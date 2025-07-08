Маркетинг, технологии и нетворкинг у моря: что ждёт участников конференции Baltic Digital Days 2025

8–9 августа 2025 года в Калининграде состоится конференция Baltic Digital Days — одно из самых ожидаемых событий digital-индустрии. Два дня насыщенной программы, море практических знаний, авторитетные спикеры и уникальная атмосфера общения: всё это делает BDD не просто отраслевым ивентом, а важной профессиональной точкой притяжения.

Темы конференции: от SEO до роста агентств

Конференция включает шесть тематических секций и одну мультиформатную. Участников ждут более 30 оригинальных докладов, подготовленных специально для BDD, а также практические мастер-классы в первый день.

Ключевые направления программы:

SEO: воркшопы по решению реальных задач, проектное мышление, зарубежное продвижение и кейсы от МТС, Циан, Мегамаркет.

Трафик: VK-реклама, алгоритмы умной ленты, Telegram Ads, Яндекс Директ.

Инхаус-маркетинг: как выстроены процессы в крупных компаниях — М.Видео, Lamoda, Flowwow.

Контент и медиа: построение бренд-медиа, управление вниманием аудитории, стратегии SMM.

Управление агентством: системные продажи, рост прибыли, масштабирование бизнеса.

Кратный рост: неформальная секция от фаундеров агентств — честные истории успеха и выгорания, с живой музыкой и самоиронией.

Для кого подойдет конференция

BDD 2025 будет особенно полезна:

маркетологам, digital-специалистам и руководителям отделов;

владельцам агентств и продуктовых компаний;

тем, кто хочет развиваться в маркетинге или планирует карьерный поворот;

представителям бизнеса, заинтересованным в росте и цифровой трансформации.

Это пространство, где одинаково ценят как стратегическое мышление, так и практику, а начинающие участники могут напрямую пообщаться с лидерами рынка.

Формат, длительность и участие

BDD проходит в живом офлайн-формате в Калининграде. Первый день посвящён неформальному знакомству и обучению: мастер-классы и препати на берегу моря. На второй день запланированы основные выступления — в исторической локации немецкого форта.

Особенности формата:

участие в течение двух дней или только в основной день докладов;

питание включено в оба формата;

все участники получают записи докладов и воркшопов;

стоимость: 27 500 руб. (два дня) или 15 000 руб. (один день);

доступна регистрация онлайн и покупка билетов «в один клик».

Атмосфера, которую ценят участники

Многие возвращаются на конференцию из года в год. Среди постоянных участников — специалисты из Топвизор, DPG Russia, М.Видео, Lamoda, SEO-агентств и независимые эксперты. По отзывам, BDD — это не только полезные знания, но и комьюнити, отдых, обмен опытом в кулуарах и тёплая атмосфера, которой не хватает на крупных формальных форумах.

Почему стоит поехать

Авторские доклады, которых нет в открытом доступе.

Живое общение с профессионалами из всей страны.

Новые деловые связи и перспективы развития.

Уникальная локация и формат — профессиональный отдых на море.

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