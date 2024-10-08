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Как робот из Санкт-Петербурга копирует стиль великих художников

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали робота, способного имитировать технику знаменитых живописцев. Это изобретение может стать началом новой эры в искусстве и технологиях.

Робот-художник

От Моне до машины: как работает робот-художник

Команда исследователей под руководством Артура Каримова разработала уникальную систему, позволяющую роботу не просто рисовать, а воспроизводить стиль мастеров прошлого:

  • Математическая модель управляет нанесением мазков, учитывая их длину, ширину и форму
  • Специальный смеситель красок позволяет точно воспроизводить цвета
  • Робот имитирует даже силу нажатия на кисть, меняя толщину мазков

Импрессионизм в исполнении ИИ: технологии на службе искусства

Робот не ограничивается простым копированием. Он способен воссоздавать сложные стили, включая импрессионизм:

  • ИИ и алгоритмы машинного обучения анализируют оригинальные картины
  • Система точно воспроизводит быстрые и выразительные мазки на холсте
  • В планах – расширение проекта с поддержкой новых стилей и улучшенным смесителем красок

Эксперты о роботе-художнике: новые горизонты искусства

Разработка вызвала интерес у специалистов в области искусства и технологий:

«Робот открывает новые горизонты для творческой индустрии, давая возможность исследовать ранее недоступные формы искусства», – Артур Каримов, старший научный сотрудник проекта.

«Такие технологии могут изменить подход к созданию контента и искусству в целом», – Василий Овчинников, глава Организации развития видеоигровой индустрии.

ИИ в искусстве: ваш шанс освоить профессию будущего

Проект робота-художника демонстрирует растущий потенциал ИИ в креативных сферах. Если вы задумываетесь о смене профессии, обратите внимание на курсы по машинному обучению и искусственному интеллекту на нашем агрегаторе. Освоив эти навыки, вы сможете стать частью инновационных проектов, подобных разработке СПбГЭТУ.

Следите за обновлениями на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ», чтобы не пропустить возможность увидеть робота-художника в действии на предстоящих выставках и мероприятиях по ИИ и робототехнике.

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