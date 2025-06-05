Ключевые стратегии роста бизнеса обсудят на форуме в Москве

9–10 октября 2025 года в Москве, в пространстве ЦДП на улице Покровка, 47, состоится масштабное деловое событие для предпринимателей, маркетологов и коммерческих директоров — бизнес-форум «Продажи. Главное». Это двухдневный образовательный интенсив, в рамках которого участники смогут глубоко погрузиться в самые актуальные практики продаж и маркетинга.

Темы, которые действительно важны

Программа форума построена вокруг пяти параллельных потоков и охватывает ключевые направления: продажи, маркетинг, клиентский сервис, командное взаимодействие и масштабирование бизнеса. Участников ждёт 45 часов концентрированного контента от более чем 40 экспертов, признанных в своих областях.

В числе спикеров — маркетолог №1 в России Игорь Манн, эксперт по B2B-продажам Евгений Колотилов, автор бестселлеров Дмитрий Норка, а также CEO Altasales Анна Сорокина, основатель форума и одна из ведущих фигур в области построения масштабируемых отделов продаж.

Примеры тем, заявленных в программе:

Методы масштабирования отделов продаж

Маркетинговые стратегии для B2B и B2C

Работа с клиентским доверием и удержанием

Актуальные подходы к автоматизации и скриптам

Инструменты роста прибыли на нестабильном рынке

Каждый участник получит рабочую тетрадь объёмом 200 страниц с практическими материалами, чек-листами и шаблонами, которые можно применять сразу после мероприятия. Также предусмотрена возможность задать вопросы спикерам и получить рекомендации под свою бизнес-ситуацию.

Для кого организован форум

Аудитория мероприятия охватывает весь спектр управленцев и специалистов, работающих с продажами:

35% — руководители отделов продаж и коммерческие директора;

40% — владельцы малого и среднего бизнеса, представители топ-менеджмента;

25% — маркетологи всех направлений, включая B2B, B2C, B2G и C2C-сегменты.

Форум будет полезен тем, кто планирует повысить рентабельность бизнеса, перестроить систему продаж или внедрить новые инструменты продвижения. Также участие актуально для тех, кто рассматривает смену профессии в сторону продаж и маркетинга — здесь можно получить реальное представление о профессии и познакомиться с актуальными практиками.

Формат и условия участия

Форум пройдёт в очном формате в Цифровом деловом пространстве — площадке, оснащённой современными аудио- и видеосистемами. Все 5 потоков программы будут идти параллельно в разных залах, что позволит каждому участнику выбрать наиболее интересные темы.

Особенности формата:

Два дня интенсивной работы — с 9:00 до 19:00;

700 участников со всей России;

Сертификаты об участии;

Доступ к видео-записям форума (в зависимости от тарифа);

Материалы прошлых форумов 2024 года — для владельцев билетов VIP и Стандарт;

Возможность подключения экспертов в отдел продаж компании (в пакете VIP).

Тарифы и дополнительные возможности

Участники могут выбрать один из трёх тарифов: «Эконом», «Стандарт» и «VIP». Каждый из них включает разный набор преимуществ — от базового доступа к программе большого зала до полного пакета с рабочей тетрадью, записями форума и доступом к курсу «Высокие продажи».

Что включают тарифы:

Категория Основные возможности Эконом Доступ к программе большого зала, сертификат, рабочая тетрадь Стандарт Все потоки форума, записи, бонусы от партнёров VIP Первые ряды, доступ к записям 2024/2025, бессрочный доступ к курсу, внедрение контроля качества, мастер-майнд

Стоимость варьируется от 22 500 ₽ (с учётом 10% скидки) до 58 500 ₽. Всем, кто оставит заявку заранее, предоставляется чек-лист «10 шагов к увеличению продаж» в подарок.

Где и как попасть

Форум «Продажи. Главное» состоится в Цифровом деловом пространстве, одном из самых технологичных мероприятийных центров Москвы. Добраться можно от станций метро «Красные Ворота» или «Курская».

Бизнес-форум — это не просто серия лекций. Это площадка для обмена опытом, практической отработки навыков и формирования прочных профессиональных связей. Для специалистов, которые стремятся к развитию, форум «Продажи. Главное» может стать поворотной точкой в карьерном и бизнес-росте.

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