Как создать эффективный сайт в 2025 году: Nethouse приглашает на бесплатный вебинар
Актуальные подходы, реальные кейсы, никакой воды — таким обещает быть новый бесплатный вебинар от платформы Nethouse. Онлайн-мероприятие ориентировано на тех, кто хочет понять, как сегодня строятся эффективные сайты, какие инструменты применяются для повышения конверсии и как можно упростить управление онлайн-бизнесом с помощью современных технологий.
О чём пойдёт речь
По данным исследования HTTP Archive, 86% сайтов в интернете содержат хотя бы одну критическую ошибку. Организаторы вебинара предлагают разобраться, какие из них наиболее распространены, как их избежать, а главное — как выстроить процесс разработки сайта, который будет работать на результат.
Вебинар разбит на четыре модуля:
- Модуль 1. Эффективный сайт в 2025 году
Основные требования к современным сайтам, ключевые тренды, UX-ошибки и их влияние на конверсию.
- Модуль 2. Создание сайта в конструкторе
Пошаговый разбор процесса разработки на платформе Nethouse — от выбора шаблона до запуска.
- Модуль 3. Инструменты для интернет-магазина
Функциональные возможности, которые помогают автоматизировать продажи и улучшить работу с клиентами.
- Модуль 4. Дополнительные возможности
Интеграции, аналитика, формы обратной связи и другие расширения, которые можно подключить без программиста.
Формат и участие
Мероприятие проходит в онлайн-формате и полностью бесплатно. Участники получат доступ к трансляции, смогут задать вопросы спикеру и забрать материалы после завершения эфира. Ведущий вебинара — Андрей Ермак, директор по маркетингу Nethouse, автор более 200 экспертных материалов по юзабилити, маркетингу и сайтостроению. Он поделится практическими наработками, кейсами клиентов и собственным опытом организации интернет-проектов.
После вебинара участники смогут:
- Самостоятельно собрать эффективный сайт;
- Запустить первичное продвижение;
- Понять, как повысить конверсию без больших вложений;
- Автоматизировать часть рутинных процессов.
Кому подойдёт
- Владельцам сайтов — чтобы оценить, какие элементы сайта стоит улучшить.
- Новичкам в веб-разработке — чтобы освоить базовый функционал конструктора сайтов и начать работать без программиста.
- Маркетологам — чтобы понять, как конверсии связаны с дизайном, структурой и наполнением.
- Веб-дизайнерам и вебмастерам — чтобы отслеживать тренды, повысить результативность работы.
Приятные бонусы
Каждому зарегистрированному участнику организаторы предоставят чек-лист «Эффективный сайт в 2025 году», а также 1 месяц бесплатного тарифа «Магазин» на платформе Nethouse. Это особенно полезно тем, кто планирует запускать или тестировать интернет-магазин.
Если вы хотите глубже погрузиться в тему и освоить навыки создания сайтов с нуля, обратите внимание на подборку лучших онлайн-курсов по сайтостроению. На этой странице собраны актуальные программы обучения — от базовых до продвинутых, с возможностью выбрать подходящее направление и формат обучения.
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