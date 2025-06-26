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Конференция в Москве обсудит, как выстроить маркетинг и продажи в новых условиях

#Новости

3 июля 2025 года в Москве, в отеле Ararat Park Hyatt, состоится ключевое отраслевое событие — конференция «Управление маркетингом и продажами в России». Мероприятие объединит руководителей и специалистов, отвечающих за коммерческие стратегии, маркетинг и продажи в крупнейших компаниях страны. Участники обсудят, как адаптироваться к изменениям рынка, повысить эффективность команд и внедрить современные инструменты цифровизации.

Цели и структура мероприятия

Конференция станет профессиональной площадкой для обмена опытом, анализа трендов и налаживания деловых контактов. В программе предусмотрены тематические сессии, дискуссии, кейс-разборы, а также специальные нетворкинг-блоки.

В центре внимания — как построить маркетинг, ориентированный на результат, и повысить отдачу от бизнес-процессов, даже в условиях ограничений и растущей конкуренции. Отдельный акцент сделан на интеграции современных технологий: аналитики, автоматизации, CRM/CDP и нейросетей.

Основные сессии конференции:

  1. Стратегии и менеджмент эффективного маркетинга и продаж

    Разбор методов, позволяющих выстраивать устойчивые бизнес-модели и усиливать позиции компании на рынке.

  2. Цифровизация и анализ данных

    Практика внедрения аналитических решений и платформ, которые помогают принимать более точные управленческие решения.

  3. Оптимизация маркетинговой и коммерческой деятельности

    Обсуждение инструментов для сокращения затрат, улучшения KPI и повышения рентабельности.

Ключевые темы программы:

  • Методы оценки эффективности работы отдела маркетинга
  • Использование CRM и CDP для управления клиентским опытом
  • Стратегии экспансии на новые региональные рынки
  • Мотивация команд: современные подходы и тренды
  • Уменьшение рекламных бюджетов с сохранением результата
  • Технологии прогнозирования рисков в продажах
  • Интеграция нейросетей и отечественных сервисов в ежедневную практику
  • Автоматизация процессов и повышение ROI

Для кого предназначено мероприятие

Конференция ориентирована на:

  • директоров по маркетингу и продажам;
  • руководителей коммерческих подразделений;
  • владельцев и топ-менеджеров компаний среднего и крупного бизнеса;
  • специалистов, стремящихся к карьерному росту или профессиональной переориентации.

Она будет особенно полезна тем, кто выстраивает стратегические процессы, заинтересован в цифровой трансформации бизнеса и ищет новые пути для масштабирования в нестабильных экономических условиях.

Формат участия и дополнительная информация

Мероприятие пройдет офлайн, в формате живой конференции. Предусмотрена регистрация, участие в деловых сессиях, а также свободное посещение нетворкинг-зон и выставочной площадки партнёров.

Основные параметры участия:

  • Дата: 3 июля 2025 года
  • Место: Москва, Ararat Park Hyatt
  • Формат: офлайн, однодневное участие
  • Доступ к материалам: предоставляется участникам
  • Сертификат: выдается по завершении мероприятия

Участие требует предварительной регистрации.

Конференция «Управление маркетингом и продажами в России» — это возможность не просто услышать о тенденциях, но обсудить их с лидерами отрасли, обменяться практиками и наладить связи для будущего роста.

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