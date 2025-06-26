Конференция в Москве обсудит, как выстроить маркетинг и продажи в новых условиях
3 июля 2025 года в Москве, в отеле Ararat Park Hyatt, состоится ключевое отраслевое событие — конференция «Управление маркетингом и продажами в России». Мероприятие объединит руководителей и специалистов, отвечающих за коммерческие стратегии, маркетинг и продажи в крупнейших компаниях страны. Участники обсудят, как адаптироваться к изменениям рынка, повысить эффективность команд и внедрить современные инструменты цифровизации.
Цели и структура мероприятия
Конференция станет профессиональной площадкой для обмена опытом, анализа трендов и налаживания деловых контактов. В программе предусмотрены тематические сессии, дискуссии, кейс-разборы, а также специальные нетворкинг-блоки.
В центре внимания — как построить маркетинг, ориентированный на результат, и повысить отдачу от бизнес-процессов, даже в условиях ограничений и растущей конкуренции. Отдельный акцент сделан на интеграции современных технологий: аналитики, автоматизации, CRM/CDP и нейросетей.
Основные сессии конференции:
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Стратегии и менеджмент эффективного маркетинга и продаж
Разбор методов, позволяющих выстраивать устойчивые бизнес-модели и усиливать позиции компании на рынке.
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Цифровизация и анализ данных
Практика внедрения аналитических решений и платформ, которые помогают принимать более точные управленческие решения.
-
Оптимизация маркетинговой и коммерческой деятельности
Обсуждение инструментов для сокращения затрат, улучшения KPI и повышения рентабельности.
Ключевые темы программы:
- Методы оценки эффективности работы отдела маркетинга
- Использование CRM и CDP для управления клиентским опытом
- Стратегии экспансии на новые региональные рынки
- Мотивация команд: современные подходы и тренды
- Уменьшение рекламных бюджетов с сохранением результата
- Технологии прогнозирования рисков в продажах
- Интеграция нейросетей и отечественных сервисов в ежедневную практику
- Автоматизация процессов и повышение ROI
Для кого предназначено мероприятие
Конференция ориентирована на:
- директоров по маркетингу и продажам;
- руководителей коммерческих подразделений;
- владельцев и топ-менеджеров компаний среднего и крупного бизнеса;
- специалистов, стремящихся к карьерному росту или профессиональной переориентации.
Она будет особенно полезна тем, кто выстраивает стратегические процессы, заинтересован в цифровой трансформации бизнеса и ищет новые пути для масштабирования в нестабильных экономических условиях.
Формат участия и дополнительная информация
Мероприятие пройдет офлайн, в формате живой конференции. Предусмотрена регистрация, участие в деловых сессиях, а также свободное посещение нетворкинг-зон и выставочной площадки партнёров.
Основные параметры участия:
- Дата: 3 июля 2025 года
- Место: Москва, Ararat Park Hyatt
- Формат: офлайн, однодневное участие
- Доступ к материалам: предоставляется участникам
- Сертификат: выдается по завершении мероприятия
Участие требует предварительной регистрации.
Конференция «Управление маркетингом и продажами в России» — это возможность не просто услышать о тенденциях, но обсудить их с лидерами отрасли, обменяться практиками и наладить связи для будущего роста.
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