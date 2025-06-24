Конференция Turbo ML Conf 2025: где создаются AI-решения будущего

19 июля в Москве пройдет ключевое событие для профессионалов в сфере машинного обучения — конференция Turbo ML Conf. В этом году встреча объединит инженеров, исследователей и разработчиков вокруг главных трендов искусственного интеллекта: от LLM-платформ до генеративных моделей, от AutoML до агентных систем. Формат — офлайн, участие возможно по предварительной регистрации и одобрению заявки.

Темы, которые формируют будущее AI

Программа конференции включает пять тематических потоков, каждый из которых охватывает прикладные и исследовательские аспекты разработки AI-продуктов. Основное внимание уделяется практическим кейсам, экспериментам и архитектурам, которые уже используются в продакшене крупнейших ИТ-компаний России.

Потоки конференции:

NLP (обработка естественного языка): фундаментальные и прикладные подходы к LLM бенчмаркинг, AutoML, prompting-задачи

Research & RnD: исследовательские подходы и направления в России темы по Alignment, Reasoning, Multimodal LLMs и интерпретируемости моделей

RecSys (рекомендательные системы): практики A/B-тестов применение GNN и нейросетевых решений на разных этапах pipeline

CV & Speech (компьютерное зрение и речевые технологии): audio-to-audio модели, генерация и распознавание аудио OCR, VLM и генеративные подходы

LLM Applications & Copilots (новый поток): архитектура копилотов и агентных систем RAG, тулкиты, LLM для software engineering



Кто будет интересен конференции

Turbo ML Conf нацелен на аудиторию уровня middle+ и выше. Программа выстроена так, чтобы говорить с участниками на одном техническом языке — без «воды» и вводных лекций.

Среди целевой аудитории:

ML-инженеры и специалисты по NLP/RecSys/Computer Vision

Тимлиды и техлиды AI-команд

Исследователи в области машинного обучения

Go- и Python-разработчики, участвующие в AI-разработке

Архитекторы AI-систем и специалисты по продуктовым решениям с LLM

Формат участия и организация

Конференция пройдет в офлайн-формате в Москве. Начало регистрации — с 10:30, вход после 13:00 невозможен. Участников ждет насыщенная программа с докладами от представителей Т-Банка, Сбера, Яндекса, VK, red_mad_robot и других ведущих ИТ-компаний.

Особенности формата:

Подтверждение участия по результатам модерации заявки

Выступления экспертов и демонстрация технологий вживую

Интерактивные зоны и демостенды с работающими платформами

Нетворкинг и вечерняя программа с DJ-сетом, квизами и настольными играми

Фирменный мерч для участников

Избранные доклады

Среди запланированных выступлений — доклады, раскрывающие глубинные архитектуры и методы построения современных AI-систем:

AutoML в продакшене: как создать внутреннюю платформу и оптимизировать работу сервисных команд (Алексей Зеленцов, Т-Банк)

Подготовка LLM с учетом Open Source: улучшение моделей на собственных задачах (Анатолий Потапов, Т-Банк)

Использование LLM для генерации плейлистов: интерпретация запросов и оценка качества рекомендаций (Ринат Муллахметов, Звук)

Синтетические данные для обучения моделей: подходы к генерации QA и кода с гарантией корректности (Дмитрий Козлов, Сбер)

RAG-системы в 2025 году: архитектура, метрики, агенты (Всеволод Викулин, Яндекс)

Полное расписание доступно участникам после регистрации, возможны уточнения в сетке докладов.

Как присоединиться

Чтобы стать участником Turbo ML Conf, необходимо:

Заполнить форму регистрации на официальной странице мероприятия. Указать контактные данные и специализацию. Дождаться письма с подтверждением участия (модерация заявок — до 10 дней). Прийти на конференцию до 13:00 19 июля в Москву.

Участникам советуют иметь при себе удостоверение личности. На площадке предусмотрены места для отдыха, еда, камера хранения и парковка.

Заключение

Turbo ML Conf — это не просто техническая конференция, а место встречи разработчиков, которые создают ядро будущих AI-систем. Программа строится вокруг реальных кейсов, инженерных решений и исследований, которые уже меняют подходы к построению ИИ в крупных компаниях. Участие в мероприятии станет возможностью не только узнать о передовых технологиях, но и обсудить их с теми, кто стоит за ними.

Если вы хотите углубиться в темы, поднятые на конференции, или только начинаете путь в этой сфере, обратите внимание на подборку лучших курсов по машинному обучению — здесь собраны образовательные программы по ключевым направлениям: от NLP и Computer Vision до построения рекомендательных систем и работы с LLM.