Как монетизировать стрим: Школа авторов VK запускает бесплатный курс с участием китайских экспертов
10 апреля стартует новая онлайн-программа «Внимание: вы в эфире!» — бесплатный курс по коммерческому стримингу от Школы авторов VK. Уникальность этого курса — в международной коллаборации: впервые к обучению российских пользователей присоединились специалисты из Китая, где трансляции уже давно стали одним из главных каналов продаж. Программа будет полезна как начинающим блогерам, так и предпринимателям, заинтересованным в развитии цифровых продаж через прямые эфиры.
В фокусе — стрим как инструмент продаж
Курс разработан для тех, кто хочет глубже понять принципы эффективного стриминга и использовать трансляции не просто как развлекательный формат, а как полноценный канал монетизации. В программе затронуты как креативные, так и технические аспекты: от сценариев и ведения эфира до настройки оборудования и взаимодействия с аудиторией.
Обучение охватывает следующие ключевые темы:
- подготовка к эфиру и выстраивание доверительного диалога со зрителями;
- превращение подписчиков в клиентов через встроенные инструменты продаж;
- выбор и демонстрация товаров в кадре;
- удержание внимания аудитории с помощью интерактивов и обратной связи;
- техника речи, работа в кадре и уверенность в себе.
Практическую направленность курса подчеркивает включение заданий, кейсов и участия действующих специалистов индустрии.
Китайский опыт — в центре внимания
Особую ценность образовательной программе придают приглашённые эксперты из Китая — страны, где стриминг давно стал частью массовой культуры и бизнеса. В числе спикеров:
- Цуй Фань — ведущая стримов для бренда Maogeping Beauty, в одном из эфиров которой продажи достигли одного миллиона юаней. Она расскажет, как подготовиться к трансляции, наладить контакт с аудиторией и сделать стрим коммерчески успешным.
- Чен Гуанпэн — технический продюсер, организующий трансляции с ежедневной выручкой до 2,8 миллиона юаней. Он поделится секретами качественной съемки, освещения и звука вне студийных условий, а также объяснит, как визуально представить продукт, чтобы он вызывал интерес у зрителя.
Помимо зарубежных специалистов, в программе участвуют и российские эксперты:
- Кирилл Харитонов — продюсер прямых эфиров VK, OZON и федеральных телеканалов;
- Катя Гершуни — телеведущая и автор модного канала «Стиль с Катей Гершуни»;
- Оксана Самарина — стилист и автор онлайн-сообщества о моде;
- Диана Таева — руководитель направления социальной коммерции VK.
Формат, доступ и сертификация
Обучение проходит в полностью онлайн-формате. Занятия стартуют 10 апреля и доступны всем зарегистрировавшимся участникам. Предусмотрено пошаговое освоение материала, практические задания и доступ к видеолекциями в удобное время. Завершив курс, участники получат электронный сертификат.
Формат включает:
- обучение с кураторами и возможностью задать вопросы экспертам;
- открытые трансляции с демонстрацией успешных кейсов;
- практические блоки, позволяющие сразу применять знания на практике.
Кому подойдёт курс
Курс ориентирован на широкий круг пользователей:
- новичкам он поможет разобраться в азах стриминга и построить первые эфиры;
- действующим блогерам — расширить инструментарий и найти новые форматы монетизации;
- предпринимателям — использовать эфиры как канал прямых продаж и продвижения товаров;
- специалистам в сфере маркетинга и SMM — получить практические знания для интеграции стримов в стратегии брендов.
По словам Марии Воробьёвой, директора департамента контентных партнёрств VK, программа открывает возможности для российских пользователей стать пионерами в коммерческом стриминге по примеру Китая, где доля видеопродаж уже достигает 50% от общего оборота некоторых категорий товаров.
«Внимание: вы в эфире!» — это не просто курс по проведению трансляций, а полноценное введение в мир стрим-коммерции. Благодаря международной экспертизе и сильному практическому блоку, участники смогут научиться использовать эфиры как эффективный канал продаж и вовлечения аудитории. Программа VK открывает новые горизонты для тех, кто хочет зарабатывать в digital-среде — с уверенностью в кадре и результатом за пределами эфира.
Для тех, кто хочет расширить свои знания и навыки в сфере блогинга, стоит также обратить внимание на другие обучающие программы, представленные в подборке лучших курсов для блогеров. Там вы найдете образовательные программы по различным направлениям блогинга — от создания контента до продвижения в социальных сетях, которые гармонично дополнят знания, полученные на курсе «Внимание: вы в эфире!».
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