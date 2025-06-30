Лето генерации лидов: серия бесплатных интенсивов для B2B-специалистов

Серия онлайн-интенсивов «ЛетоГенерация» от маркетинговой группы Completo — это бесплатное обучающее мероприятие для специалистов, которые хотят выстроить системную работу с лидами: от первого касания до повторных продаж. Проходит обучение через Telegram — что делает доступ к знаниям максимально простым и мобильным. Участие не требует дополнительных программ и настроек — достаточно зарегистрироваться и подключиться в нужный день.

Каждый интенсив рассчитан на один день и посвящён ключевому этапу воронки продаж. Доклады читают практикующие специалисты из сферы B2B-маркетинга, аналитики, PR и CRM-интеграций. Их цель — дать участникам работающие инструменты, которые можно внедрить сразу после лекций.

Программа: от лидогенерации до финансовой аналитики

Событие охватывает весь цикл взаимодействия с клиентами в B2B: от привлечения трафика и работы с контентом до повышения клиентской лояльности и подсчёта экономической эффективности. Каждое выступление концентрируется на одной ключевой теме и предлагает конкретные методы и примеры из реальных кейсов.

Вот лишь часть тем, которые раскрываются в рамках интенсива:

Где и как искать лидов в B2B;

Как выстраивать эффективную контентную воронку: от SEO-статьи до короткого ролика;

Какие виды контента работают в 2025 году — от спецификаций до вебинаров;

Как использовать PR для повышения экспертности компании;

Роль email-маркетинга в удержании клиентов;

Как сайт и личный кабинет могут влиять на прогрев и сделки;

Инструменты CRM для повышения LTV и автоматизации допродаж;

Расчёт рентабельности каналов и оценка эффективности маркетинга;

Использование нейросетей для усиления продаж — от анализа клиента до написания персонализированных писем.

Кому подойдёт «ЛетоГенерация»

Программа рассчитана на широкий круг участников, вовлечённых в развитие и продвижение B2B-компаний:

начинающим маркетологам, стремящимся быстрее адаптироваться в профессии;

опытным специалистам, которые хотят обновить инструментарий;

предпринимателям, продвигающим собственный бизнес без агентств;

тем, кто хочет выстроить систему генерации и удержания лидов с нуля;

аналитикам и project-менеджерам, принимающим решения на основе цифр.

Интенсивы особенно полезны тем, кто работает в «длинных» продажах: IT-услуги, консалтинг, промышленность, обучение, недвижимость и др.

Формат участия: удобно, бесплатно и с практикой

Обучение проходит онлайн, через Telegram-канал. Все мероприятия бесплатные, регистрация открыта на сайте организатора. Каждое выступление длится 30–45 минут и содержит не только теорию, но и прикладные советы, чек-листы, сценарии и реальные кейсы. Есть возможность задать вопросы экспертам, обсудить проблемы и получить обратную связь.

Особенности формата:

Подключение из любого места — достаточно смартфона.

Доступ к записям и материалам остаётся и после окончания интенсива.

Выдаются сертификаты участника (по завершении серии).

Минимум воды — максимум практики и примеров.

Что вы получите после прохождения интенсивов

После прохождения всех интенсивов участники смогут:

Построить пошаговый план по привлечению и прогреву B2B-лидов; Систематизировать работу с контентом и каналами коммуникации; Настроить базовую аналитику эффективности и юнит-экономику; Повысить удержание клиентов и внедрить автоматизацию продаж; Применить современные digital-инструменты — от email до ИИ.

Заключение

«ЛетоГенерация» — не просто обучающее событие, а полноценный проект, способный стать стартовой точкой для роста в B2B-маркетинге. За один день участники получают концентрат знаний, который заменяет недельный курс. Telegram-платформа делает участие лёгким и доступным, а практический фокус докладов — действительно полезным. Следите за расписанием, выбирайте темы, которые актуальны именно для вас, и включайтесь в генерацию новых лидов этим летом.

Если вы хотите продолжить развитие в сфере продаж и усилить свои компетенции, обратите внимание на подборку лучших курсов для менеджеров по продажам. Здесь собраны актуальные онлайн-программы по ведению переговоров, работе с возражениями, аналитике продаж и построению эффективных воронок.