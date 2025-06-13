Как создать эффективный сайт в 2025 году: Nethouse приглашает на бесплатный вебинар

Актуальные подходы, реальные кейсы, никакой воды — таким обещает быть новый бесплатный вебинар от платформы Nethouse. Онлайн-мероприятие ориентировано на тех, кто хочет понять, как сегодня строятся эффективные сайты, какие инструменты применяются для повышения конверсии и как можно упростить управление онлайн-бизнесом с помощью современных технологий.

О чём пойдёт речь

По данным исследования HTTP Archive, 86% сайтов в интернете содержат хотя бы одну критическую ошибку. Организаторы вебинара предлагают разобраться, какие из них наиболее распространены, как их избежать, а главное — как выстроить процесс разработки сайта, который будет работать на результат.

Вебинар разбит на четыре модуля:

Модуль 1. Эффективный сайт в 2025 году

Основные требования к современным сайтам, ключевые тренды, UX-ошибки и их влияние на конверсию.

Основные требования к современным сайтам, ключевые тренды, UX-ошибки и их влияние на конверсию. Модуль 2. Создание сайта в конструкторе

Пошаговый разбор процесса разработки на платформе Nethouse — от выбора шаблона до запуска.

Пошаговый разбор процесса разработки на платформе Nethouse — от выбора шаблона до запуска. Модуль 3. Инструменты для интернет-магазина

Функциональные возможности, которые помогают автоматизировать продажи и улучшить работу с клиентами.

Функциональные возможности, которые помогают автоматизировать продажи и улучшить работу с клиентами. Модуль 4. Дополнительные возможности

Интеграции, аналитика, формы обратной связи и другие расширения, которые можно подключить без программиста.

Формат и участие

Мероприятие проходит в онлайн-формате и полностью бесплатно. Участники получат доступ к трансляции, смогут задать вопросы спикеру и забрать материалы после завершения эфира. Ведущий вебинара — Андрей Ермак, директор по маркетингу Nethouse, автор более 200 экспертных материалов по юзабилити, маркетингу и сайтостроению. Он поделится практическими наработками, кейсами клиентов и собственным опытом организации интернет-проектов.

После вебинара участники смогут:

Самостоятельно собрать эффективный сайт;

Запустить первичное продвижение;

Понять, как повысить конверсию без больших вложений;

Автоматизировать часть рутинных процессов.

Кому подойдёт

Владельцам сайтов — чтобы оценить, какие элементы сайта стоит улучшить.

Новичкам в веб-разработке — чтобы освоить базовый функционал конструктора сайтов и начать работать без программиста.

Маркетологам — чтобы понять, как конверсии связаны с дизайном, структурой и наполнением.

Веб-дизайнерам и вебмастерам — чтобы отслеживать тренды, повысить результативность работы.

Приятные бонусы

Каждому зарегистрированному участнику организаторы предоставят чек-лист «Эффективный сайт в 2025 году», а также 1 месяц бесплатного тарифа «Магазин» на платформе Nethouse. Это особенно полезно тем, кто планирует запускать или тестировать интернет-магазин.

Если вы хотите глубже погрузиться в тему и освоить навыки создания сайтов с нуля, обратите внимание на подборку лучших онлайн-курсов по сайтостроению. На этой странице собраны актуальные программы обучения — от базовых до продвинутых, с возможностью выбрать подходящее направление и формат обучения.