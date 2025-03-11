Минцифры выделит до 28,8 млн рублей вузам на новые IT-программы

Минцифры России объявило масштабный конкурс для высших учебных заведений, готовых создать новые программы бакалавриата в сфере информационных технологий. Инициатива стартовала 10 марта 2025 года как часть федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации», реализуемого совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ.

До 28,8 млн рублей на один вуз: условия грантовой поддержки

В рамках проекта не менее 25 образовательных учреждений получат существенное финансирование. Размер грантов распределяется по годам с очевидной тенденцией к увеличению:

13 954 617 рублей в 2025 году

18 096 000 рублей в 2026 году

28 800 000 рублей в 2027 году

Важное условие участия — привлечение индустриальных партнеров, которые должны обеспечить софинансирование проекта на уровне не менее 30%. Заявки принимаются до 7 апреля 2025 года.

Ответ на запрос рынка: почему это важно сейчас

Инициатива появилась не на пустом месте. Недавно Индустриальный центр компетенций «Финансы», объединяющий ключевые банки и финансовые организации России, обратился в Минобрнауки с просьбой адаптировать IT-образование под потребности финансового сектора.

Проблема гораздо шире: разрыв между академическими знаниями и требованиями бизнеса наблюдается во всех отраслях. Выпускникам приходится доучиваться на рабочем месте, а компаниям — тратить дополнительные ресурсы на их переподготовку.

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