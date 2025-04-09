Как монетизировать стрим: Школа авторов VK запускает бесплатный курс с участием китайских экспертов

10 апреля стартует новая онлайн-программа «Внимание: вы в эфире!» — бесплатный курс по коммерческому стримингу от Школы авторов VK. Уникальность этого курса — в международной коллаборации: впервые к обучению российских пользователей присоединились специалисты из Китая, где трансляции уже давно стали одним из главных каналов продаж. Программа будет полезна как начинающим блогерам, так и предпринимателям, заинтересованным в развитии цифровых продаж через прямые эфиры.

В фокусе — стрим как инструмент продаж

Курс разработан для тех, кто хочет глубже понять принципы эффективного стриминга и использовать трансляции не просто как развлекательный формат, а как полноценный канал монетизации. В программе затронуты как креативные, так и технические аспекты: от сценариев и ведения эфира до настройки оборудования и взаимодействия с аудиторией.

Обучение охватывает следующие ключевые темы:

подготовка к эфиру и выстраивание доверительного диалога со зрителями;

превращение подписчиков в клиентов через встроенные инструменты продаж;

выбор и демонстрация товаров в кадре;

удержание внимания аудитории с помощью интерактивов и обратной связи;

техника речи, работа в кадре и уверенность в себе.

Практическую направленность курса подчеркивает включение заданий, кейсов и участия действующих специалистов индустрии.

Китайский опыт — в центре внимания

Особую ценность образовательной программе придают приглашённые эксперты из Китая — страны, где стриминг давно стал частью массовой культуры и бизнеса. В числе спикеров:

Цуй Фань — ведущая стримов для бренда Maogeping Beauty, в одном из эфиров которой продажи достигли одного миллиона юаней. Она расскажет, как подготовиться к трансляции, наладить контакт с аудиторией и сделать стрим коммерчески успешным.

Чен Гуанпэн — технический продюсер, организующий трансляции с ежедневной выручкой до 2,8 миллиона юаней. Он поделится секретами качественной съемки, освещения и звука вне студийных условий, а также объяснит, как визуально представить продукт, чтобы он вызывал интерес у зрителя.

Помимо зарубежных специалистов, в программе участвуют и российские эксперты:

Кирилл Харитонов — продюсер прямых эфиров VK, OZON и федеральных телеканалов;

Катя Гершуни — телеведущая и автор модного канала «Стиль с Катей Гершуни»;

Оксана Самарина — стилист и автор онлайн-сообщества о моде;

Диана Таева — руководитель направления социальной коммерции VK.

Формат, доступ и сертификация

Обучение проходит в полностью онлайн-формате. Занятия стартуют 10 апреля и доступны всем зарегистрировавшимся участникам. Предусмотрено пошаговое освоение материала, практические задания и доступ к видеолекциями в удобное время. Завершив курс, участники получат электронный сертификат.

Формат включает:

обучение с кураторами и возможностью задать вопросы экспертам;

открытые трансляции с демонстрацией успешных кейсов;

практические блоки, позволяющие сразу применять знания на практике.

Кому подойдёт курс

Курс ориентирован на широкий круг пользователей:

новичкам он поможет разобраться в азах стриминга и построить первые эфиры;

действующим блогерам — расширить инструментарий и найти новые форматы монетизации;

предпринимателям — использовать эфиры как канал прямых продаж и продвижения товаров;

специалистам в сфере маркетинга и SMM — получить практические знания для интеграции стримов в стратегии брендов.

По словам Марии Воробьёвой, директора департамента контентных партнёрств VK, программа открывает возможности для российских пользователей стать пионерами в коммерческом стриминге по примеру Китая, где доля видеопродаж уже достигает 50% от общего оборота некоторых категорий товаров.

«Внимание: вы в эфире!» — это не просто курс по проведению трансляций, а полноценное введение в мир стрим-коммерции. Благодаря международной экспертизе и сильному практическому блоку, участники смогут научиться использовать эфиры как эффективный канал продаж и вовлечения аудитории. Программа VK открывает новые горизонты для тех, кто хочет зарабатывать в digital-среде — с уверенностью в кадре и результатом за пределами эфира.

Для тех, кто хочет расширить свои знания и навыки в сфере блогинга, стоит также обратить внимание на другие обучающие программы, представленные в подборке лучших курсов для блогеров. Там вы найдете образовательные программы по различным направлениям блогинга — от создания контента до продвижения в социальных сетях, которые гармонично дополнят знания, полученные на курсе «Внимание: вы в эфире!».