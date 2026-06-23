Новый инфоповод показывает, что образование все теснее связывается с практикой и рынком труда. Об этом сообщает fedpress.ru.

Для аудитории Kurshub это не только новость об образовании. Это сигнал о том, как меняются требования к навыкам, карьерным маршрутам и практическому обучению взрослых специалистов в России.

Что известно сейчас

МОСКВА, 22 июня, ФедералПресс. В России запущена федеральная цифровая платформа, которая объединяет программы дополнительного профессионального образования от ведущих государственных университетов. Проект реализован Роскачеством и призван сделать переподготовку и повышение квалификации более доступными.

Обучение доступно как в очном, так и в дистанционном формате. Пользователи могут выбрать программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки на платной и бюджетной основе.

Руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог», эксперт РОЦИТ Людмила Богатырева также считает проект своевременным. Она обратила внимание на то, что современные технологии развиваются быстрее, чем обновляются классические университетские программы. По ее словам, между потребностями.

«Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»

Почему это важно взрослым

Когда обучение начинают связывать с конкретными работодателями, вакансиями и практикой, меняется сама логика выбора курса. Взрослому человеку становится важнее смотреть не на красивое название программы, а на то, какой навык можно применить на работе и как этот навык подтвердить.

Для тех, кто уже работает, такие новости полезны как ориентир. Взрослым кандидатам нужно сильнее упаковывать свой опыт: показывать проекты, результаты, цифровые инструменты и готовность быстро доучиваться.

Какие навыки проверить

Первый слой — базовая цифровая грамотность: таблицы, документы, презентации, работа с данными и онлайн-сервисами. Второй — прикладные инструменты профессии: аналитика, CRM, управление проектами, маркетинг, финансы, автоматизация или клиентский сервис. Третий — умение показать результат работодателю через кейс, портфолио или понятное резюме.

Если цель — перейти в более цифровую роль, полезно сравнить направления, где прошлый опыт не обнуляется: бизнес-аналитику, Data Science, Python и нейросети. Здесь выигрывают не те, кто просто получает сертификат, а те, кто может объяснить, какую задачу теперь решает быстрее или лучше.

Как оценить обучение

Перед покупкой курса стоит открыть свежие вакансии по своему региону и выписать повторяющиеся требования. Если в них постоянно встречаются конкретные инструменты, стажировка, портфолио или опыт с данными, программа обучения должна закрывать именно эти пункты.

Хороший маршрут для взрослого специалиста должен давать не только теорию, но и практический результат: проект, автоматизированный отчет, прототип, бизнес-план, аналитическую записку, улучшенный процесс или другой артефакт, который можно показать работодателю.

Взрослому специалисту лучше выбирать обучение через проверку вакансий, требований и будущего портфолио: так меньше риск получить сертификат, который ничего не меняет на рынке труда.