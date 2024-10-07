Минфин и Минпросвещения запускают проект по обучению кибербезопасности для молодежи

В России стартует масштабный образовательный проект по кибербезопасности. Минфин совместно с Минпросвещения научат школьников и студентов защищаться от финансовых мошенников. Разберемся, как это повлияет на безопасность молодежи в цифровом мире.

Игры против мошенников: как будут учить кибербезопасности

Программа нацелена на обучение молодежи навыкам распознавания популярных схем мошенничества:

Фишинг;

Вишинг;

Дропперство.

Особое внимание уделят проблеме вовлечения подростков в преступные схемы с использованием банковских карт. Это особенно актуально, учитывая, что многие банки предлагают открытие счетов с 14 лет.

Обучение будет проходить в игровой форме, что поможет учащимся быстрее освоить навыки выявления подозрительных действий. Педагогов также подготовят для проведения занятий, что позволит внедрить новые знания уже в текущем учебном году.

Цифры и факты: почему это важно

По данным МВД России, в 2023 году число киберпреступлений выросло на 10,3%

Более 70% всех мошенничеств совершается с использованием IT-технологий

Каждая пятая жертва кибермошенников — молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет

Эксперты о кибербезопасности: мнения профессионалов

Андрей Духвалов, директор департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского», подчеркивает важность внедрения мер безопасности на этапе разработки ПО:

«Мы называем это кибериммунностью, когда меры безопасности интегрируются в архитектуру и программный код продуктов. Наше сотрудничество с вузами поможет популяризировать этот подход и подготовить квалифицированных специалистов».

Академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН, отмечает необходимость взаимодействия образования и бизнеса:

«Только совместная работа с экспертами и компаниями позволит внедрить новые подходы в области кибербезопасности».

Как это поможет в карьере: перспективы для IT-специалистов

Растущий спрос на специалистов по кибербезопасности открывает новые возможности для карьерного роста. Курсы по защите данных становятся актуальными не только для IT-специалистов, но и для всех, кто хочет быть конкурентоспособным на современном рынке труда.

Итоги: шаг к безопасному цифровому будущему

Новая образовательная инициатива — важный этап в создании защищенного цифрового общества. Обучение молодежи основам кибербезопасности поможет снизить количество финансовых преступлений и подготовить новое поколение к вызовам цифровой эпохи.

Для тех, кто хочет углубить свои знания в области кибербезопасности или начать карьеру в этой перспективной сфере, существует широкий выбор образовательных программ. На странице курсов по кибербезопасности вы найдете подборку актуальных учебных программ от ведущих образовательных платформ. Эти курсы помогут вам освоить как базовые навыки защиты информации, так и продвинутые техники противодействия киберугрозам, что сделает вас ценным специалистом на рынке труда.