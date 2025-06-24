Конференция Turbo ML Conf 2025: где создаются AI-решения будущего
19 июля в Москве пройдет ключевое событие для профессионалов в сфере машинного обучения — конференция Turbo ML Conf. В этом году встреча объединит инженеров, исследователей и разработчиков вокруг главных трендов искусственного интеллекта: от LLM-платформ до генеративных моделей, от AutoML до агентных систем. Формат — офлайн, участие возможно по предварительной регистрации и одобрению заявки.
Темы, которые формируют будущее AI
Программа конференции включает пять тематических потоков, каждый из которых охватывает прикладные и исследовательские аспекты разработки AI-продуктов. Основное внимание уделяется практическим кейсам, экспериментам и архитектурам, которые уже используются в продакшене крупнейших ИТ-компаний России.
Потоки конференции:
- NLP (обработка естественного языка):
- фундаментальные и прикладные подходы к LLM
- бенчмаркинг, AutoML, prompting-задачи
- Research & RnD:
- исследовательские подходы и направления в России
- темы по Alignment, Reasoning, Multimodal LLMs и интерпретируемости моделей
- RecSys (рекомендательные системы):
- практики A/B-тестов
- применение GNN и нейросетевых решений на разных этапах pipeline
- CV & Speech (компьютерное зрение и речевые технологии):
- audio-to-audio модели, генерация и распознавание аудио
- OCR, VLM и генеративные подходы
- LLM Applications & Copilots (новый поток):
- архитектура копилотов и агентных систем
- RAG, тулкиты, LLM для software engineering
Кто будет интересен конференции
Turbo ML Conf нацелен на аудиторию уровня middle+ и выше. Программа выстроена так, чтобы говорить с участниками на одном техническом языке — без «воды» и вводных лекций.
Среди целевой аудитории:
- ML-инженеры и специалисты по NLP/RecSys/Computer Vision
- Тимлиды и техлиды AI-команд
- Исследователи в области машинного обучения
- Go- и Python-разработчики, участвующие в AI-разработке
- Архитекторы AI-систем и специалисты по продуктовым решениям с LLM
Формат участия и организация
Конференция пройдет в офлайн-формате в Москве. Начало регистрации — с 10:30, вход после 13:00 невозможен. Участников ждет насыщенная программа с докладами от представителей Т-Банка, Сбера, Яндекса, VK, red_mad_robot и других ведущих ИТ-компаний.
Особенности формата:
- Подтверждение участия по результатам модерации заявки
- Выступления экспертов и демонстрация технологий вживую
- Интерактивные зоны и демостенды с работающими платформами
- Нетворкинг и вечерняя программа с DJ-сетом, квизами и настольными играми
- Фирменный мерч для участников
Избранные доклады
Среди запланированных выступлений — доклады, раскрывающие глубинные архитектуры и методы построения современных AI-систем:
- AutoML в продакшене: как создать внутреннюю платформу и оптимизировать работу сервисных команд (Алексей Зеленцов, Т-Банк)
- Подготовка LLM с учетом Open Source: улучшение моделей на собственных задачах (Анатолий Потапов, Т-Банк)
- Использование LLM для генерации плейлистов: интерпретация запросов и оценка качества рекомендаций (Ринат Муллахметов, Звук)
- Синтетические данные для обучения моделей: подходы к генерации QA и кода с гарантией корректности (Дмитрий Козлов, Сбер)
- RAG-системы в 2025 году: архитектура, метрики, агенты (Всеволод Викулин, Яндекс)
Полное расписание доступно участникам после регистрации, возможны уточнения в сетке докладов.
Как присоединиться
Чтобы стать участником Turbo ML Conf, необходимо:
- Заполнить форму регистрации на официальной странице мероприятия.
- Указать контактные данные и специализацию.
- Дождаться письма с подтверждением участия (модерация заявок — до 10 дней).
- Прийти на конференцию до 13:00 19 июля в Москву.
Участникам советуют иметь при себе удостоверение личности. На площадке предусмотрены места для отдыха, еда, камера хранения и парковка.
Заключение
Turbo ML Conf — это не просто техническая конференция, а место встречи разработчиков, которые создают ядро будущих AI-систем. Программа строится вокруг реальных кейсов, инженерных решений и исследований, которые уже меняют подходы к построению ИИ в крупных компаниях. Участие в мероприятии станет возможностью не только узнать о передовых технологиях, но и обсудить их с теми, кто стоит за ними.
Если вы хотите углубиться в темы, поднятые на конференции, или только начинаете путь в этой сфере, обратите внимание на подборку лучших курсов по машинному обучению — здесь собраны образовательные программы по ключевым направлениям: от NLP и Computer Vision до построения рекомендательных систем и работы с LLM.
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