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Код первого в мире чат-бота восстановлен спустя 60 лет

В 1960-х годах появился ELIZA – один из первых в мире чат-ботов, созданный профессором MIT Джозефом Вейценбаумом. Программа, названная в честь героини «Пигмалиона», имитировала психотерапевта и вела диалог с человеком на языке программирования MAD-SLIP. На фразу «Все мужчины одинаковы» она могла ответить простым «В каком смысле?», побуждая собеседника продолжить разговор.

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Как воскресили «мертвый» код спустя полвека

До 2021 года считалось, что оригинальный код ELIZA утерян навсегда. Однако исследователь Стэнфорда Джефф Шрейджер и архивариус MIT Майлз Кроули нашли его в бумагах Вейценбаума – всего 420 строк. Команда не только восстановила код, но и создала эмулятор компьютера 1960-х годов. Примечательно, что даже обнаруженную ошибку оставили нетронутой – ради исторической точности.

Почему 60-летний бот обошел GPT в тесте Тьюринга

Несмотря на простоту, ELIZA превзошла современные языковые модели в одном важном аспекте. В 2023 году исследователи из Университета Калифорнии провели тест Тьюринга, где старейший чат-бот набрал 27%, а GPT-3.5 – всего 14%.

«ELIZA превосходит современные чат-боты в умении слушать. Она запрограммирована так, чтобы поддерживать естественный диалог, предлагая собеседнику продолжить разговор», – объясняет Джефф Шрейджер.

При этом он признает:

«Мы даже не были уверены, что найденный код – единственная сохранившаяся версия – вообще заработает».

Чему ELIZA может научить современных разработчиков

История ELIZA особенно ценна для тех, кто планирует карьеру в сфере искусственного интеллекта и разработки чат-ботов. Изучение эволюции от первых диалоговых систем до современных языковых моделей помогает лучше понять принципы взаимодействия человека и машины.

Возрождение ELIZA через 60 лет показывает: иногда стоит оглянуться назад, чтобы двигаться вперед. Простые и эффективные решения прошлого могут подсказать путь к созданию более совершенных систем искусственного интеллекта будущего.

Если история ELIZA вдохновила вас на изучение искусственного интеллекта, начать можно с подборки специализированных курсов. Здесь собраны программы разного уровня сложности – от базового понимания принципов работы ИИ до практического создания чат-ботов и нейросетей.

Дата: 20 января 2025
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