На что копили россияне в 2024 году и сколько удается отложить?

Почти половина россиян (47%) в 2024 году регулярно откладывала деньги. К такому выводу пришли аналитики сервиса Работа.ру и СберНПФ в ходе декабрьского исследования.

Шесть главных целей для накоплений

Исследование выявило основные направления, на которые россияне откладывали средства:

Отпуск и путешествия оказались в приоритете у 24% респондентов

Столько же участников (24%) копили на ремонт жилья

Каждый пятый (19%) откладывал на подарки близким

Аналогичная доля (19%) создавала финансовую подушку на случай проблем со здоровьем

13% опрошенных направляли деньги в инвестиционные инструменты

11% копили на образование и хобби

Сколько денег удается отложить

Треть респондентов (30%) ежемесячно сберегала 5-10% дохода. По мнению генерального директора СберНПФ Александра Зарецкого, это оптимальный показатель, который не создает чрезмерной нагрузки на бюджет.

Более половины участников опроса (56%) оказались еще бережливее – они откладывали свыше 10% ежемесячного дохода. Однако эксперты предупреждают: слишком жесткая экономия может привести к эмоциональному выгоранию и отказу от накоплений в будущем.

Как правильно откладывать деньги

Финансисты рекомендуют выбирать инструменты сбережений в зависимости от целей:

Для краткосрочных планов (отпуск, ремонт) подойдут накопительные счета и вклады с текущими высокими ставками

Для долгосрочных целей (от 5 лет) стоит присмотреться к программам с государственным софинансированием и налоговыми льготами

Тренд на сбережения продолжится

Согласно исследованию, 79% россиян планируют продолжить копить в 2025 году. Финансовый эксперт Дмитрий Голубовский связывает растущий интерес к накоплениям с жесткой политикой Центробанка и высокими ставками по депозитам. По его мнению, переход населения к сберегательной модели создает потенциал для будущих инвестиций в гражданский сектор.

Накопления при смене профессии

Отдельное внимание стоит уделить финансовому планированию при смене карьеры. Для людей 18-40 лет важно создать финансовую подушку на период обучения и поиска работы. Наиболее перспективными направлениями для переквалификации россияне считают IT и нанотехнологии.

Чтобы грамотно подойти к накоплениям и инвестициям, важно разобраться в основах финансовой грамотности. На специализированных курсах по финграмотности можно освоить базовые принципы управления личным бюджетом, познакомиться с различными инвестиционными инструментами и научиться создавать долгосрочные финансовые стратегии. Особенно актуально это для тех, кто только начинает свой путь к финансовой независимости или хочет систематизировать имеющиеся знания.