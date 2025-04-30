Конференция для продакт-менеджеров и продуктовых команд пройдёт в Москве
29 мая 2025 года в Москве впервые в открытом формате пройдёт ключевое мероприятие в сфере продуктовой разработки — конференция Sbergile: продакты для продактов. Организатор — Сбер — впервые делает событие доступным для всех участников рынка. Принять участие можно бесплатно, как в очном, так и в онлайн-формате. Открытая регистрация уже доступна на официальном сайте конференции.
О чём конференция
Sbergile — это не просто серия докладов, а платформа для диалога, обучения и обмена опытом среди всех участников продуктовых команд: от начинающих специалистов до руководителей направлений. Главная цель конференции — сформировать общее понимание эффективных подходов в продуктовой работе и задать вектор развития для всей индустрии.
Программа будет сфокусирована на трёх ключевых направлениях:
- Disrupt в бизнесе — как запускать прорывные решения и трансформировать бизнес-модели;
- AI в продукте и для продакта — применение ИИ в разработке, аналитике и принятии решений;
- Продуктовая культура и лидерство — от выстраивания команд до развития личной экспертизы продакта.
В числе спикеров — представители Сбера и его экосистемы, а также эксперты из Авито, МТС, Альфа-Банка, Cloud.ru и других компаний.
Формат и особенности участия
Конференция пройдёт очно в Москве и онлайн для всех зарегистрированных участников. Офлайн-площадка — LOFT №4 по адресу: 2-й Кожуховский пр., 29, корп. 6. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте мероприятия.
Участников ждут:
- Панельные дискуссии с топ-менеджерами и продакт-лидерами;
- Воркшопы с разбором реальных кейсов;
- Нетворкинг с профессионалами индустрии;
- Обмен инструментами и практиками, которые действительно работают.
Регистрация обязательна, но участие бесплатное. После конференции участники получат доступ к видеозаписям докладов.
Кому подойдёт мероприятие
Sbergile будет полезна:
- Опытным CPO и PO, стремящимся к масштабированию своих продуктов;
- Продакт-дизайнерам и аналитикам, которые хотят глубже понять стратегические аспекты работы;
- Новичкам в профессии, получающим шанс услышать практикующих экспертов и узнать, как работает продуктовая разработка в лидирующих компаниях;
- Тем, кто рассматривает переход в продуктовую сферу — чтобы разобраться в реалиях профессии и ожиданиях рынка.
Какие навыки помогут развить участие
Во время мероприятия участники смогут:
- Разобраться в трендах использования AI в продуктах;
- Узнать, какие подходы к масштабированию действительно работают;
- Получить инструменты выстраивания продуктовой культуры;
- Понять, как выстраивать коммуникацию между командами и заказчиком;
- Ознакомиться с удачными и неудачными кейсами в управлении продуктами.
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