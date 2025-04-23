Конференция Data&ML2Business: как технологии помогают бизнесу — от гипотез до реальных решений
28 мая в Москве и онлайн состоится конференция Data&ML2Business — масштабное событие, организованное Yandex Cloud и посвящённое практическому применению технологий работы с данными и машинного обучения в бизнесе. В этом году программа охватывает не только ML-направление, но и более широкий контекст работы с данными, позволяя участникам погрузиться в реальные кейсы, увидеть работающие решения и обсудить перспективы цифровой трансформации в различных отраслях.
Темы, которые будут обсуждаться
На конференции выступят эксперты из Яндекса, а также представители компаний, уже внедривших решения на основе Data и ML. Программа разбита на два основных трека:
- Data-трек:
Посвящён проектам по работе с данными, в том числе:
- интеграции аналитических решений в банковскую сферу;
- построению корпоративных хранилищ и Data Lake;
- созданию BI-систем и отчётности;
- автоматизации бизнес-аналитики в реальном времени.
- ML-трек:
Ориентирован на реальные сценарии использования машинного обучения:
- создание виртуальных ассистентов на основе YandexGPT;
- внедрение речевой аналитики и голосовых роботов;
- разработка AI-тренажёров и генеративных моделей;
- применение нейросетей в программах лояльности и рекомендациях.
Кому подойдёт участие
Data&ML2Business рассчитана на профессионалов, заинтересованных в эффективном применении технологий в бизнес-практике:
- C-level-менеджеры (CEO, CTO, CDO и др.) — узнают, как извлечь бизнес-ценность из технологий, повысить ROI и оптимизировать расходы.
- Продакт-менеджеры и владельцы решений — увидят способы автоматизации, повышения качества клиентского сервиса и реализации digital-кампаний.
- Руководители Data- и IT-проектов — получат рабочие подходы к обоснованию эффективности решений.
Кроме того, конференция будет полезна тем, кто:
- строит стратегию цифровой трансформации;
- планирует внедрение ML или BI-инструментов;
- хочет разобраться в возможностях генеративных моделей и визуализации данных.
Формат и особенности участия
Конференция пройдёт в двух форматах:
- Офлайн в Москве (точное место уточняется) — участники смогут лично пообщаться с экспертами, задать вопросы спикерам и принять участие в нетворкинге.
- Онлайн-трансляция — будет доступна на официальном сайте в день события. Это позволяет подключиться к мероприятию из любой точки и не упустить ключевые доклады.
Также предусмотрены:
- интерактивная стендовая зона, где можно будет увидеть технологии «вживую»;
- кейсы и инструменты, которые можно адаптировать под свои задачи;
- питчи партнёров, представляющих решения для логистики, HR, маркетинга и других функций;
- афтепати для офлайн-участников, способствующая неформальному обмену опытом.
Что получат участники
На Data&ML2Business можно будет не просто послушать доклады, но и:
- Получить доступ к реальным, проверенным кейсам.
- Увидеть работу генеративных моделей и голосовых ассистентов в действии.
- Найти партнёров и коллег по индустрии для обмена опытом и обсуждения вызовов.
- Получить представление о будущем Data/ML-решений на базе Yandex Cloud.
Регистрация и доступ
Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. Все зарегистрированные пользователи получат ссылку на трансляцию и, при офлайн-участии, доступ к мероприятию на площадке.
Участие в конференции позволяет быть в курсе последних технологических трендов, понять, как применить их на практике, и стать частью комьюнити, формирующего будущее бизнеса с помощью данных.
Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тематику Data и ML перед мероприятием или развить свои навыки в этой области, доступна подборка лучших курсов по машинному обучению. Эти образовательные программы помогут вам лучше понять технологии, о которых пойдет речь на конференции, и эффективнее применять полученные знания в своей профессиональной практике.
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