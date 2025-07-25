Каждый третий родитель выбирает вуз по рейтингу: 33% ориентируются на престиж, 32% — на цену

Летний опрос среди родителей абитуриентов из более чем 200 российских городов расставил все точки над «i». Рейтинги вузов стали решающим фактором для 33% семей. Буквально следом идёт стоимость обучения — её оценивают 32% родителей. 30% опрошенных ставят во главу угла репутацию преподавателей и отзывы студентов.

Исследование проходило в июне-июле 2025 года — в самый разгар приёмной кампании, когда каждое решение на вес золота.

Тройка лидеров родительских приоритетов

33% родителей изучают позиции вуза в рейтингах — это новый абсолютный лидер среди критериев выбора.

32% семей просчитывают каждый рубль: стоимость семестра, возможные гранты, скидки для отличников.

30% родителей «гуглят» преподавателей и штудируют отзывы на форумах — репутация кафедры решает многое.

Остальные факторы распределились так: 29% изучают список требуемых ЕГЭ, 26% — количество бюджетных мест и местоположение вуза, 16% — наличие общежития.

Мамы и папы выбирают по-разному

Матери берут инициативу в свои руки чаще отцов. При этом подходы кардинально различаются:

Женщины погружаются в детали: какие экзамены сдавать, сколько стоит семестр, есть ли рассрочка.

Мужчины мыслят стратегически: интересуются олимпиадными достижениями вуза и перспективами выпускников на рынке труда.

География выбора: от Москвы до малых городов

Цифры по регионам подтверждают общероссийские тенденции, но с важными нюансами:

В крупных и средних городах 35-37% родителей ставят рейтинги и стоимость на первое место — конкуренция заставляет быть разборчивее.

33% семей изучают отзывы студентов как детектив — ищут правду между строк официальных сайтов.

49-50% родителей морально готовы платить за обучение, если ребёнок не пройдёт на бюджет — это реальность современного образования.

Психологи бьют тревогу

Эксперты предупреждают: слишком активное участие родителей в выборе вуза может обернуться проблемами. Ребёнок рискует потерять навык самостоятельного принятия решений, а в будущем столкнуться с эмоциональным выгоранием.

Золотая середина — баланс между родительской поддержкой и доверием к выбору самого абитуриента. Современные семьи всё чаще обсуждают с детьми не только «где учиться», но и зачем — исходя из личных интересов и карьерных планов.

Взрослое образование: те же правила игры

Выбираете курсы для смены профессии? Эти данные — ваш компас. Люди ориентируются на рейтинг и стоимость, значит, важно искать проверенные платформы с прозрачной информацией: биографии преподавателей, детальные программы, честные отзывы выпускников и гибкие условия оплаты.

На агрегаторах курсов стоит выделять программы с максимальной открытостью — это повышает доверие и помогает принять взвешенное решение.

Главное

Летнее исследование 2025 года показало: каждый третий родитель выбирает вуз по рейтингу, треть — по цене и финансовым условиям, ещё 30% — по репутации преподавателей. Региональные и гендерные различия есть, но общий тренд устойчив: родители активно участвуют в выборе образования для детей.

Планируете новый старт в карьере? Используйте те же критерии: престиж, стоимость, поддержка и реальные отзывы. И помните — начать сначала никогда не поздно.

Альтернатива традиционному вузу: подготовка через онлайн-курсы

Пока родители выбирают между рейтингами и ценой, многие одиннадцатиклассники уже сейчас могут попробовать себя в профессии. Курсы для школьников 11 класса помогают не только подтянуть знания перед ЕГЭ, но и получить практические навыки в IT, дизайне, маркетинге и других востребованных направлениях. Такой подход позволяет принять более осознанное решение о будущей специальности — основываясь не на абстрактных рейтингах, а на реальном опыте работы в профессии.