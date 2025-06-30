Лето генерации лидов: серия бесплатных интенсивов для B2B-специалистов
Серия онлайн-интенсивов «ЛетоГенерация» от маркетинговой группы Completo — это бесплатное обучающее мероприятие для специалистов, которые хотят выстроить системную работу с лидами: от первого касания до повторных продаж. Проходит обучение через Telegram — что делает доступ к знаниям максимально простым и мобильным. Участие не требует дополнительных программ и настроек — достаточно зарегистрироваться и подключиться в нужный день.
Каждый интенсив рассчитан на один день и посвящён ключевому этапу воронки продаж. Доклады читают практикующие специалисты из сферы B2B-маркетинга, аналитики, PR и CRM-интеграций. Их цель — дать участникам работающие инструменты, которые можно внедрить сразу после лекций.
Программа: от лидогенерации до финансовой аналитики
Событие охватывает весь цикл взаимодействия с клиентами в B2B: от привлечения трафика и работы с контентом до повышения клиентской лояльности и подсчёта экономической эффективности. Каждое выступление концентрируется на одной ключевой теме и предлагает конкретные методы и примеры из реальных кейсов.
Вот лишь часть тем, которые раскрываются в рамках интенсива:
- Где и как искать лидов в B2B;
- Как выстраивать эффективную контентную воронку: от SEO-статьи до короткого ролика;
- Какие виды контента работают в 2025 году — от спецификаций до вебинаров;
- Как использовать PR для повышения экспертности компании;
- Роль email-маркетинга в удержании клиентов;
- Как сайт и личный кабинет могут влиять на прогрев и сделки;
- Инструменты CRM для повышения LTV и автоматизации допродаж;
- Расчёт рентабельности каналов и оценка эффективности маркетинга;
- Использование нейросетей для усиления продаж — от анализа клиента до написания персонализированных писем.
Кому подойдёт «ЛетоГенерация»
Программа рассчитана на широкий круг участников, вовлечённых в развитие и продвижение B2B-компаний:
- начинающим маркетологам, стремящимся быстрее адаптироваться в профессии;
- опытным специалистам, которые хотят обновить инструментарий;
- предпринимателям, продвигающим собственный бизнес без агентств;
- тем, кто хочет выстроить систему генерации и удержания лидов с нуля;
- аналитикам и project-менеджерам, принимающим решения на основе цифр.
Интенсивы особенно полезны тем, кто работает в «длинных» продажах: IT-услуги, консалтинг, промышленность, обучение, недвижимость и др.
Формат участия: удобно, бесплатно и с практикой
Обучение проходит онлайн, через Telegram-канал. Все мероприятия бесплатные, регистрация открыта на сайте организатора. Каждое выступление длится 30–45 минут и содержит не только теорию, но и прикладные советы, чек-листы, сценарии и реальные кейсы. Есть возможность задать вопросы экспертам, обсудить проблемы и получить обратную связь.
Особенности формата:
- Подключение из любого места — достаточно смартфона.
- Доступ к записям и материалам остаётся и после окончания интенсива.
- Выдаются сертификаты участника (по завершении серии).
- Минимум воды — максимум практики и примеров.
Что вы получите после прохождения интенсивов
После прохождения всех интенсивов участники смогут:
- Построить пошаговый план по привлечению и прогреву B2B-лидов;
- Систематизировать работу с контентом и каналами коммуникации;
- Настроить базовую аналитику эффективности и юнит-экономику;
- Повысить удержание клиентов и внедрить автоматизацию продаж;
- Применить современные digital-инструменты — от email до ИИ.
Заключение
«ЛетоГенерация» — не просто обучающее событие, а полноценный проект, способный стать стартовой точкой для роста в B2B-маркетинге. За один день участники получают концентрат знаний, который заменяет недельный курс. Telegram-платформа делает участие лёгким и доступным, а практический фокус докладов — действительно полезным. Следите за расписанием, выбирайте темы, которые актуальны именно для вас, и включайтесь в генерацию новых лидов этим летом.
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