Конференция Data&ML2Business: как технологии помогают бизнесу — от гипотез до реальных решений

28 мая в Москве и онлайн состоится конференция Data&ML2Business — масштабное событие, организованное Yandex Cloud и посвящённое практическому применению технологий работы с данными и машинного обучения в бизнесе. В этом году программа охватывает не только ML-направление, но и более широкий контекст работы с данными, позволяя участникам погрузиться в реальные кейсы, увидеть работающие решения и обсудить перспективы цифровой трансформации в различных отраслях.

Темы, которые будут обсуждаться

На конференции выступят эксперты из Яндекса, а также представители компаний, уже внедривших решения на основе Data и ML. Программа разбита на два основных трека:

Data-трек:

Посвящён проектам по работе с данными, в том числе:

интеграции аналитических решений в банковскую сферу;

построению корпоративных хранилищ и Data Lake;

созданию BI-систем и отчётности;

автоматизации бизнес-аналитики в реальном времени.

ML-трек:

Ориентирован на реальные сценарии использования машинного обучения:

создание виртуальных ассистентов на основе YandexGPT;

внедрение речевой аналитики и голосовых роботов;

разработка AI-тренажёров и генеративных моделей;

применение нейросетей в программах лояльности и рекомендациях.

Кому подойдёт участие

Data&ML2Business рассчитана на профессионалов, заинтересованных в эффективном применении технологий в бизнес-практике:

C-level-менеджеры (CEO, CTO, CDO и др.) — узнают, как извлечь бизнес-ценность из технологий, повысить ROI и оптимизировать расходы.

Продакт-менеджеры и владельцы решений — увидят способы автоматизации, повышения качества клиентского сервиса и реализации digital-кампаний.

Руководители Data- и IT-проектов — получат рабочие подходы к обоснованию эффективности решений.

Кроме того, конференция будет полезна тем, кто:

строит стратегию цифровой трансформации;

планирует внедрение ML или BI-инструментов;

хочет разобраться в возможностях генеративных моделей и визуализации данных.

Формат и особенности участия

Конференция пройдёт в двух форматах:

Офлайн в Москве (точное место уточняется) — участники смогут лично пообщаться с экспертами, задать вопросы спикерам и принять участие в нетворкинге.

Онлайн-трансляция — будет доступна на официальном сайте в день события. Это позволяет подключиться к мероприятию из любой точки и не упустить ключевые доклады.

Также предусмотрены:

интерактивная стендовая зона, где можно будет увидеть технологии «вживую»;

кейсы и инструменты, которые можно адаптировать под свои задачи;

питчи партнёров, представляющих решения для логистики, HR, маркетинга и других функций;

афтепати для офлайн-участников, способствующая неформальному обмену опытом.

Что получат участники

На Data&ML2Business можно будет не просто послушать доклады, но и:

Получить доступ к реальным, проверенным кейсам.

Увидеть работу генеративных моделей и голосовых ассистентов в действии.

Найти партнёров и коллег по индустрии для обмена опытом и обсуждения вызовов.

Получить представление о будущем Data/ML-решений на базе Yandex Cloud.

Регистрация и доступ

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. Все зарегистрированные пользователи получат ссылку на трансляцию и, при офлайн-участии, доступ к мероприятию на площадке.

Участие в конференции позволяет быть в курсе последних технологических трендов, понять, как применить их на практике, и стать частью комьюнити, формирующего будущее бизнеса с помощью данных.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тематику Data и ML перед мероприятием или развить свои навыки в этой области, доступна подборка лучших курсов по машинному обучению. Эти образовательные программы помогут вам лучше понять технологии, о которых пойдет речь на конференции, и эффективнее применять полученные знания в своей профессиональной практике.