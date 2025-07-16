Как развивать лидерство и эмоциональный интеллект: 22 августа Санкт-Петербурге пройдет конференция

22 августа 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт VI внутренняя конференция Moscow Business School. Темой мероприятия станет развитие ключевых компетенций лидеров и HR-специалистов в условиях быстро меняющегося рынка.

Организаторы ставят амбициозную цель: показать, как эмоциональный интеллект, креативность и партнёрское взаимодействие между HR и руководством помогают компаниям оставаться устойчивыми и конкурентоспособными в эпоху постоянных перемен.

7,5 часов практических знаний: что будет на конференции

Программа мероприятия включает выступления, мастер-классы и интерактивные сессии. Участников ждёт насыщенный день: с 10:00 до 17:30 на площадке отеля Novotel St. Petersburg Centre соберутся эксперты из сфер управления персоналом, коучинга, организационного развития и креативного менеджмента.

Эксперты разберут пять ключевых тем:

Управление командами в условиях изменений — как сохранять эффективность, когда всё меняется.

Эмоциональный интеллект как конкурентное преимущество — почему этот навык становится критически важным для лидеров.

HR и руководство: от конфликтов к партнёрству — как построить стратегическое взаимодействие.

Инновационная корпоративная культура — конкретные подходы для создания творческой среды.

Удалённые команды и ментальное здоровье — как управлять людьми на расстоянии и поддерживать их состояние.

Конференция построена на практике, а не на теории. Каждый блок программы — это живое обсуждение, разбор реальных кейсов, участие в мастер-классах и нетворкинг. Возможность не просто послушать экспертов, но и поработать над конкретными задачами вместе с профессионалами из разных сфер.

Кто поделится опытом: 6 экспертов-практиков

Среди спикеров — эксперты-практики, консультанты и бизнес-тренеры с опытом работы в корпоративном обучении, коучинге и управлении изменениями.

Владислава Друтько — нейропсихолог, эксперт в области управления персоналом. Расскажет о синхронизации поколений в командах и о том, как ментальное здоровье сотрудников влияет на корпоративную культуру.

Юлия Денисова — коуч ICF и бизнес-тренер. Проведёт сессию о коучинговом подходе в управлении.

Анна Беспалова — фасилитатор и командный коуч. Раскроет роль лидера в создании среды для креативности.

Дмитрий Михайлов — эксперт в управлении продажами и переговорами. Поделится практическими советами по управлению удалёнными коллективами.

Ольга Корелина — разработчик бизнес-игр и коучинговых практик. Расскажет о методах поиска превентивных идей.

Татьяна Сергиенко — эксперт по развитию командного креативного мышления. Объяснит, как выращивать инновации в компании, не подавляя их бюрократией.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

Целевая аудитория: 5 категорий участников

Мероприятие подойдёт управленцам и специалистам, которым важно не просто «держать руку на пульсе», но и активно внедрять новые подходы в работе с командами.

Конференция будет полезна предпринимателям, которые хотят развивать бизнес в условиях неопределённости, топ-менеджерам и директорам по развитию, HR-специалистам, работающим с корпоративной культурой, экспертам в области лидерства, бизнес-коучам, менторам и фасилитаторам командных процессов.

Что получают участники: 6 бонусов включены в стоимость

Конференция пройдёт в очном формате в Санкт-Петербурге. Участников ждёт полный день погружения в тему с 10:00 до 17:30, кофе-брейк и фуршет для неформального общения, доступ в закрытый бизнес-клуб MBS, электронный сертификат участника, запись всех выступлений и дополнительный видеокурс «Психология деловых отношений».

Стоимость и условия участия

Формат: очно, в Санкт-Петербурге

Дата: 22 августа 2025 года

Стоимость: 18 900 руб. (при ранней регистрации до 31 июля — 13 230 руб.)

Количество мест: всего 30 (места ограничены)

Спецусловия: при регистрации нескольких участников — скидки, возможность корпоративного участия

Практическая польза для карьеры и бизнеса

Конференция станет площадкой для обсуждения актуальных вызовов в сфере управления людьми. Это не просто серия лекций, а живое взаимодействие, где участники смогут получить практические инструменты для развития лидерства, понять, как внедрять инновационные подходы в командную работу, узнать о тенденциях в HR и корпоративной культуре, обменяться опытом с коллегами и экспертами.

Для всех, кто стремится создавать команды, способные адаптироваться к переменам и искать нестандартные решения, участие в конференции станет логичным шагом для профессионального развития. А если вы захотите продолжить обучение, то посмотрите подборку лучших курсов для HR-менеджеров. В курсах есть как практическая, так и теоретическая часть.