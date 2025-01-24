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Как и почему россияне переходят на фриланс в 2025 году: стоит ли рисковать стабильностью?

За год интерес к фрилансу среди россиян вырос в полтора раза — с 49% до 72%. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского исследования Работа.ру, в котором приняли участие более 3 500 человек со всей России. Каждый девятый респондент уже работает или подрабатывает как частный специалист.

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Свобода vs стабильность: что привлекает и отпугивает во фрилансе

Главными преимуществами фриланса россияне считают возможность самостоятельно планировать рабочий график (70%) и работать удаленно (66%). Для 40% важно больше времени проводить с семьей, а 38% привлекает возможность вести несколько проектов параллельно. Каждый третий (34%) видит потенциал для роста дохода, а 26% ценят свободу передвижения между городами и странами.

Однако фриланс имеет и обратную сторону. По данным совместного исследования сервисов Работа.ру и «Подработка» (август 2024), 73% опрошенных опасаются нестабильного дохода. Более половины (58%) не готовы самостоятельно искать заказы, а 35% смущает отсутствие четких границ рабочего дня.

От ремонта до IT: самые востребованные направления

Наибольший интерес у потенциальных фрилансеров вызывают:

  • Ремонтные работы — 12%
  • Образование — 10%
  • IT-услуги — 9%
  • Маркетинг и PR — 8%
  • Красота и здоровье и дизайн — по 6%

При этом каждый пятый респондент (20%) не видит для себя перспектив в частной практике.

Эксперты о тренде на фриланс

«Популярность новых форматов занятости растет с каждым годом. Для многих фриланс — это шанс зарабатывать больше, будучи задействованными в нескольких проектах одновременно. Это позволяет не только диверсифицировать доходы, но и разнообразить опыт, а также научиться новому и освоить смежные специальности», — комментирует Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру и операционный директор сервиса «Подработка».

Особенно актуален фриланс для специалистов 18-40 лет, рассматривающих смену карьеры. Если вы планируете начать работать на себя, важно развить необходимые навыки. На нашем сайте доступны курсы по самым востребованным направлениям: IT, дизайну, маркетингу и образованию.

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Дата: 24 января 2025
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