OECD описывает переход рынка труда к skills-first подходу: работодатели все чаще смотрят на подтвержденные навыки, а не только на дипломы. Об этом сообщает oecd.org.

Для аудитории Kurshub это не только новость об образовании. Это сигнал о том, как меняются требования к навыкам, карьерным маршрутам и практическому обучению взрослых специалистов в России.

Что произошло

OECD пишет, что рынок труда в странах организации быстро меняется: работодателям нужны навыки, которые формальное образование само по себе не всегда успевает дать.

Образование все еще часто устроено вокруг длинных программ в начале жизни, но OECD выделяет модульное обучение и микроквалификации как более гибкий ответ на новые запросы работодателей.

OECD отдельно подчеркивает связь обучения и работы: взрослому кандидату важно выбирать программу, которая помогает подтвердить навык через проект, портфолио или рабочий результат.

Главный сдвиг OECD формулирует так: ценность кандидата все чаще оценивают не только по диплому, но и по проверяемым навыкам, которые можно связать с рабочими задачами.

Почему это важно для взрослых специалистов

Когда обучение начинают связывать с конкретными работодателями, вакансиями и практикой, меняется сама логика выбора курса. Взрослому человеку становится важнее смотреть не на красивое название программы, а на то, какой навык можно применить на работе и как этот навык подтвердить.

Для тех, кто уже работает, такие новости полезны как ориентир. Если молодые специалисты раньше получают доступ к практике, карьерным центрам и работодателям, взрослым кандидатам нужно сильнее упаковывать свой опыт: показывать проекты, результаты, цифровые инструменты и готовность быстро доучиваться.

Какие навыки стоит проверить

Первый слой — базовая цифровая грамотность: таблицы, документы, презентации, работа с данными и онлайн-сервисами. Второй — прикладные инструменты профессии: аналитика, CRM, управление проектами, маркетинг, финансы, автоматизация или клиентский сервис. Третий — умение показать результат работодателю через кейс, портфолио или понятное резюме.

Если цель — перейти в более цифровую роль, полезно сравнить направления, где прошлый опыт не обнуляется: бизнес-аналитику, Data Science, Python и нейросети. Здесь выигрывают не те, кто просто получает сертификат, а те, кто может объяснить, какую задачу теперь решает быстрее или лучше.

Как выбирать обучение после такой новости

Перед покупкой курса стоит открыть свежие вакансии по своему региону и выписать повторяющиеся требования. Если в них постоянно встречаются конкретные инструменты, стажировка, портфолио или опыт с данными, программа обучения должна закрывать именно эти пункты.

Хороший маршрут для взрослого специалиста должен давать не только теорию, но и практический результат: проект, автоматизированный отчет, прототип, бизнес-план, аналитическую записку, улучшенный процесс или другой артефакт, который можно показать работодателю.

Взрослому специалисту лучше выбирать обучение через проверку вакансий, требований и будущего портфолио: так меньше риск получить сертификат, который ничего не меняет на рынке труда.