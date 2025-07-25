Каждый третий родитель выбирает вуз по рейтингу: 33% ориентируются на престиж, 32% — на цену
Летний опрос среди родителей абитуриентов из более чем 200 российских городов расставил все точки над «i». Рейтинги вузов стали решающим фактором для 33% семей. Буквально следом идёт стоимость обучения — её оценивают 32% родителей. 30% опрошенных ставят во главу угла репутацию преподавателей и отзывы студентов.
Исследование проходило в июне-июле 2025 года — в самый разгар приёмной кампании, когда каждое решение на вес золота.
Тройка лидеров родительских приоритетов
- 33% родителей изучают позиции вуза в рейтингах — это новый абсолютный лидер среди критериев выбора.
- 32% семей просчитывают каждый рубль: стоимость семестра, возможные гранты, скидки для отличников.
- 30% родителей «гуглят» преподавателей и штудируют отзывы на форумах — репутация кафедры решает многое.
Остальные факторы распределились так: 29% изучают список требуемых ЕГЭ, 26% — количество бюджетных мест и местоположение вуза, 16% — наличие общежития.
Мамы и папы выбирают по-разному
Матери берут инициативу в свои руки чаще отцов. При этом подходы кардинально различаются:
- Женщины погружаются в детали: какие экзамены сдавать, сколько стоит семестр, есть ли рассрочка.
- Мужчины мыслят стратегически: интересуются олимпиадными достижениями вуза и перспективами выпускников на рынке труда.
География выбора: от Москвы до малых городов
Цифры по регионам подтверждают общероссийские тенденции, но с важными нюансами:
- В крупных и средних городах 35-37% родителей ставят рейтинги и стоимость на первое место — конкуренция заставляет быть разборчивее.
- 33% семей изучают отзывы студентов как детектив — ищут правду между строк официальных сайтов.
- 49-50% родителей морально готовы платить за обучение, если ребёнок не пройдёт на бюджет — это реальность современного образования.
Психологи бьют тревогу
Эксперты предупреждают: слишком активное участие родителей в выборе вуза может обернуться проблемами. Ребёнок рискует потерять навык самостоятельного принятия решений, а в будущем столкнуться с эмоциональным выгоранием.
Золотая середина — баланс между родительской поддержкой и доверием к выбору самого абитуриента. Современные семьи всё чаще обсуждают с детьми не только «где учиться», но и зачем — исходя из личных интересов и карьерных планов.
Взрослое образование: те же правила игры
Выбираете курсы для смены профессии? Эти данные — ваш компас. Люди ориентируются на рейтинг и стоимость, значит, важно искать проверенные платформы с прозрачной информацией: биографии преподавателей, детальные программы, честные отзывы выпускников и гибкие условия оплаты.
На агрегаторах курсов стоит выделять программы с максимальной открытостью — это повышает доверие и помогает принять взвешенное решение.
Главное
Летнее исследование 2025 года показало: каждый третий родитель выбирает вуз по рейтингу, треть — по цене и финансовым условиям, ещё 30% — по репутации преподавателей. Региональные и гендерные различия есть, но общий тренд устойчив: родители активно участвуют в выборе образования для детей.
Планируете новый старт в карьере? Используйте те же критерии: престиж, стоимость, поддержка и реальные отзывы. И помните — начать сначала никогда не поздно.
Альтернатива традиционному вузу: подготовка через онлайн-курсы
Пока родители выбирают между рейтингами и ценой, многие одиннадцатиклассники уже сейчас могут попробовать себя в профессии. Курсы для школьников 11 класса помогают не только подтянуть знания перед ЕГЭ, но и получить практические навыки в IT, дизайне, маркетинге и других востребованных направлениях. Такой подход позволяет принять более осознанное решение о будущей специальности — основываясь не на абстрактных рейтингах, а на реальном опыте работы в профессии.
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