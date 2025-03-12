Nvidia готовит преподавателей ИИ: как получить доступ к эксклюзивным ресурсам

Компания запустила программу для педагогов с доступом к облачным GPU и готовым учебным материалам.

Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы деятельности, и профессиональные навыки в этой области становятся критически важными. Реагируя на растущий спрос, Nvidia запустила Deep Learning Institute (DLI) University Ambassador Program — инициативу, обеспечивающую преподавателей необходимыми инструментами для обучения студентов современным ИИ-технологиям.

Что получают преподаватели: полный комплект для обучения ИИ

В понедельник Nvidia объявила о запуске новой образовательной программы в штате Юта в формате государственно-частного партнёрства. Участники программы — преподаватели университетов, местных колледжей и центров дополнительного образования для взрослых — получают:

Сертификаты Nvidia DLI University Ambassador Program

Доступ к профессиональным учебным материалам

Ресурсы для проведения практических семинаров

Доступ к облачным рабочим станциям Nvidia с мощными графическими процессорами

«Нам нужно подготовить наших студентов и преподавателей к этой революции. Сотрудничество с Nvidia — идеальный способ обеспечить Юте рост ИИ в ближайшей и долгосрочной перспективе», — отметил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

Как стать участником программы: пошаговая инструкция

Программа доступна не только для жителей Юты. Если вы преподаватель и хотите принять участие в Nvidia DLI University Ambassador Program:

Посетите официальный веб-сайт Nvidia Ознакомьтесь со списком требований к кандидатам Заполните заявку на получение сертификата DLI

Почему это важно: перспективы для образования и карьеры

Инициатива Nvidia направлена на системное развитие образования в сфере ИИ. Предоставляя преподавателям доступ к передовым технологиям и методикам, компания создает мультипликативный эффект — каждый обученный педагог передает знания десяткам или сотням студентов.

Для тех, кто рассматривает возможность смены профессии, образовательные программы в сфере ИИ открывают дверь в одну из самых динамично развивающихся и высокооплачиваемых отраслей. Мы подготовили подборку лучших курсов по искусственному интеллекту, где собраны программы различной сложности и направленности — от основ машинного обучения до специализированных курсов по компьютерному зрению и обработке естественного языка. Независимо от вашего текущего уровня подготовки, вы найдете образовательную программу, которая поможет освоить востребованные навыки и построить успешную карьеру в этой перспективной области.