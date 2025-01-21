Microsoft запустила пять бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту

В эпоху цифровой трансформации искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью различных отраслей. Компания Microsoft, стремясь сделать ИИ доступным для широкой аудитории, запустила серию бесплатных онлайн-курсов, направленных на обучение основам и практическому применению ИИ. Эти курсы предназначены для специалистов, стремящихся расширить свои знания в области ИИ и внедрить передовые технологии в свою профессиональную деятельность.

Обзор курсов:

AI for Beginners

Курс «AI for Beginners» представляет собой введение в мир искусственного интеллекта. Он охватывает базовые концепции ИИ, включая машинное обучение, компьютерное зрение и обработку естественного языка. Студенты изучат, как создавать простые модели ИИ и применять их в реальных сценариях. Курс включает практические задания и проекты, позволяющие закрепить полученные знания. Детали курса доступны по ссылке: Microsoft Azure Fundamentals: Описание облачных концепций

Этот курс предоставляет понимание основных концепций облачных вычислений и их преимуществ. Участники узнают о различных моделях развертывания и услугах, предлагаемых Microsoft Azure. Курс включает модули, посвященные описанию облачных сервисов, их преимуществам и типам. Основы искусственного интеллекта

Курс «Основы искусственного интеллекта» знакомит слушателей с различными типами ИИ-решений и их применением. Темы включают машинное обучение, компьютерное зрение, обработку естественного языка и генеративный ИИ. Особое внимание уделяется ответственному использованию ИИ и этическим аспектам. Введение в Azure Cosmos DB для NoSQL

Этот курс предназначен для разработчиков, желающих освоить работу с Azure Cosmos DB для NoSQL. Участники научатся создавать учетные записи, базы данных и контейнеры, а также узнают о масштабируемости и производительности этой службы. Курс включает практические упражнения по настройке и использованию Azure Cosmos DB. Создание и использование аналитических отчетов с Power BI

Курс «Создание и использование аналитических отчетов с Power BI» обучает основам работы с Power BI. Участники узнают, как подключаться к различным источникам данных, моделировать данные и создавать визуализации. Курс также охватывает публикацию и совместное использование отчетов, что позволяет эффективно представлять данные и принимать обоснованные решения.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что инициатива Microsoft по предоставлению бесплатных курсов по ИИ способствует демократизации технологий и повышению квалификации специалистов. По словам представителей компании, «наша цель — предоставить каждому возможность освоить искусственный интеллект и применять его в своей профессиональной деятельности». Такой подход позволяет не только расширить кругозор специалистов, но и способствует развитию инноваций в различных отраслях.

Значимость и контекст

Для аудитории в возрасте от 18 до 40 лет, стремящейся сменить профессию и ищущей новые возможности для обучения, эти курсы представляют особую ценность. Бесплатные программы от Microsoft позволяют получить актуальные знания и навыки в области искусственного интеллекта, что повышает конкурентоспособность на рынке труда. На нашем сайте — агрегаторе курсов — вы можете найти дополнительные обучающие программы, которые помогут вам в профессиональном развитии и достижении карьерных целей.

Microsoft — не единственная компания, предлагающая качественное обучение искусственному интеллекту. Если вы хотите сравнить разные программы и выбрать оптимальный вариант, посмотрите нашу подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Там вы найдете как базовые курсы для новичков, так и продвинутые программы для тех, кто уже работает с ИИ.