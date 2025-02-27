Конференция Digital — Оттепель 2025 пройдет в Нижнем Новгороде
3–4 апреля «Академия Маяк» им. А.Д. Сахарова соберёт ведущих экспертов рекламы, маркетинга и современных технологий на ежегодной конференции, которая обещает стать знаковым событием для всего региона.
Три формата участия: от лекций до ночных танцев
Организаторы предлагают гостям выбор из трёх вариантов посещения конференции:
- Стандартный офлайн-пакет: лекции, воркшопы, мастер-классы, кофе-брейки и фуршет
- Расширенный пакет: полная программа конференции плюс вечернее афтерпати с диджеем, танцами, едой и напитками
- Только афтерпати: для тех, кто ценит неформальное общение с коллегами без участия в деловой программе
Созвездие спикеров: кто поделится опытом и знаниями
На сцене конференции выступят лидеры индустрии с прикладными кейсами и инсайтами:
- Филипп Левин (Head of Key Account, eProfit.me) — стратегии трафика в Telegram Ads
- Алёна Лебедева (AvitoTech) — нюансы SMM и контент-дистрибуции
- Дмитрий Яковлев — креативный маркетинг на примере кейсов SUBARU и NAUMEN
- Юлия Печенкина (арт-директор Realweb)
- Егор Осипов (директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.tools)
- Пётр Губанов (CEO контент-агентства PostPost)
- Антон Власов и Наталья Федорова (co-founders ведущих агентств)
Нетворкинг и афтерпати: деловое общение без галстуков
Конференция станет не только источником новых знаний, но и площадкой для установления деловых связей. Участники смогут активно обмениваться контактами, обсуждать возможности сотрудничества и делиться опытом решения схожих задач.
Вечернее афтерпати превратится в яркое завершение насыщенного дня. Вместо презентаций и докладов — музыка, танцы и неформальные беседы, которые позволят участникам сблизиться и увидеть потенциальных партнёров в новом свете.
Мероприятие не просто соберёт профессионалов отрасли, но создаст питательную среду для генерации новых идей и подходов к решению бизнес-задач.
Участники будут покидать конференцию с расширенными взглядами на диджитал-среду, новыми контактами и вдохновением для реализации амбициозных проектов.
Чтобы получить максимум пользы от Digital — Оттепель 2025, стоит заранее освежить свои знания в сфере маркетинга и рекламы. Если вы хотите углубить понимание тем, которые будут затронуты на конференции, обратите внимание на подборку лучших курсов по маркетингу и рекламе. Эти программы помогут вам говорить со спикерами на одном языке, задавать более глубокие вопросы и эффективнее применять полученные на мероприятии инсайты в своей работе.