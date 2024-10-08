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Как робот из Санкт-Петербурга копирует стиль великих художников
Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали робота, способного имитировать технику знаменитых живописцев. Это изобретение может стать началом новой эры в искусстве и технологиях.
От Моне до машины: как работает робот-художник
Команда исследователей под руководством Артура Каримова разработала уникальную систему, позволяющую роботу не просто рисовать, а воспроизводить стиль мастеров прошлого:
- Математическая модель управляет нанесением мазков, учитывая их длину, ширину и форму
- Специальный смеситель красок позволяет точно воспроизводить цвета
- Робот имитирует даже силу нажатия на кисть, меняя толщину мазков
Импрессионизм в исполнении ИИ: технологии на службе искусства
Робот не ограничивается простым копированием. Он способен воссоздавать сложные стили, включая импрессионизм:
- ИИ и алгоритмы машинного обучения анализируют оригинальные картины
- Система точно воспроизводит быстрые и выразительные мазки на холсте
- В планах – расширение проекта с поддержкой новых стилей и улучшенным смесителем красок
Эксперты о роботе-художнике: новые горизонты искусства
Разработка вызвала интерес у специалистов в области искусства и технологий:
«Робот открывает новые горизонты для творческой индустрии, давая возможность исследовать ранее недоступные формы искусства», – Артур Каримов, старший научный сотрудник проекта.
«Такие технологии могут изменить подход к созданию контента и искусству в целом», – Василий Овчинников, глава Организации развития видеоигровой индустрии.
ИИ в искусстве: ваш шанс освоить профессию будущего
Проект робота-художника демонстрирует растущий потенциал ИИ в креативных сферах. Если вы задумываетесь о смене профессии, обратите внимание на курсы по машинному обучению и искусственному интеллекту на нашем агрегаторе. Освоив эти навыки, вы сможете стать частью инновационных проектов, подобных разработке СПбГЭТУ.
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