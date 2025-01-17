Какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты в 2025 году и на сколько?

На фоне ожиданий работников о росте доходов аналитики прогнозируют замедление темпов роста зарплат. Разбираемся в трендах рынка труда и перспективах на 2025 году.

Ожидания vs реальность: насколько вырастут зарплаты

По данным опроса сервиса «Работа.ру», две трети россиян рассчитывают на прибавку к зарплате в первом полугодии 2025 года. Вот как распределились ожидания:

13% ждут рост менее 10%

25% рассчитывают на повышение на 11-25%

16% надеются на увеличение на 26-50%

Главными причинами для оптимизма респонденты называют хорошие результаты работы (34%) и ежегодную индексацию в компаниях (29%).

Однако эксперты более сдержанны в прогнозах. По данным опроса Центробанка РФ, реальный рост зарплат может снизиться с 7,3% в 2024 году до 3% в 2025 году.

Причины замедления роста:

Дефицит рабочей силы

Высокие процентные ставки по кредитам

Оптимизация расходов компаний

Гарантированный рост: что ждет бюджетников

С 1 января 2025 года в России произойдут два значимых изменения:

МРОТ вырастет на 16,6% до 22 440 рублей — это затронет около 4,2 млн работников Индексация для бюджетников составит 13,2%. Повышение коснется:

Врачей

Учителей

Социальных работников

Сотрудников культуры

В условиях меняющегося рынка труда важно не только следить за тенденциями, но и активно развивать свои навыки. На рынке представлено множество образовательных программ — от коротких интенсивов до длительных курсов переподготовки. Подборка актуальных курсов по саморазвитию поможет выбрать оптимальное направление для профессионального роста и повышения своей ценности на рынке труда.

Как увеличить шансы на достойную зарплату

В условиях замедления роста доходов эксперты рекомендуют:

Регулярно обновлять резюме на сайтах поиска работы — это даст аргументы для переговоров о повышении с текущим работодателем

Инвестировать в повышение квалификации

Осваивать дополнительные навыки, востребованные на рынке

Быть готовым к переговорам о повышении зарплаты, опираясь на свои достижения

Для тех, кто планирует смену профессии, особенно важно следить за требованиями рынка труда и своевременно приобретать актуальные навыки. Это поможет оставаться конкурентоспособным даже в условиях замедления роста зарплат.