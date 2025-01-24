Фриланс набирает обороты. 49% опрошенных россиян задумываются о переходе на свободный график. Гибкость, удаленка и высокий заработок привлекают, но не стоит забывать о нестабильности доходов и отсутствии соцгарантий.
Как и почему россияне переходят на фриланс в 2025 году: стоит ли рисковать стабильностью?
За год интерес к фрилансу среди россиян вырос в полтора раза — с 49% до 72%. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского исследования Работа.ру, в котором приняли участие более 3 500 человек со всей России. Каждый девятый респондент уже работает или подрабатывает как частный специалист.
Свобода vs стабильность: что привлекает и отпугивает во фрилансе
Главными преимуществами фриланса россияне считают возможность самостоятельно планировать рабочий график (70%) и работать удаленно (66%). Для 40% важно больше времени проводить с семьей, а 38% привлекает возможность вести несколько проектов параллельно. Каждый третий (34%) видит потенциал для роста дохода, а 26% ценят свободу передвижения между городами и странами.
Однако фриланс имеет и обратную сторону. По данным совместного исследования сервисов Работа.ру и «Подработка» (август 2024), 73% опрошенных опасаются нестабильного дохода. Более половины (58%) не готовы самостоятельно искать заказы, а 35% смущает отсутствие четких границ рабочего дня.
От ремонта до IT: самые востребованные направления
Наибольший интерес у потенциальных фрилансеров вызывают:
- Ремонтные работы — 12%
- Образование — 10%
- IT-услуги — 9%
- Маркетинг и PR — 8%
- Красота и здоровье и дизайн — по 6%
При этом каждый пятый респондент (20%) не видит для себя перспектив в частной практике.
Эксперты о тренде на фриланс
«Популярность новых форматов занятости растет с каждым годом. Для многих фриланс — это шанс зарабатывать больше, будучи задействованными в нескольких проектах одновременно. Это позволяет не только диверсифицировать доходы, но и разнообразить опыт, а также научиться новому и освоить смежные специальности», — комментирует Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру и операционный директор сервиса «Подработка».
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