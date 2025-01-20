Код первого в мире чат-бота восстановлен спустя 60 лет

В 1960-х годах появился ELIZA – один из первых в мире чат-ботов, созданный профессором MIT Джозефом Вейценбаумом. Программа, названная в честь героини «Пигмалиона», имитировала психотерапевта и вела диалог с человеком на языке программирования MAD-SLIP. На фразу «Все мужчины одинаковы» она могла ответить простым «В каком смысле?», побуждая собеседника продолжить разговор.

Как воскресили «мертвый» код спустя полвека

До 2021 года считалось, что оригинальный код ELIZA утерян навсегда. Однако исследователь Стэнфорда Джефф Шрейджер и архивариус MIT Майлз Кроули нашли его в бумагах Вейценбаума – всего 420 строк. Команда не только восстановила код, но и создала эмулятор компьютера 1960-х годов. Примечательно, что даже обнаруженную ошибку оставили нетронутой – ради исторической точности.

Почему 60-летний бот обошел GPT в тесте Тьюринга

Несмотря на простоту, ELIZA превзошла современные языковые модели в одном важном аспекте. В 2023 году исследователи из Университета Калифорнии провели тест Тьюринга, где старейший чат-бот набрал 27%, а GPT-3.5 – всего 14%.

«ELIZA превосходит современные чат-боты в умении слушать. Она запрограммирована так, чтобы поддерживать естественный диалог, предлагая собеседнику продолжить разговор», – объясняет Джефф Шрейджер.

При этом он признает:

«Мы даже не были уверены, что найденный код – единственная сохранившаяся версия – вообще заработает».

Чему ELIZA может научить современных разработчиков

История ELIZA особенно ценна для тех, кто планирует карьеру в сфере искусственного интеллекта и разработки чат-ботов. Изучение эволюции от первых диалоговых систем до современных языковых моделей помогает лучше понять принципы взаимодействия человека и машины.

Возрождение ELIZA через 60 лет показывает: иногда стоит оглянуться назад, чтобы двигаться вперед. Простые и эффективные решения прошлого могут подсказать путь к созданию более совершенных систем искусственного интеллекта будущего.

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