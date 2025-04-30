Конференция для продакт-менеджеров и продуктовых команд пройдёт в Москве

29 мая 2025 года в Москве впервые в открытом формате пройдёт ключевое мероприятие в сфере продуктовой разработки — конференция Sbergile: продакты для продактов. Организатор — Сбер — впервые делает событие доступным для всех участников рынка. Принять участие можно бесплатно, как в очном, так и в онлайн-формате. Открытая регистрация уже доступна на официальном сайте конференции.

О чём конференция

Sbergile — это не просто серия докладов, а платформа для диалога, обучения и обмена опытом среди всех участников продуктовых команд: от начинающих специалистов до руководителей направлений. Главная цель конференции — сформировать общее понимание эффективных подходов в продуктовой работе и задать вектор развития для всей индустрии.

Программа будет сфокусирована на трёх ключевых направлениях:

Disrupt в бизнесе — как запускать прорывные решения и трансформировать бизнес-модели;

AI в продукте и для продакта — применение ИИ в разработке, аналитике и принятии решений;

Продуктовая культура и лидерство — от выстраивания команд до развития личной экспертизы продакта.

В числе спикеров — представители Сбера и его экосистемы, а также эксперты из Авито, МТС, Альфа-Банка, Cloud.ru и других компаний.

Формат и особенности участия

Конференция пройдёт очно в Москве и онлайн для всех зарегистрированных участников. Офлайн-площадка — LOFT №4 по адресу: 2-й Кожуховский пр., 29, корп. 6. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте мероприятия.

Участников ждут:

Панельные дискуссии с топ-менеджерами и продакт-лидерами;

Воркшопы с разбором реальных кейсов;

Нетворкинг с профессионалами индустрии;

Обмен инструментами и практиками, которые действительно работают.

Регистрация обязательна, но участие бесплатное. После конференции участники получат доступ к видеозаписям докладов.

Кому подойдёт мероприятие

Sbergile будет полезна:

Опытным CPO и PO, стремящимся к масштабированию своих продуктов;

Продакт-дизайнерам и аналитикам, которые хотят глубже понять стратегические аспекты работы;

Новичкам в профессии, получающим шанс услышать практикующих экспертов и узнать, как работает продуктовая разработка в лидирующих компаниях;

Тем, кто рассматривает переход в продуктовую сферу — чтобы разобраться в реалиях профессии и ожиданиях рынка.

Какие навыки помогут развить участие

Во время мероприятия участники смогут:

Разобраться в трендах использования AI в продуктах;

Узнать, какие подходы к масштабированию действительно работают;

Получить инструменты выстраивания продуктовой культуры;

Понять, как выстраивать коммуникацию между командами и заказчиком;

Ознакомиться с удачными и неудачными кейсами в управлении продуктами.

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