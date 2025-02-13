Figma временно удалила свой ИИ-помощник Make Designs после обнаружения сходства с дизайном Apple. Генеральный директор Figma заверил, что обучений на дизайне Apple не было. Сейчас компания работает над улучшением процесса контроля.
OpenAI готовит обновление линейки GPT: что известно о GPT-4.5 и GPT-5
Сэм Альтман, CEO OpenAI, анонсировал планы по обновлению моделей искусственного интеллекта компании. Согласно его заявлению, OpenAI выпустит GPT-4.5 (кодовое название Orion) и сделает будущую GPT-5 бесплатной для пользователей.
Что изменится в работе с ChatGPT
OpenAI планирует объединить модели серий «o» и GPT в единую систему. Это позволит:
- Искусственному интеллекту автоматически выбирать оптимальный режим работы
- Упростить взаимодействие пользователей с системой
- Сделать интерфейс более интуитивным
GPT-4.5 станет последней моделью без встроенной «цепочки рассуждений». В дальнейшем компания интегрирует технологию o3 непосредственно в GPT-5.
По словам Альтмана, после обновления:
- Базовая версия GPT-5 станет бесплатной для всех пользователей
- Подписчики Plus и Pro получат доступ к расширенным возможностям модели
На момент публикации OpenAI не раскрывает точные сроки выпуска обновлений и детали технической реализации новых функций.
Пока компания готовит обновления, у пользователей есть время освоить текущие версии GPT и подготовиться к работе с новыми моделями. Если вы хотите глубже разобраться в технологиях искусственного интеллекта, ознакомьтесь с подборкой профильных курсов, где собраны программы разного уровня сложности.
Американский школьник Зак Ядегари заработал 1 миллион долларов на приложении Cal AI, которое с помощью нейросетей считает калории по фото блюд. Приложение требует платной подписки и не содержит политики конфиденциальности
Сервис поиска работы SuperJob провел исследование рынка вакансий в IT-компаниях России и проанализировал размеры заработных плат системных администраторов Windows в разных регионах.
Рынок труда для 55+: новые возможности для опытных специалистов. Где востребованы возрастные кадры и сколько можно заработать — читайте в нашем материале.
VK проведет митап по кибербезопасности 24 сентября 2024 года. Участники обсудят уязвимости в коде и безопасность контейнеров в Kubernetes. Встреча пройдет оффлайн в офисе VK, участие бесплатное.
Индекс TIOBE за октябрь 2024: Python сохраняет лидерство, C++ на втором месте. Rust укрепляет позиции, а новый язык Mojo впервые вошел в топ-50. Узнайте о ключевых изменениях в рейтинге.
Китайские разработчики из Пекинского университета и Kuaishou Technology представили открытую нейросеть Pyramid Flow, которая генерирует реалистичные видео на основе текста и изображений, снижая вычислительные затраты на 40%.
Sapiens Solutions объявила набор на бесплатный курс по аналитике и работе с данными с возможностью оплачиваемой стажировки. Получите востребованные навыки и начните карьеру в IT.
Исследование, проведенное Высшей школой экономики, демонстрирует рост IT-отрасли в период с 2019 до 2024 года по всем основным показателям: объем реализации, зарплаты, численность сотрудников, инвестиции и вклад в ВВП.