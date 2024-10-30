LinkedIn представляет Hiring Assistant: ИИ займётся поиском сотрудников

LinkedIn запустил своего первого ИИ-рекрутера для корпоративных клиентов. Среди первых компаний, получивших доступ к этой технологии, — AMD и Siemens. Hiring Assistant призван изменить рекрутинг, автоматизируя ключевые этапы подбора и помогая рекрутерам сосредоточиться на задачах, требующих их экспертных знаний.

Что умеет цифровой рекрутер

Hiring Assistant выполняет рутинные задачи рекрутеров, ускоряя процесс подбора:

Формирует базу подходящих кандидатов.

Рассылает приглашения на собеседования.

Анализирует данные о процессе найма в реальном времени.

Интегрируется с CRM-системами, улучшая поток информации.

Организует видеовстречи через Zoom и Microsoft Teams, сокращая время на взаимодействие с кандидатами.

Технологии на службе HR

Новый инструмент — часть масштабной стратегии LinkedIn по внедрению ИИ в работу HR-специалистов. По словам Эрана Бергера, вице-президента LinkedIn по продуктовому инжинирингу, искусственный интеллект не заменяет рекрутеров, а расширяет их возможности:

«ИИ берёт на себя рутину, позволяя специалистам сосредоточиться на более значимых задачах».

От поиска работы до развития карьеры

Hiring Assistant открывает новые перспективы не только для HR-специалистов, но и для соискателей:

Ускоряет процесс рассмотрения заявок

Делает подбор персонала более прозрачным

Обеспечивает персонализированный подход к каждому кандидату

Чтобы успешно работать с новыми ИИ-инструментами в рекрутинге, специалистам важно повышать свою квалификацию. На рынке уже появились образовательные программы по искусственному интеллекту, которые помогут разобраться в принципах работы таких систем, как Hiring Assistant, и эффективно использовать их в работе.