Москва примет VIII Всероссийский форум по корпоративному обучению: фокус на ИИ, практику и развитие персонала

С 10 по 12 сентября 2025 года в столице пройдет крупнейшее мероприятие для специалистов HR и L&D-сферы. Форум соберет более 150 участников из разных регионов страны, чтобы обсудить главные вызовы и решения в области обучения и развития сотрудников.

Обучение как стратегический инструмент

VIII Всероссийский форум «Корпоративное обучение и развитие персонала 2025» станет площадкой для обсуждения новых подходов к подготовке кадров в условиях дефицита специалистов и растущих затрат на персонал. Основной акцент — превращение обучения в инструмент, напрямую влияющий на бизнес-результаты.

На повестке — внедрение искусственного интеллекта, новые форматы образовательного контента, диагностика навыков и систем оценки эффективности. Также будут затронуты темы адаптации сотрудников разных поколений, в том числе поколения Z, и создания вовлекающей обучающей среды.

Три дня контента: от практики до аналитики

Программа форума включает разнообразные форматы:

10 сентября — Workshop Day. Это день практических мастер-классов, во время которых участники под руководством экспертов разберут конкретные кейсы и отработают навыки, применимые в реальной работе. В числе тем — адаптация курсов, стресс-менеджмент, ИИ в образовательных продуктах, постановка KPI и многое другое.

11 и 12 сентября — основные дни форума. В рамках выступлений, аналитических сессий и кейс-презентаций эксперты из Яндекса, Газпромнефти, Альфа-Банка, РЖД, Евраза, Сбера и других компаний расскажут о собственных подходах к обучению сотрудников, внедрению карьерных треков, изменению системы оценки и созданию внутренних экосистем корпоративных университетов.

Кому будет интересен форум

Мероприятие ориентировано на специалистов, которые отвечают за развитие сотрудников и внедрение образовательных инициатив:

руководители и методологи корпоративных университетов

HR-директора и специалисты по обучению

разработчики электронных курсов и e-learning-решений

эксперты в сфере управления талантами и организационного развития

Формат участия и регистрация

Форум пройдет в очном формате в Москве, на площадке Suschevsky by Safmar. Участникам доступен выбор формата участия: однодневный интенсив, основные дни или полный пакет на все три дня. Также предусмотрен доступ к видеозаписям всех сессий, что позволит пересматривать выступления в удобное время.

Ключевые преимущества участия:

150+ профессионалов со всей России

более 50 спикеров и 40+ кейсов

живой обмен опытом, обсуждение острых вопросов

доступ к записям и раздаточным материалам

Форум «Корпоративное обучение и развитие персонала 2025» — это возможность взглянуть на обучение по-новому, обсудить реальные проблемы с коллегами и найти инструменты, которые работают.

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