция ИИ в личные данные создает риски — приватность должна оставаться приоритетом».

Влияние на профессии и обучение

Если вы планируете смену карьеры в 18–40 лет, особенно в data-анализе, цифровом маркетинге или ИТ-разработке — ChatGPT Agent способен в разы ускорить вашу работу: от сбора данных до создания презентаций.

Релевантные курсы на нашем сайте:

«Автоматизация задач с ChatGPT для маркетологов» — учитесь строить сценарии взаимодействия с агентом.

«ИИ-инструменты для аналитиков» — повышайте результативность в SpreadsheetBench и других задачах.

«Облачные API и интеграции» — настройка коннекторов Gmail, GitHub, Calendar для ChatGPT Agent.

Эти курсы помогут быстро освоить практическое применение ChatGPT Agent в новой профессии.

Если ChatGPT Agent вдохновил вас изучить возможности ИИ глубже — самое время освоить нейросети профессионально. В нашем топе курсов по нейросетям вы найдете программы по всем актуальным направлениям: от создания чат-ботов до машинного обучения и компьютерного зрения. Выбирайте курс под свои цели и уровень подготовки.

Почему это важно прямо сейчас

Пока конкуренты (Claude, Google агенты) только набирают обороты, OpenAI уже показывает лидерство по производительности и безопасности. Внутренние тесты показывают: в половине экономически значимых задач агент работает не хуже человека.

Мы переходим от чат-ботов-помощников к автономным цифровым сотрудникам. Вместе с профессиональными навыками аналитики и презентаций они кардинально меняют подход к работе и обучению.

Итог: ChatGPT Agent — прорыв OpenAI в создании ИИ-помощников нового поколения. Он автономен и мощен, но требует контроля. Для тех, кто осваивает востребованные профессии — отличный шанс начать обучение с готовыми практическими инструментами.