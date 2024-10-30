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LinkedIn представляет Hiring Assistant: ИИ займётся поиском сотрудников
LinkedIn запустил своего первого ИИ-рекрутера для корпоративных клиентов. Среди первых компаний, получивших доступ к этой технологии, — AMD и Siemens. Hiring Assistant призван изменить рекрутинг, автоматизируя ключевые этапы подбора и помогая рекрутерам сосредоточиться на задачах, требующих их экспертных знаний.
Что умеет цифровой рекрутер
Hiring Assistant выполняет рутинные задачи рекрутеров, ускоряя процесс подбора:
- Формирует базу подходящих кандидатов.
- Рассылает приглашения на собеседования.
- Анализирует данные о процессе найма в реальном времени.
- Интегрируется с CRM-системами, улучшая поток информации.
- Организует видеовстречи через Zoom и Microsoft Teams, сокращая время на взаимодействие с кандидатами.
Технологии на службе HR
Новый инструмент — часть масштабной стратегии LinkedIn по внедрению ИИ в работу HR-специалистов. По словам Эрана Бергера, вице-президента LinkedIn по продуктовому инжинирингу, искусственный интеллект не заменяет рекрутеров, а расширяет их возможности:
«ИИ берёт на себя рутину, позволяя специалистам сосредоточиться на более значимых задачах».
От поиска работы до развития карьеры
Hiring Assistant открывает новые перспективы не только для HR-специалистов, но и для соискателей:
- Ускоряет процесс рассмотрения заявок
- Делает подбор персонала более прозрачным
- Обеспечивает персонализированный подход к каждому кандидату
Чтобы успешно работать с новыми ИИ-инструментами в рекрутинге, специалистам важно повышать свою квалификацию. На рынке уже появились образовательные программы по искусственному интеллекту, которые помогут разобраться в принципах работы таких систем, как Hiring Assistant, и эффективно использовать их в работе.
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