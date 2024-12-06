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OpenAI представила ChatGPT o1 с рекордной точностью решения математических задач

OpenAI выпустила новую модель ChatGPT o1, предназначенную для углубленного анализа и работы со сложными задачами. С 12 сентября 2024 года владельцы подписок ChatGPT Plus и Team получили доступ к двум версиям модели: o1-preview и o1-mini.

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Впечатляющий скачок в производительности

Главное достижение новой модели — беспрецедентный рост показателей в решении сложных задач:

  • 83% правильных ответов на отборочном этапе Международной математической олимпиады (предыдущая версия GPT-4o — только 13%)
  • Способность вести научные дискуссии на уровне PhD
  • Расширенные возможности в программировании

Экспертная оценка: потенциал и риски

Специалисты в сфере AI отмечают качественный прорыв в возможностях o1. По словам эксперта с десятилетним опытом в Data Science, ML и внедрении AI-решений, новая модель существенно превосходит предшественников. При этом эксперты подчеркивают важность контроля над использованием таких мощных инструментов.

Новые карьерные горизонты

ChatGPT o1 открывает дополнительные возможности для тех, кто планирует развитие в сфере AI:

  • Появление специализированных курсов по работе с новой моделью
  • Расширение спектра доступных профессиональных инструментов
  • Возможность быстрого входа в AI-индустрию

Запуск ChatGPT o1 не просто обновление — это значительный шаг вперед в развитии искусственного интеллекта, который расширяет границы возможного в различных профессиональных областях.

Для тех, кто хочет освоить работу с новыми AI-инструментами, включая ChatGPT o1, доступен широкий выбор образовательных программ. От базового знакомства с искусственным интеллектом до углубленного изучения — каждый может выбрать подходящий уровень и формат обучения.

Дата: 6 декабря 2024
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