Конференция Digital — Оттепель 2025 пройдет в Нижнем Новгороде

3–4 апреля «Академия Маяк» им. А.Д. Сахарова соберёт ведущих экспертов рекламы, маркетинга и современных технологий на ежегодной конференции, которая обещает стать знаковым событием для всего региона.

Три формата участия: от лекций до ночных танцев

Организаторы предлагают гостям выбор из трёх вариантов посещения конференции:

Стандартный офлайн-пакет: лекции, воркшопы, мастер-классы, кофе-брейки и фуршет

Расширенный пакет: полная программа конференции плюс вечернее афтерпати с диджеем, танцами, едой и напитками

Только афтерпати: для тех, кто ценит неформальное общение с коллегами без участия в деловой программе

Созвездие спикеров: кто поделится опытом и знаниями

На сцене конференции выступят лидеры индустрии с прикладными кейсами и инсайтами:

Филипп Левин (Head of Key Account, eProfit.me) — стратегии трафика в Telegram Ads

Алёна Лебедева (AvitoTech) — нюансы SMM и контент-дистрибуции

Дмитрий Яковлев — креативный маркетинг на примере кейсов SUBARU и NAUMEN

Юлия Печенкина (арт-директор Realweb)

Егор Осипов (директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.tools)

Пётр Губанов (CEO контент-агентства PostPost)

Антон Власов и Наталья Федорова (co-founders ведущих агентств)

Нетворкинг и афтерпати: деловое общение без галстуков

Конференция станет не только источником новых знаний, но и площадкой для установления деловых связей. Участники смогут активно обмениваться контактами, обсуждать возможности сотрудничества и делиться опытом решения схожих задач.

Вечернее афтерпати превратится в яркое завершение насыщенного дня. Вместо презентаций и докладов — музыка, танцы и неформальные беседы, которые позволят участникам сблизиться и увидеть потенциальных партнёров в новом свете.

Мероприятие не просто соберёт профессионалов отрасли, но создаст питательную среду для генерации новых идей и подходов к решению бизнес-задач.

Участники будут покидать конференцию с расширенными взглядами на диджитал-среду, новыми контактами и вдохновением для реализации амбициозных проектов.

Чтобы получить максимум пользы от Digital — Оттепель 2025, стоит заранее освежить свои знания в сфере маркетинга и рекламы. Если вы хотите углубить понимание тем, которые будут затронуты на конференции, обратите внимание на подборку лучших курсов по маркетингу и рекламе. Эти программы помогут вам говорить со спикерами на одном языке, задавать более глубокие вопросы и эффективнее применять полученные на мероприятии инсайты в своей работе.