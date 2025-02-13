OpenAI готовит обновление линейки GPT: что известно о GPT-4.5 и GPT-5

Сэм Альтман, CEO OpenAI, анонсировал планы по обновлению моделей искусственного интеллекта компании. Согласно его заявлению, OpenAI выпустит GPT-4.5 (кодовое название Orion) и сделает будущую GPT-5 бесплатной для пользователей.

Что изменится в работе с ChatGPT

OpenAI планирует объединить модели серий «o» и GPT в единую систему. Это позволит:

Искусственному интеллекту автоматически выбирать оптимальный режим работы

Упростить взаимодействие пользователей с системой

Сделать интерфейс более интуитивным

GPT-4.5 станет последней моделью без встроенной «цепочки рассуждений». В дальнейшем компания интегрирует технологию o3 непосредственно в GPT-5.

По словам Альтмана, после обновления:

Базовая версия GPT-5 станет бесплатной для всех пользователей

Подписчики Plus и Pro получат доступ к расширенным возможностям модели

На момент публикации OpenAI не раскрывает точные сроки выпуска обновлений и детали технической реализации новых функций.

Пока компания готовит обновления, у пользователей есть время освоить текущие версии GPT и подготовиться к работе с новыми моделями. Если вы хотите глубже разобраться в технологиях искусственного интеллекта, ознакомьтесь с подборкой профильных курсов, где собраны программы разного уровня сложности.