48% россиян отказываются снижать зарплатные ожидания, несмотря на рынок труда. Исследование SuperJob показало рост уверенности в своей ценности.
На что копили россияне в 2024 году и сколько удается отложить?
Почти половина россиян (47%) в 2024 году регулярно откладывала деньги. К такому выводу пришли аналитики сервиса Работа.ру и СберНПФ в ходе декабрьского исследования.
Шесть главных целей для накоплений
Исследование выявило основные направления, на которые россияне откладывали средства:
- Отпуск и путешествия оказались в приоритете у 24% респондентов
- Столько же участников (24%) копили на ремонт жилья
- Каждый пятый (19%) откладывал на подарки близким
- Аналогичная доля (19%) создавала финансовую подушку на случай проблем со здоровьем
- 13% опрошенных направляли деньги в инвестиционные инструменты
- 11% копили на образование и хобби
Сколько денег удается отложить
Треть респондентов (30%) ежемесячно сберегала 5-10% дохода. По мнению генерального директора СберНПФ Александра Зарецкого, это оптимальный показатель, который не создает чрезмерной нагрузки на бюджет.
Более половины участников опроса (56%) оказались еще бережливее – они откладывали свыше 10% ежемесячного дохода. Однако эксперты предупреждают: слишком жесткая экономия может привести к эмоциональному выгоранию и отказу от накоплений в будущем.
Как правильно откладывать деньги
Финансисты рекомендуют выбирать инструменты сбережений в зависимости от целей:
- Для краткосрочных планов (отпуск, ремонт) подойдут накопительные счета и вклады с текущими высокими ставками
- Для долгосрочных целей (от 5 лет) стоит присмотреться к программам с государственным софинансированием и налоговыми льготами
Тренд на сбережения продолжится
Согласно исследованию, 79% россиян планируют продолжить копить в 2025 году. Финансовый эксперт Дмитрий Голубовский связывает растущий интерес к накоплениям с жесткой политикой Центробанка и высокими ставками по депозитам. По его мнению, переход населения к сберегательной модели создает потенциал для будущих инвестиций в гражданский сектор.
Накопления при смене профессии
Отдельное внимание стоит уделить финансовому планированию при смене карьеры. Для людей 18-40 лет важно создать финансовую подушку на период обучения и поиска работы. Наиболее перспективными направлениями для переквалификации россияне считают IT и нанотехнологии.
Чтобы грамотно подойти к накоплениям и инвестициям, важно разобраться в основах финансовой грамотности. На специализированных курсах по финграмотности можно освоить базовые принципы управления личным бюджетом, познакомиться с различными инвестиционными инструментами и научиться создавать долгосрочные финансовые стратегии. Особенно актуально это для тех, кто только начинает свой путь к финансовой независимости или хочет систематизировать имеющиеся знания.
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